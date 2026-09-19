Cuatro presuntos delincuentes mueren en enfrentamientos con agentes policiales en República Dominicana

La versión oficial sostiene que los agentes policiales actuaron cuando los sospechosos enfrentaron a las patrullas y que en los operativos ocuparon armas de fuego y municiones./ (Redes Diego Pesqueira)

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Cuatro hombres señalados por la Policía Nacional como presuntos integrantes de estructuras delictivas fallecieron tras enfrentamientos separados con agentes policiales en Boca Chica, Santo Domingo y Santiago, según informó Diego Pesqueira, vocero de la institución.

Dos de los casos están vinculados, de acuerdo con la versión oficial, al hecho armado ocurrido el 12 de septiembre en Los Coquitos, Boca Chica, donde dos personas murieron y otras cinco resultaron heridas. Pesqueira sostuvo que los operativos formaban parte de la búsqueda de personas relacionadas con ese episodio y con otros delitos investigados por las autoridades.

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El portavoz afirmó que la Policía Nacional actuó contra los sospechosos luego de que estos enfrentaran a los agentes que les daban seguimiento. La institución aseguró que en los procedimientos ocupó armas de fuego y municiones.

El primer caso corresponde a Wender Alcántara, de 19 años, conocido como “El Compa” o “La Muerte”. Murió durante la madrugada del 18 de septiembre luego de un enfrentamiento con efectivos policiales en la calle José Francisco Peña Gómez, en el sector Andrés de Boca Chica, según Pesqueira.

Wender Alcántara, alias “El Compa” o “La Muerte”, murió en un operativo en Andrés, Boca Chica, y la Policía Nacional lo buscaba por el caso violento del 12 de septiembre. / (Redes Diego Pesqueira)

La Policía Nacional indicó que Alcántara era buscado mediante una orden judicial de arresto por su presunta participación en el hecho violento del 12 de septiembre en esa localidad. El vocero agregó que el joven habría enfrentado a los uniformados durante el operativo.

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Las autoridades informaron que en el lugar fue ocupada una pistola Glock 43 con un cargador tipo tambor, que, según la institución, no tenía documentación. La investigación policial vincula al fallecido con el caso en el que dos personas perdieron la vida y otras cinco sufrieron heridas.

En otro procedimiento, Pesqueira informó que murió un hombre identificado por la Policía como David Rosado Durán, apodado “El Gordo” o “El Fantasma de Guindo”. De acuerdo con el vocero de la Policía Nacional, el nombre figura como Deivi Rosado Durán, por lo que existe una diferencia en la identificación difundida por la propia institución.

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Según el vocero, se trataba de una persona buscada por su presunta vinculación con el grupo conocido como “Los Fantasmas”, al que las autoridades relacionan con el ataque de Boca Chica. Pesqueira afirmó que el fallecido era señalado como supuesto proveedor de armas de fuego de esa estructura.

Jordi Antonio Ogando, alias “Jordín” o “El Malito”, era buscado por asaltos agravados y retenciones ilegales contra conductores de InDrive en Andrés, Boca Chica./ (Redes Diego Pesqueira)

La Policía también lo investigaba por su presunta participación en el asalto a un camión de valores ocurrido en julio en Monte Plata, además de otros hechos relacionados con armas de fuego y robos agravados.

Jordi Antonio Ogando era buscado por asaltos contra conductores

El tercer fallecido fue Jordi Antonio Ogando, conocido como “Jordín” o “El Malito”, quien murió luego de un enfrentamiento con agentes en la calle doctor Beltance, esquina 11, del sector Villa María, en Santo Domingo.

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Pesqueira aseguró que Ogando era buscado por su presunta participación en asaltos agravados y retenciones ilegales de conductores de vehículos que operaban mediante la aplicación InDrive, principalmente en Andrés, Boca Chica. Según la versión policial, los conductores eran interceptados y luego despojados de sus pertenencias.

Durante el procedimiento, los agentes ocuparon una pistola calibre 380, un cargador y dos cápsulas, informó la Policía Nacional. La institución no precisó si Ogando tenía una orden de arresto vigente ni divulgó detalles sobre otros posibles involucrados en esos casos.

David Rosado Durán, también identificado por la Policía como Deivi Rosado Durán, fue señalado como supuesto proveedor de armas del grupo “Los Fantasmas” vinculado al ataque de Boca Chica. / (Redes Diego Pesqueira)

“Mandrake” murió en Santiago, según informó la Policía

El cuarto caso corresponde a Dilson Humberto Reynoso Cruz, apodado “Mandrake”, de 33 años. Murió en un enfrentamiento con agentes policiales en Santiago, de acuerdo con la información oficial.

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Pesqueira afirmó que Reynoso Cruz era investigado por distintos hechos violentos ocurridos desde 2021, entre ellos robos, homicidios y heridas por arma de fuego. La Policía lo vinculó además con un caso registrado en la avenida Circunvalación, en el sector Nibaje, donde una adolescente de 15 años resultó herida de bala y falleció después.

El vocero sostuvo que la institución mantendrá los operativos contra personas acusadas de delitos, “siempre respetando el debido proceso”. La Policía Nacional no difundió información sobre investigaciones independientes de los cuatro enfrentamientos ni sobre la identidad de los agentes que participaron en los procedimientos.