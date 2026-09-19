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Cambia todo en PlayStation Store: Sony permite pagar con la moneda local México, Colombia y Chile

La tienda mostrará costos, cargos y recibos en pesos para compras de juegos, complementos y suscripciones

PlayStation Store tendrá grandes descuentos en muchos juegos de su catálogo.
Sony avanza con la regionalización de precios en PlayStation Store en Latinoamérica y confirmó que Chile y Colombia dejarán de mostrar valores en dólares. (Foto: Sony)
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Sony avanza con la regionalización de precios en PlayStation Store para varios mercados de Latinoamérica. La compañía completó en agosto una primera etapa en México, Honduras y Nicaragua, y ahora confirmó que Chile y Colombia serán los próximos países en dejar de mostrar sus precios en dólares estadounidenses.

El cambio implica que los usuarios verán los costos, cargos y recibos directamente en su moneda local, sin necesidad de hacer conversiones al momento de comprar juegos, complementos o suscripciones.

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Cuáles son los cambios que llegan a PlayStation Store

La segunda etapa del proceso alcanzará a Chile y Colombia entre el 5 y el 8 de octubre de 2026, período durante el cual PlayStation Store permanecerá fuera de servicio en ambos países para completar la migración.

En Chile, el dólar será reemplazado por el peso chileno (CLP). En Colombia, la moneda pasará a ser el peso colombiano (COP). Durante el mantenimiento no se podrán realizar compras ni recargar el monedero con ningún método de pago.

La migración de PlayStation Store en Chile y Colombia se realizará entre el 5 y el 8 de octubre de 2026 y el servicio quedará fuera de línea durante ese período. (REUTERS/Claudia Greco)
La migración de PlayStation Store en Chile y Colombia se realizará entre el 5 y el 8 de octubre de 2026 y el servicio quedará fuera de línea durante ese período. (REUTERS/Claudia Greco)

Para convertir los fondos ya existentes en las cuentas, Sony fijó una tasa de 1 USD = 929 CLP para Chile y de 1 USD = 4.000 COP para Colombia. En el caso colombiano, esta cifra generó dudas entre los usuarios, ya que al momento del anuncio el tipo de cambio real rondaba los 3.140 pesos por dólar, una diferencia que alimentó el temor a un encarecimiento del catálogo digital.

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La primera etapa se completó entre el 18 y el 20 de agosto de 2026 en México, Honduras y Nicaragua, donde los precios ya se muestran en pesos mexicanos, lempiras hondureños y córdobas nicaragüenses respectivamente.

En México, la tasa aplicada fue de 1 USD = 20,5 MXN, un valor superior al tipo de cambio real de julio de 2026, que se ubicaba cerca de los 17,50 pesos por dólar. Esa diferencia generó rechazo entre los jugadores, que temen un encarecimiento del catálogo, especialmente porque todavía no está claro si la tasa fija incluye el 16% de IVA o si el impuesto se sigue cobrando aparte.

Bajo ese esquema, un título como GTA 6, con precio base de 79,99 dólares, podría costar entre 1.640 y 1.902 pesos mexicanos según el escenario final.

México, Honduras y Nicaragua completaron en agosto de 2026 la primera etapa de regionalización de precios de PlayStation Store con monedas locales.
México, Honduras y Nicaragua completaron en agosto de 2026 la primera etapa de regionalización de precios de PlayStation Store con monedas locales.

En Honduras, la tasa fue de 1 USD = 26,395338 HNL, cercana al tipo de cambio real del país, por lo que no generó controversia. En Nicaragua, la conversión quedó en 1 USD = 36,72283 NIO, también ajustada al valor oficial de la moneda.

Qué pasa con el saldo, las tarjetas de regalo y las suscripciones

En los cinco países confirmados hasta ahora, el saldo existente en el monedero se convertirá automáticamente a la nueva moneda utilizando las tasas oficiales, con redondeo al valor decimal admitido en cada divisa.

Las tarjetas de regalo denominadas en dólares seguirán siendo válidas. Si se canjean después del mantenimiento, su valor se convertirá con la misma tasa aplicada al monedero.

Las suscripciones que coincidan con el período de mantenimiento seguirán activas y el cobro se realizará una vez restablecido el servicio, aunque Sony advirtió que el importe de renovación podría presentar una pequeña diferencia tras la conversión. Los puntos de PlayStation Stars también se ajustarán, y las cuentas infantiles con límites de gasto configurados deberán establecer esos topes nuevamente.

Argentina, Perú y otros países de la región siguen con precios en dólares en PlayStation Store, mientras Brasil ya opera en reales y Ecuador y El Salvador usan el dólar.(REUTERS/Issei Kato//File Photo)
Argentina, Perú y otros países de la región siguen con precios en dólares en PlayStation Store, mientras Brasil ya opera en reales y Ecuador y El Salvador usan el dólar.(REUTERS/Issei Kato//File Photo)

Qué pasará en Argentina, Brasil y el resto de la región

Por ahora, solo cinco países de Latinoamérica tienen fecha confirmada para dejar el dólar: Chile, Colombia, Honduras, México y Nicaragua. Argentina continúa mostrando precios en dólares, sin anuncio de una fecha para pasar al peso argentino.

Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay tampoco tienen anuncios equivalentes. Brasil no forma parte de este proceso porque PlayStation Store ya opera desde hace tiempo en reales brasileños, mientras que Ecuador y El Salvador no requieren conversión al usar oficialmente el dólar estadounidense como moneda nacional.

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