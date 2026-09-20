Tecno

5 trucos para conducir un auto híbrido de Lima a Cusco

Esta ruta en Perú con tramos urbanos, pendientes y descensos prolongados, exige anticipar cada maniobra en el vehículo para ahorrar combustible

Un automóvil azul con luces encendidas circula por una carretera curva asfaltada con colinas y vegetación al fondo
Un modelo híbrido permite transitar por ciudad y zonas rurales sin problemas si se aplican buenos hábitos de uso. (Foto: Hyundai)
Guardar

Un viaje por carretera entre Lima y Cusco combina tramos urbanos, vías de alta velocidad, ascensos y descensos prolongados. En ese contexto, un auto híbrido permite alternar el uso del motor eléctrico y el de combustión para reducir el consumo de combustible, siempre que el conductor aproveche sus sistemas de recuperación de energía.

Hyundai propone varios hábitos de manejo para obtener un mejor rendimiento durante recorridos de larga distancia. La clave está en anticipar las maniobras, evitar aceleraciones abruptas y usar los modos de conducción de acuerdo con el terreno, sin descuidar las condiciones de la ruta ni las normas de seguridad.

PUBLICIDAD

Por qué es mejor iniciar el recorrido en modo eléctrico

Un vehículo híbrido no requiere un manejo distinto al de un auto convencional ni necesita conectarse a una toma de corriente para recargar su batería. El sistema aprovecha parte de la energía generada durante las frenadas y las desaceleraciones para transformarla en electricidad. De ese modo, la batería recibe carga mientras el vehículo está en movimiento.

Una mano sostiene la pistola verde de un surtidor para cargar combustible en el tanque de un automóvil negro.
Aprovechar el motor eléctrico permite ahorrar combustible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si hay energía disponible al encender el auto, el primer tramo puede realizarse con el motor eléctrico. Esta alternativa es útil al salir de Lima, en zonas de tránsito intenso o calles con detenciones frecuentes.

Los primeros kilómetros pueden completarse sin consumo de gasolina ni emisiones directas, según la carga de la batería y las condiciones de uso.

Cómo debe usarse el acelerador en un auto híbrido

El motor eléctrico entrega su fuerza de forma inmediata, así que una presión brusca sobre el acelerador puede llevar al sistema a requerir más potencia de la necesaria. Para mantener una conducción eficiente, conviene aumentar la velocidad de manera progresiva y sostener un ritmo regular cuando el tránsito y la carretera lo permitan.

PUBLICIDAD

Conductores de servicios de traslado - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La conducción suave permite aprovechar la respuesta inmediata del motor eléctrico y moderar el consumo de combustible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los modelos híbridos suelen incluir un indicador de conducción en el tablero. En los sistemas descritos por Hyundai, la zona “Charge” muestra la recuperación de energía; “ECO” identifica una conducción eficiente, y “Power” señala una demanda mayor de potencia.

En qué momento es clave seleccionar el modo ECO

Los vehículos híbridos pueden ofrecer modos ECO y SPORT. Para una ruta extensa como Lima-Cusco, el modo ECO puede utilizarse durante la mayor parte del recorrido, en especial en sectores de velocidad estable y tránsito fluido. Este modo ajusta la respuesta del acelerador y prioriza un uso más eficiente de la energía disponible.

Por su parte, el modo SPORT puede reservarse para situaciones puntuales que exijan una respuesta más rápida, como un adelantamiento que se pueda realizar de forma segura.

Interior de un coche en tráfico urbano. La mano de un conductor ajusta un dial cerca del tablero iluminado y pantalla de navegación con la carretera mojada.
El modo ECO prioriza el uso eficiente de la energía disponible durante trayectos urbanos y de carretera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo aprovechar el freno motor del auto híbrido en los descensos

Las bajadas requieren especial atención en una ruta con cambios de altitud. En un híbrido, levantar el pie del acelerador con el modo ECO seleccionado puede generar una retención que disminuye la necesidad de usar el pedal de freno. El sistema aprovecha parte de esa desaceleración para recuperar energía y enviarla a la batería.

Asimismo, las levas del volante permiten elegir distintos niveles de retención. Un nivel mayor puede ser útil en bajadas prolongadas, siempre que el conductor mantenga el control del vehículo y ajuste su velocidad a las condiciones de la vía.

Automóvil SUV oscuro descendiendo por camino de tierra y piedras. Hay rocas grandes, arbustos pequeños y cielo con nubes
En los descensos prolongados, el freno motor reduce la exigencia sobre el sistema de frenos convencional. (Foto: Ford)

El freno motor reduce la exigencia sobre los frenos convencionales y contribuye a recuperar carga, aunque no reemplaza el uso del pedal cuando la situación lo exige.

De qué forma frenar y mantener una velocidad constante del auto

La anticipación es uno de los recursos útiles para un manejo eficiente. Al acercarse a un semáforo, una curva, un peaje o una zona de reducción de velocidad, conviene levantar el pie del acelerador con tiempo. Una desaceleración gradual permite que el sistema regenerativo recupere más energía que una frenada repentina.

En carretera es posible aprovechar la denominada “conducción a vela”, que ocurre cuando el auto circula a velocidad estable con una demanda reducida de energía. Para favorecerla, Hyundai sugiere seleccionar el nivel cero de retención cuando las condiciones sean adecuadas.

Temas Relacionados

AutosAutos híbridosVehículosRuta Lima a CuscoCombustibleTecnología-noticiasTecno Autos y MovilidadLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo es el truco de Android Auto usando dos celulares para tener una mejor experiencia de conducción

Esto permite usar un celular con Android Auto para navegación y música y otro por Bluetooth nativo solo para llamadas

Cómo es el truco de Android Auto usando dos celulares para tener una mejor experiencia de conducción

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy domingo 20 de septiembre

Así se han movido las criptomonedas en las últimas horas

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy domingo 20 de septiembre

Para qué sirven los puertos USB del monitor: las mejores formas de aprovecharlos

Los monitores compatibles con USB-C pueden transmitir imagen, datos y carga a través de un solo cable

Para qué sirven los puertos USB del monitor: las mejores formas de aprovecharlos

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en Argentina este día

Descubre quiénes son los artistas que han entrado al ranking con sus nuevos clips

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en Argentina este día

Cómo se deben guardar las viejas cintas de casete para que sigan funcionando por décadas

El recubrimiento magnético de las cintas pierde lubricación con el paso del tiempo, incluso bajo un cuidado óptimo

Cómo se deben guardar las viejas cintas de casete para que sigan funcionando por décadas

DEPORTES

Un ex jugador de la selección argentina fue acusado de escupir a un rival: la sanción que podría recibir tras ser investigado

Un ex jugador de la selección argentina fue acusado de escupir a un rival: la sanción que podría recibir tras ser investigado

El Inter Miami de Messi se enfrentará a San Diego FC por la MLS tras el título en la Campeones Cup: hora, TV y formaciones

La salvaje pelea entre dos pilotos de la NASCAR tras un incidente en una carrera: “Se me vino encima”

El video que recorre el mundo: una aplanadora de césped atropelló a una ex figura de la Premier League antes de un partido

Copa Davis: el dobles irá por el punto que le falta a Argentina contra Turquía para la clasificación a los Qualifiers 2027

TELESHOW

Carolina Kopelioff habló de Cautiva, la serie inspirada en un caso de abuso: “La mente no puede borrar algunas heridas”

Carolina Kopelioff habló de Cautiva, la serie inspirada en un caso de abuso: “La mente no puede borrar algunas heridas”

La voz que viajó del escenario al micrófono: Juan Balvín, el argentino detrás de grandes personajes

Paula Roth, una cantante entre Piazzolla y Charly García: “Son las músicas que me conectan con mi identidad”

Celeste Cid compartió el álbum de su viaje a Nueva York con Santiago Korovsky: rascacielos, teatro y moda callejera

Juana Viale descolocó a Juana Repetto con una llamativa consulta sobre la vida de Sebastián Graviotto: "¿Puedo preguntar?"

INFOBAE AMÉRICA

Madre de un recluta denuncia que el Ejército cubano archivó el caso de su hijo que murió hace 13 meses

Madre de un recluta denuncia que el Ejército cubano archivó el caso de su hijo que murió hace 13 meses

Colisionaron seis vehículos y murieron tres personas en Guatemala, dos de ellas se alistaban para su boda

Canasta básica llega a US$627 en Honduras y supera en más de US$100 el salario mínimo promedio

República Dominicana: Ministerio Público arresta a cirujano plástico condenado por homicidio involuntario de una paciente

“Que el silencio no sea olvido”: Colectivo denuncia desaparición forzada de opositor nicaragüense