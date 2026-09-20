5 trucos para conducir un auto híbrido de Lima a Cusco

Un modelo híbrido permite transitar por ciudad y zonas rurales sin problemas si se aplican buenos hábitos de uso. (Foto: Hyundai)

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Un viaje por carretera entre Lima y Cusco combina tramos urbanos, vías de alta velocidad, ascensos y descensos prolongados. En ese contexto, un auto híbrido permite alternar el uso del motor eléctrico y el de combustión para reducir el consumo de combustible, siempre que el conductor aproveche sus sistemas de recuperación de energía.

Hyundai propone varios hábitos de manejo para obtener un mejor rendimiento durante recorridos de larga distancia. La clave está en anticipar las maniobras, evitar aceleraciones abruptas y usar los modos de conducción de acuerdo con el terreno, sin descuidar las condiciones de la ruta ni las normas de seguridad.

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Por qué es mejor iniciar el recorrido en modo eléctrico

Un vehículo híbrido no requiere un manejo distinto al de un auto convencional ni necesita conectarse a una toma de corriente para recargar su batería. El sistema aprovecha parte de la energía generada durante las frenadas y las desaceleraciones para transformarla en electricidad. De ese modo, la batería recibe carga mientras el vehículo está en movimiento.

Aprovechar el motor eléctrico permite ahorrar combustible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si hay energía disponible al encender el auto, el primer tramo puede realizarse con el motor eléctrico. Esta alternativa es útil al salir de Lima, en zonas de tránsito intenso o calles con detenciones frecuentes.

Los primeros kilómetros pueden completarse sin consumo de gasolina ni emisiones directas, según la carga de la batería y las condiciones de uso.

Cómo debe usarse el acelerador en un auto híbrido

El motor eléctrico entrega su fuerza de forma inmediata, así que una presión brusca sobre el acelerador puede llevar al sistema a requerir más potencia de la necesaria. Para mantener una conducción eficiente, conviene aumentar la velocidad de manera progresiva y sostener un ritmo regular cuando el tránsito y la carretera lo permitan.

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La conducción suave permite aprovechar la respuesta inmediata del motor eléctrico y moderar el consumo de combustible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los modelos híbridos suelen incluir un indicador de conducción en el tablero. En los sistemas descritos por Hyundai, la zona “Charge” muestra la recuperación de energía; “ECO” identifica una conducción eficiente, y “Power” señala una demanda mayor de potencia.

En qué momento es clave seleccionar el modo ECO

Los vehículos híbridos pueden ofrecer modos ECO y SPORT. Para una ruta extensa como Lima-Cusco, el modo ECO puede utilizarse durante la mayor parte del recorrido, en especial en sectores de velocidad estable y tránsito fluido. Este modo ajusta la respuesta del acelerador y prioriza un uso más eficiente de la energía disponible.

Por su parte, el modo SPORT puede reservarse para situaciones puntuales que exijan una respuesta más rápida, como un adelantamiento que se pueda realizar de forma segura.

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El modo ECO prioriza el uso eficiente de la energía disponible durante trayectos urbanos y de carretera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo aprovechar el freno motor del auto híbrido en los descensos

Las bajadas requieren especial atención en una ruta con cambios de altitud. En un híbrido, levantar el pie del acelerador con el modo ECO seleccionado puede generar una retención que disminuye la necesidad de usar el pedal de freno. El sistema aprovecha parte de esa desaceleración para recuperar energía y enviarla a la batería.

Asimismo, las levas del volante permiten elegir distintos niveles de retención. Un nivel mayor puede ser útil en bajadas prolongadas, siempre que el conductor mantenga el control del vehículo y ajuste su velocidad a las condiciones de la vía.

En los descensos prolongados, el freno motor reduce la exigencia sobre el sistema de frenos convencional. (Foto: Ford)

El freno motor reduce la exigencia sobre los frenos convencionales y contribuye a recuperar carga, aunque no reemplaza el uso del pedal cuando la situación lo exige.

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De qué forma frenar y mantener una velocidad constante del auto

La anticipación es uno de los recursos útiles para un manejo eficiente. Al acercarse a un semáforo, una curva, un peaje o una zona de reducción de velocidad, conviene levantar el pie del acelerador con tiempo. Una desaceleración gradual permite que el sistema regenerativo recupere más energía que una frenada repentina.

En carretera es posible aprovechar la denominada “conducción a vela”, que ocurre cuando el auto circula a velocidad estable con una demanda reducida de energía. Para favorecerla, Hyundai sugiere seleccionar el nivel cero de retención cuando las condiciones sean adecuadas.