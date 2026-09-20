Seis apps que todos deberíamos tener en el celular para reaccionar a emergencias: mapas, mensajes y más

Una persona sostiene un teléfono móvil que muestra una alerta de sismo con un símbolo de exclamación y ondas sonoras en una pantalla roja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Estar preparado ante una emergencia no solo implica tener un kit con utensilios básicos, sino también contar con aplicaciones que hagn del celular una herramienta de comunicación y de gestión para resovler diferentes problemas.

Aunque durante este tipo de situaciones es normal no tener señal de internet, hay plataformas que no necesitan de esta conexión para dar la oportunidad de enviar mensajes o ver mapas.

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Aplicaciones para sobrevivir a emergencias

Comunicación sin cobertura

Cuando una emergencia deja sin señal a un barrio entero, la diferencia entre pedir ayuda o quedar incomunicado puede depender de dos aplicaciones ya presentes en el teléfono. Bridgefy y Briar funcionan sin necesidad de datos móviles ni Wi-Fi tradicional, mediante redes de malla que conectan dispositivos entre sí.

Bridgefy utiliza Bluetooth para crear una red mesh: cada celular actúa como repetidor y hace “saltar” el mensaje de un teléfono a otro hasta alcanzar al destinatario, en un radio de unos 100 metros por salto. Ofrece tres modos: chat privado con contactos cercanos, transmisión general para pedir auxilio a cualquier usuario de la app en la zona, y el modo malla, que extiende el alcance cuando hay varios usuarios en el trayecto.

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Bridgefy usa Bluetooth para retransmitir mensajes de teléfono a teléfono y ofrece chat privado, transmisión general y modo malla para pedir ayuda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Briar trabaja de forma similar, con mensajes cifrados de extremo a extremo a través de Bluetooth o Wi-Fi directo. Fue diseñada originalmente para operar bajo censura o caída total de la red, por lo que si hay internet pero está bloqueado, recurre a la red Tor. No guarda mensajes en servidores centrales: solo quedan en los dos teléfonos involucrados. Para configurarla con seguridad, permite agregar contactos escaneando un código QR cuando ambas personas están físicamente juntas.

Ubicación

Indicar dónde se encuentra una persona herida en una zona rural o de montaña resulta difícil con coordenadas GPS tradicionales. What3words resolvió ese problema al dividir el planeta en cuadrículas de tres metros por tres metros, cada una con una combinación única de tres palabras.

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La aplicación funciona con el chip GPS del teléfono, que opera de forma independiente a la red celular y solo requiere una vista despejada del cielo para ubicar al usuario. Dictar esas tres palabras a un operador de emergencias, incluso mediante una llamada breve o por radio, permite que ambulancias o helicópteros lleguen al punto exacto.

Muchos servicios de emergencia, entre ellos el 911 y el 123 en distintos países, están entrenados para recibir ubicaciones en este formato y transmitirlas directamente a los equipos de rescate.

La función de Ficha Médica y Botón SOS permite mostrar en la pantalla de bloqueo el grupo sanguíneo, las alergias y los contactos de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esto se suma la función de Ficha Médica y Botón SOS, disponible de forma nativa en la mayoría de los teléfonos. Configurarla con anticipación permite que personal sanitario consulte, desde la pantalla de bloqueo y sin necesidad de desbloquear el dispositivo, el grupo sanguíneo, alergias y contactos de emergencia del usuario.

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Mapas sin conexión y primeros auxilios

Orientarse sin batería de sobra ni cobertura exige un sistema de navegación que no dependa de la nube. Organic Maps es una aplicación de código abierto que permite descargar regiones o países completos para su uso totalmente sin conexión.

A diferencia de los navegadores comerciales, conserva un alto nivel de detalle en senderos, caminos de tierra, elevaciones y fuentes de agua natural, información que suele quedar fuera de los mapas convencionales. Al no buscar constantemente señal celular ni descargar datos de internet, también consume menos batería, un factor decisivo cuando no hay forma de recargar el teléfono.

La preparación con mapas offline requiere un paso previo: descargar la cartografía de la zona mientras se cuenta con Wi-Fi, ya que una vez en el terreno resulta imposible obtenerla.

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Organic Maps permite descargar mapas sin conexión y conserva información sobre senderos, caminos de tierra, elevaciones y fuentes de agua natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el plano médico, la aplicación de Primeros Auxilios de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja funciona como un paramédico de bolsillo.

Incluye guías interactivas paso a paso para tratar hemorragias, quemaduras, atragantamientos, fracturas y reanimación cardiopulmonar, además de listas de verificación para armar un botiquín de emergencia y protocolos de actuación ante terremotos, huracanes o incendios. También cuenta con un botón integrado para llamar a servicios médicos locales cuando hay señal disponible.

Una estrategia práctica es agrupar estas aplicaciones en una sola carpeta del teléfono, ya que el chip GPS sigue funcionando en modo avión o sin tarjeta SIM, lo que permite que las funciones de navegación y ubicación operen con normalidad siempre que haya cielo abierto.

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