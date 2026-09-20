Celeste Cid compartió el álbum de su viaje a Nueva York con Santiago Korovsky: rascacielos, teatro y moda callejera

La pareja eligió Estados Unidos para pasar unos días de relax (Video: Instagram)

Guardar

Celeste Cid compartió un álbum de catorce imágenes en sus redes sociales que documenta su viaje a Nueva York junto a Santiago Korovsky, su pareja. La publicación, acompañada de un epígrafe extenso donde la actriz narró viñeta por viñeta cada momento, arranca con una fotografía de los dos recostados sobre el pasto y una primera frase que resume el tono de toda la serie: “Mi aventura favorita”.

El recorrido, que combina arquitectura urbana, transporte público y moda callejera, se concentra en buena parte en el Upper West Side. Cid aparece sentada sobre una baranda de piedra frente a una hilera de edificios de estilo brownstone, con un mono verde militar y botas de cuero. Más adelante, ya en la plataforma de la estación de subte de la calle 86, posa con cartera de estampado de serpiente al hombro, con la infraestructura del sistema de transporte de la ciudad como fondo.

PUBLICIDAD

La actriz también incluyó una toma de los rascacielos de Manhattan desde abajo, contra un cielo celeste intenso, y precisó un dato sobre la construcción más alta del grupo: “El edificio más alto de NY tiene 104 pisos”.

Una máquina de música con luz amarilla exhibe álbumes de artistas como Nina Simone durante la estadía de Celeste Cid y Santiago Korovsky en Nueva York

Pantalón cargo verde oliva, corset negro de vinilo y anteojos de sol fueron los elegidos por la actriz

El look de la actriz para caminar por el Upper West Side

El look de Korovsky y Cid para una noche a puro musical

Uno de los momentos centrales del viaje fue la asistencia a una función de El Fantasma de la Ópera en formato de teatro inmersivo. “Algo que se parece a Sleep No More pero es El fantasma de la Ópera y te pega una canción que vas a estar cantando por días”, escribió Cid. La experiencia implicó desplazamientos dentro del espacio escénico y una participación activa del público, que recorre distintas salas en lugar de permanecer en butacas fijas.

PUBLICIDAD

La pareja asistió enmascarada —posaron con antifaces de encaje negro frente a un candelabro con velas encendidas— y el álbum incluye una imagen de un programa de mano con la palabra “Masquerade” impresa, con el listado de elenco visible. “Estuvimos enmascarados y lo vimos todo”, escribió la actriz. La referencia a Sleep No More, montaje de teatro inmersivo del colectivo británico Punchdrunk que lleva más de una década en Nueva York, da cuenta del tipo de experiencias escénicas que la pareja buscó durante el viaje.

El álbum también registró una tienda de discos compactos usados con estanterías amarillas iluminadas, donde se distinguen portadas de Nina Simone y una recopilación titulada Night Train to Mona’s. La parada, intercalada entre las postales urbanas y las salidas nocturnas, refleja el perfil del recorrido: una combinación de cultura popular, música y arte que alejó el viaje del turismo convencional.

PUBLICIDAD

Durante sus días en Nueva York fueron a ver "El fantasma de la Ópera"

Santiago y Celeste estuvieron en un lugar vintage

Con la Estatua de la Libertad de fondo, la pareja compartió una tierna foto (Instagram)

En otro espacio, Cid describió una instalación con una figura de cera vinculada a la película El exorcista, y en un tercer ambiente documentó un fenómeno de percepción visual: “Una luz parpadea 13 veces por segundo sobre esculturas que giran. Entre cada destello hay oscuridad: nuestro cerebro convierte esas imágenes sueltas en movimiento”, escribió. La descripción, detallada y técnica, da cuenta del nivel de atención con que la actriz registró cada parada.

El álbum cerró con una visita a un ambiente decorado con objetos de los años ochenta: una sala con muñecos, juguetes, afiches y una televisión antigua encendida con dibujos animados de época. Ahí, la pareja posó sentada a una mesa con mantel amarillo, rodeada de estantes cargados de figuras y cajas vintage. En ese punto del epígrafe, Cid hizo referencia a un formato de sesiones musicales íntimas al mencionar “Nuestro propio Tiny Desk”. Entre los momentos personales que eligió compartir figura la mención a una foto que le envió a su hijo, André Horvilleur, y una definición sobre Korovsky que cerró el relato antes de las últimas dos imágenes: “el primer novio que les presenté a mis padres”.

PUBLICIDAD