Microsoft y OpenAI sabían que usar artículos periodísticos para su IA era un robo, afirma New York Times

Brent Hecht, directivo de Microsoft, calificó la práctica como "un robo asombroso de proporciones sin precedentes" en comunicaciones internas reveladas en el juicio. (Reuters)

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OpenAI cometió “un robo asombroso de proporciones sin precedentes” al utilizar millones de artículos periodísticos para entrenar sus modelos de inteligencia artificial, según un documento judicial hecho público el jueves 17 de septiembre en el marco de la demanda que The New York Times mantiene contra la compañía y Microsoft. Asimismo, el escrito revela que un directivo de esta última organización calificó internamente la práctica de posible “el mayor robo de mano de obra en la historia de la humanidad”.

El laboratorio de inteligencia artificial con sede en San Francisco extrajo contenido de más de 10 millones de artículos, casi un tercio de los cuales provenían solo de The New York Times. Según los abogados del diario, los demandados “copiaron repetidamente millones de artículos protegidos por derechos de autor en su totalidad, sin permiso, para producir productos comerciales de inteligencia artificial sustitutivos”.

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Un directivo de Microsoft habló de “robo” y “encubrimiento accidental”

El documento cita a Brent Hecht, director de ciencia aplicada de Microsoft, quien habría escrito que entrenar modelos de lenguaje con contenido con derechos de autor constituía “un robo asombroso de proporciones sin precedentes” y que, de ganar el caso, se haría “una completa burla de la idea del uso legítimo”.

Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, declaró que habría exigido reentrenar los modelos de OpenAI de haber conocido el uso de contenido con muro de pago. (Reuters)

Hecht también advirtió que OpenAI podría haber incurrido en un “encubrimiento accidental” en sus intentos por identificar en sus sistemas contenido procedente de The New York Times y de los demás demandantes.

Microsoft respondió que las declaraciones de Hecht reflejan “la perspectiva individual de un empleado” y que “no representan la postura de la empresa”, según un comunicado de un portavoz de la compañía citado por la agencia AFP.

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Una vía para sortear el muro de pago del diario

El escrito judicial también señala que Greg Brockman, cofundador y actual presidente de OpenAI, escribió alrededor de 2017 que estaba “profundamente motivado por las gazillones” que esperaba obtener al comercializar la tecnología de la compañía. Los abogados de The New York Times sostienen que ese incentivo comercial impulsó a OpenAI a recolectar su material.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos respaldó a OpenAI y Microsoft en el litigio, con argumentos de progreso científico y seguridad nacional. (Europa Press)

Según el documento, OpenAI empleó técnicas “transgresoras y engañosas” para acceder a contenido con muro de pago. Cuando un empleado informó a Brockman sobre “un truco para evadir el muro de pago” del diario, este respondió “ah, qué bien”, de acuerdo con la demanda.

El jefe de ChatGPT reconoció una “amenaza existencial” para los editores

El responsable de ChatGPT en OpenAI escribió que los editores enfrentaban una “amenaza existencial” por parte de productos de inteligencia artificial que “son en gran medida sustitutivos, punto, y se volverán cada vez más sustitutivos a medida que mejoren”, según el escrito presentado el jueves.

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Un dato aportado por Microsoft en el proceso refuerza ese señalamiento: la compañía encontró que las tasas de clics hacia el contenido original eran entre 83% y 93% más bajas entre los usuarios de sus herramientas de respuesta con inteligencia artificial, en comparación con su motor de búsqueda tradicional.

ChatGPT, el producto insignia de OpenAI, fue entrenado con contenido extraído de más de 10 millones de artículos periodísticos. (Reuters)

Un ingeniero de OpenAI admitió en el mismo sentido que, “por mucho que mostremos los enlaces de forma destacada, los usuarios no harán clic”, según consta en el documento judicial.

En su testimonio para el caso, el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, declaró que si hubiera sido informado de que OpenAI extrajo y entrenó con información protegida por un muro de pago, habría invocado los derechos de Microsoft para exigir a OpenAI “reentrenar sus modelos”, conforme al acuerdo vigente entre ambas empresas en ese momento.

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Microsoft afirmó que el testimonio de Nadella “se refería a principios generales y a los cambios en curso en la forma en que las personas buscan y consumen información” y que no constituía “una conclusión sobre las cuestiones de derechos de autor” centrales en el caso.