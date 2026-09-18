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SpaceX exploraría comprar información de clientes de empresas emergentes en bancarrota para su IA

El entrenamiento de modelos de inteligencia artificial exige volúmenes masivos de datos, y conseguirlos resulta cada vez más costoso

Grok es el chatbot desarrollado por xAI. REUTERS/Dado Ruvic
Grok es el chatbot desarrollado por xAI. REUTERS/Dado Ruvic
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Elon Musk busca una salida económica a la escasez de datos que enfrenta su inteligencia artificial. Según fuentes que hablaron con Bloomberg, SpaceX evalúa comprar información operativa y de clientes que dejan empresas emergentes en quiebra, con el objetivo de nutrir a Grok, el chatbot desarrollado por xAI.

La estrategia surge en un contexto de inversiones millonarias y pérdidas operativas que ponen presión sobre los planes de Musk para competir con OpenAI y Anthropic.

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Por qué xAI busca datos baratos para entrenar a Grok

El entrenamiento de modelos de inteligencia artificial exige volúmenes masivos de datos, y conseguirlos resulta cada vez más costoso. Ni la información generada por los usuarios de X ni los datos producidos por las operaciones de SpaceX habrían sido suficientes para cubrir las necesidades de Grok.

Musk se fijó una meta ambiciosa para su compañía: presentar Grok 5. REUTERS/Dado Ruvic
Musk se fijó una meta ambiciosa para su compañía: presentar Grok 5. REUTERS/Dado Ruvic

Ante ese panorama, Musk apuntaría a una alternativa menos convencional: adquirir los datos que dejan atrás las startups fallidas. Se trata de empresas que, al cerrar o entrar en bancarrota, poseen bases de información sobre clientes y procesos que quedan disponibles a bajo costo.

Las conversaciones sobre estas posibles adquisiciones son, por ahora, informales. Existe la posibilidad de que no se concreten en absoluto. Sin embargo, la sola exploración de esta vía revela la urgencia con la que SpaceX busca reducir el gasto asociado a la obtención de datos de entrenamiento.

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Musk se fijó una meta ambiciosa para su compañía: presentar Grok 5. El empresario afirmó que este modelo alcanzará el nivel de inteligencia artificial general, un umbral que, según se entiende en la industria, requiere cantidades todavía mayores de datos de entrenamiento que los modelos actuales.

Musk apuntaría a una alternativa menos convencional: adquirir los datos que dejan atrás las startups fallidas. REUTERS/Gonzalo Fuentes
Musk apuntaría a una alternativa menos convencional: adquirir los datos que dejan atrás las startups fallidas. REUTERS/Gonzalo Fuentes

El costo económico detrás de la carrera de xAI

Las cifras detrás de esta búsqueda de datos económicos resultan considerables. En su primer informe de ganancias del mes pasado, SpaceX anunció una inversión de 15.800 millones de dólares destinada a sus esfuerzos de inteligencia artificial.

Ese desembolso contrasta con los resultados financieros de la división encargada de desarrollar Grok. xAI cerró el trimestre con una pérdida operativa neta de 1.300 millones de dólares, una cifra que evidencia la brecha entre la inversión realizada y el retorno obtenido hasta el momento.

Este desequilibrio entre gasto e ingresos ayuda a explicar por qué SpaceX exploraría opciones de datos más económicas: comprar información de empresas en quiebra podría representar un ahorro sustancial frente a otras vías de adquisición de datos de entrenamiento.

Grok es un asistente virtual de inteligencia artificial generativa creado por la empresa xAI de Elon Musk. REUTERS/Dado Ruvic
Grok es un asistente virtual de inteligencia artificial generativa creado por la empresa xAI de Elon Musk. REUTERS/Dado Ruvic

Qué implica para la privacidad la compra de datos de empresas quebradas

La compra de datos operativos y de clientes de startups en dificultades plantea consecuencias directas para la privacidad de los usuarios. Cualquier persona que haya entregado su información a una empresa que después atraviese problemas financieros podría ver esos datos transferidos a un tercero sin haberlo previsto.

Si las conversaciones entre SpaceX y estas empresas emergentes se concretan, los datos de clientes cambiarían de manos en un proceso que escapa al control directo de quienes los generaron originalmente. Esto se produce sin que existan garantías claras sobre el uso posterior de esa información.

Otros gigantes tecnológicos también compiten por datos de entrenamiento

SpaceX no es la única compañía tecnológica interesada en este tipo de adquisiciones. La búsqueda de datos, incluso en escenarios de ambigüedad ética y con preocupaciones de privacidad de por medio, se extiende a otros actores de la industria.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los laboratorios de IA buscan cada vez más ese tipo de información sectorial para mejorar sus modelos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la inteligencia artificial con capacidad de agencia dentro de los entornos laborales ha elevado el valor del conocimiento específico de cada industria. Los laboratorios de inteligencia artificial buscan cada vez más ese tipo de información sectorial para mejorar sus modelos.

Esta dinámica dio lugar a un nicho de mercado particular: la intermediación para vender datos de empleados de empresas en quiebra a laboratorios de inteligencia artificial. Se trata de un negocio que conecta a compañías fallidas con desarrolladores de IA en busca de material de entrenamiento a precios reducidos.

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