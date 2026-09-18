¿Por qué se demora el cupo de autos híbridos y eléctricos 2027?: los dos caminos que evalúa el Gobierno para mejorar la oferta

El Gobierno lanzaría en octubre el nuevo cupo 2027 de autos híbridos y eléctricos exentos de arancel de importación. El sistema tendría modificaciones respecto a los dos primeros años (REUTERS/Alessia Maccioni)

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Aunque todavía unos días por delante, la decisión llamar a licitación del cupo de autos híbridos y eléctricos para 2027 parece encaminada a postergarse para octubre.

Tanto en las automotrices como las empresas importadoras hay una expectativa particular al respecto, tras una serie de ruedas de consulta que llevó a cabo el Gobierno para conocer el grado de interés de cada empresa en participar del programa que permitirá hasta 2029 inclusive, importar 50.000 con esa tecnología sin pagar el derecho de importación que corresponde a los de origen externo a la región.

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Tras algunas de esas conversaciones entre los representantes de las marcas y las autoridades de la Secretaría de Industria y Comercio, se conocieron inquietudes de diversa índole, que plantean aplicar algunas modificaciones a la reglamentación para el año próximo, para optimizar el resultado de una mejor oferta en el mercado automotor.

Separar híbridos y eléctricos

Una de las alternativas que se manejan en el sector está referida a una eventual división del cupo de 50.000 vehículos en dos fracciones de distinto volumen cada una para automóviles híbridos y modelos completamente eléctricos.

El motivo radicaría en que el precio máximo actual de USD 16.000 FOB (en puerto de embarque) limita la oferta de marcas y modelos que pueden acceder al beneficio arancelario, y un aumento o la eliminación de ese precio máximo, permitiría ampliar las alternativas.

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Entre noviembre y abril llegaron más de 80.000 autos a Argentina, por la acumulación de los cupos 2025 y 2026 (AP Foto/Víctor R. Caivano)

Esta decisión estaría fuertemente apalancada en la decisión de Tesla de ingresar al mercado argentino por medio del cupo para poder comercializar sus autos eléctricos con precios competitivos en el mercado argentino, cosa que actualmente no ocurre porque deben tributar ese 35% de arancel extrazona que eleva de modo considerable su precio.

Sin embargo, tomar esa decisión debería complementarse con una distribución más administrada de la asignación de cada marca, porque de ese modo se podrían mantener en el mercado los autos 100% eléctricos actuales de menor valor como son el JMEV Easy 3, el Chevrolet Spark EUV y el BYD Dolphin Mini. Especialmente si el cupo de vehículos eléctricos es menor al de híbridos.

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En ese esquema, los autos que combinan la propulsión eléctrica con la de un motor de combustión mantendrían las actuales condiciones, inclusive las del precio máximo de USD 16.000 FOB.

El otro camino posible

Pero también existe otra idea que se planteó al Gobierno por parte de algunos importadores y fabricantes, que es la de mantener el actual cupo para los autos híbridos y eléctricos combinados según la demanda de las marcas, pero crear un programa paralelo por medio de otro decreto del Poder Ejecutivo, que establezca un arancel intermedio del 17,5% para permitir la importación de autos híbridos y eléctricos sin tope de precio y sin límite de unidades.

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En este caso, quizás el más perjudicado sería Tesla, cuyos modelos pasarían a pagar la mitad de la actual alícuota extrazona, pero en este esquema podrían entrar en competencia otras marcas con modelos híbridos de gama media y alta que hoy no pueden cumplir con el precio máximo de USD 16.000 FOB.

Si se elimina o se sube el actual tope de USD 16.000 para autos eléctricos, Tesla podría entrar al mercado argentino con precios competitivos (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

“De alguna forma sería copiar el sistema que se aplica en Uruguay, donde hay aranceles progresivos a medida que sube el precio de los autos, porque con el esquema actual, se produce un salto muy grande entre los autos electrificados que no pagan y los que sí lo hacen. Establecer dos aranceles diferentes de 0% y 17,5%, permitiría ofrecer a los usuarios una mayor variedad de autos con precios razonables”, dijo un empresario importador que aguarda con optimismo esta segunda alternativa del cupo 2027.

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“El éxito del programa es innegable. Hoy el auto más barato del mercado es eléctrico y eso jamás hubiera sido posible sin los cupos. Establecer escalas solo para vehículos híbridos y eléctricos no generará ruido con Brasil, porque el ACE 14 se mantiene sin cambios, por lo menos hasta 2029”, concluyó.

Los plazos se acortan

Desde el Gobierno mantienen total hermetismo respecto a los planes para el cupo 2027 y los eventuales cambios que en el sector automotor se como “algo seguro”. Y aunque todavía hay margen para esperar algunas semanas, los involucrados dicen que la decisión no debería extenderse más allá de octubre, porque entre la apertura de la licitación, el cierre y las asignaciones de los cupos por marca, los pedidos de producción y la fabricación de las unidades y el embarque y arribo a Argentina, los tiempos son de al menos 6 meses.

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Esa demora fue la que causó que gran parte del volumen de autos del cupo 2025 llegara al puerto local entre diciembre y enero, y que se solapara con el cupo 2026, generando que en pocos meses el mercado se inundara de autos híbridos y eléctricos como ocurrió en el primer semestre de este año.