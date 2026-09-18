Cayó uno de los indicadores que más sigue el Gobierno en el segundo trimestre: qué muestra el dato oficial del Indec

El consumo privado marcó un retroceso de 2,4% en el segundo trimestre del año. (Fuente: EFE)

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La discusión sobre el estado del consumo en la Argentina no es nueva. Desde hace meses, funcionarios nacionales aseguran que la economía muestra señales de recuperación, mientras que mediciones privadas —de cámaras empresarias, universidades y consultoras— vienen marcando un freno que no logra revertirse. En el medio quedan los hogares, que perciben la situación desde la góndola del supermercado o la vidriera del comercio de cercanía, y los datos oficiales, que miden el fenómeno desde una perspectiva agregada y con otra metodología.

En ese contexto se conoció el último informe de avance del nivel de actividad del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), correspondiente al segundo trimestre de 2026. Según el organismo, el consumo privado cayó 2,4% en la medición desestacionalizada respecto del primer trimestre del año. Se trata de la principal señal de enfriamiento dentro de un Producto Bruto Interno (PBI) que también retrocedió, con una baja de 0,6% en la comparación con los primeros tres meses del año.

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En la lectura interanual, sin embargo, el consumo privado mostró un comportamiento distinto: creció 0,4% frente al mismo trimestre de 2025. Esa distancia entre ambas mediciones —una comparación contra el trimestre inmediato anterior y otra contra igual período del año pasado— es parte de lo que alimenta interpretaciones distintas sobre un mismo fenómeno.

El dato de Indec no cierra la discusión sobre el nivel real del consumo, pero suma el peso de tratarse de la única medición oficial e integral sobre el conjunto de la economía, elaborada con la metodología de cuentas nacionales que utiliza el propio Estado para calcular el PBI.

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Un antecedente que destaca el Gobierno

Antes de la caída del segundo trimestre, el Gobierno había construido buena parte de su argumento sobre la recuperación del consumo a partir del dato del primer trimestre, también publicado por el Indec. En junio, cuando se conoció esa cifra, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró que el consumo privado y el PBI alcanzaron “máximos históricos” en la serie desestacionalizada.

En esa misma línea, Caputo remarcó que la expansión económica sumaba ocho trimestres consecutivos con resultados positivos, con doce de los dieciséis sectores económicos en alza. En el informe de avance más reciente, correspondiente al segundo trimestre, los resultados del primer trimestre fueron actualizados: el Indec ubicó la suba del PBI en 2,4% interanual y la del consumo privado en 3,1 por ciento.

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El propio dato oficial, sin embargo, había despertado dudas entre economistas sobre su alcance real. El economista Fausto Spotorno explicó en ese momento que la medición del consumo privado en la Argentina no capta cantidades consumidas, sino una diferencia contable. Según su hipótesis, el salto de precios en tarifas y prepagas, muy por encima de la inflación general, infla el valor del consumo medido sin que eso implique un aumento real en las cantidades adquiridas por los hogares. A eso sumó otro matiz: “Si bien es récord el consumo privado, no es récord si se lo mide per cápita”, apuntó, en referencia a que el pico de consumo privado por habitante se registró en 2011 y los niveles actuales todavía se ubican por debajo de ese máximo.

Tras la publicación del informe de Indec correspondiente al avance de actividad del primer trimestre, Caputo destacó que el consumo privado y el PBI alcanzaron “máximos históricos” en la serie desestacionalizada. (Reuters)

La discusión con las mediciones privadas

El contrapunto entre el discurso oficial y las mediciones privadas volvió a manifestarse este mes, a partir de un video de la porteña avenida Corrientes que mostraba una alta concurrencia de personas pese a una temperatura de 7 grados. Caputo respondió con ironía al usuario que había difundido la grabación: “Tipito, avivate! Todavía no es ‘fin de mes’ y Calle Corrientes es un ‘consumo de primera necesidad’”. Y agregó: “Además, seguro que los que están ahí, trabajan todos en una empresa de energía o minería”, en alusión a los sectores con mejor desempeño relativo dentro de la economía. El presidente Javier Milei también intervino con una frase que ironizaba sobre el diagnóstico de que “la gente no llega a fin de mes”.

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Ese cruce se dio en medio de otro debate, previo, entre el sector privado empresario y las cámaras pyme. El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, había cuestionado el índice de ventas minoristas de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que marcó una caída de 3,8% interanual en julio, al plantear que su plataforma creció 38% en moneda constante durante el último trimestre. Desde CAME respondieron que ambas mediciones no son comparables: “Estamos confundiendo la base de cálculo. Que crezca un 38% la base de lo que vende Mercado Libre no significa que nuestro indicador no pueda caer”, explicaron, y precisaron que su relevamiento se concentra en comercios de cercanía y consumos básicos, no en el universo total del comercio electrónico.

Otro informe privado, elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo, aportó una lectura similar sobre el freno del consumo. Su índice general acumuló nueve meses consecutivos de caídas y en agosto retrocedió 1,2% mensual y 0,6% interanual. Dentro de ese universo, el consumo masivo —que incluye alimentos, bebidas y artículos de limpieza— cayó 4,9% interanual, mientras que los servicios de recreación y turismo bajaron 5,7 por ciento. Los rubros de bienes durables y semidurables, en cambio, mostraron subas interanuales de 1,0% y 3,3%, respectivamente, aunque con comportamientos dispares puertas adentro: los patentamientos de motos crecieron 34,7% interanual en agosto, mientras que los de autos cayeron 19,3 por ciento. De todas formas, se debe tener en cuenta que se trata de mediciones posteriores al segundo trimestre del año.

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Desde CAME señalaron que, aunque el comercio electrónico crezca, el consumo en comercios de cercanía se encuentra en baja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventas selectivas y sin repunte sostenido

El relevamiento de CAME, correspondiente a junio, ya había anticipado un patrón de consumo acotado a estímulos puntuales. Ese mes, las ventas minoristas pyme crecieron 0,9% interanual, impulsadas por el cobro del aguinaldo y el inicio del Mundial, pero cayeron 1,3% respecto de mayo y acumularon una retracción de 2,5% en el primer semestre del año. Según el informe de la entidad, “la convergencia del inicio del Mundial y la liquidez transitoria aportada por el SAC dinamizaron sectores específicos como perfumería, alimentos e indumentaria”, aunque ese repunte “resultó altamente selectivo y no logró revertir la caída intermensual”. El mismo documento describió un comportamiento del consumidor marcado por el fraccionamiento de las compras, la migración hacia segundas marcas y la búsqueda de comercios mayoristas más económicos.

Ese patrón de gasto selectivo, sostenido en gran medida por promociones bancarias y billeteras virtuales, es uno de los puntos que las mediciones privadas contraponen a la lectura oficial sobre la recuperación del consumo. En términos sectoriales, la industria manufacturera —vinculada de manera directa a buena parte de los bienes que integran la canasta de consumo masivo— retrocedió 2,1% interanual durante el segundo trimestre de 2026, según el propio Indec.

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