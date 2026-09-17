Tecno

Por qué Google permitirá que sus empleados usen Claude después de negarse durante un tiempo

Una decisión que surge después de que los dueños de Gemini invertieran 40 mil millones de dólares en Anthropic

Claude compartió las conversaciones de sus usuarios en Google.
Google habilitó el acceso a Claude Opus 5 de Anthropic para ingenieros de toda la compañía a través de su plataforma interna de desarrollo. (Anthropic)
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Google habilitó el acceso a Claude Opus 5, el modelo de inteligencia artificial de Anthropic, para ingenieros de toda la compañía a través de su plataforma interna de desarrollo. La medida representa un giro para la empresa que durante años restringió el uso de herramientas externas de programación entre su personal.

El cambio fue confirmado por un portavoz de Google y reportado inicialmente por dos empleados a Business Insider. Hasta ahora, el uso de Claude estaba limitado a equipos específicos dentro de Google DeepMind y a proyectos de ingeniería de alta prioridad.

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Cómo funciona el acceso a Claude dentro de Google

El acceso a Claude Opus 5 no es libre ni ilimitado. Los ingenieros solo pueden utilizarlo dentro de Antigravity, el entorno de desarrollo interno de Google orientado a agentes de inteligencia artificial, y bajo un sistema de cuotas por usuario.

Antigravity es el entorno de desarrollo de Google diseñado para que agentes de IA ejecuten tareas complejas de programación, y ahora permite a los ingenieros recurrir a Claude además de Gemini quando la tarea lo requiere. Esa arquitectura convierte a la plataforma en un espacio donde conviven modelos propios y de terceros bajo el control de la empresa.

Antigravity permite que los ingenieros de Google usen Claude y Gemini para tareas de programación asistida por inteligencia artificial. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Antigravity permite que los ingenieros de Google usen Claude y Gemini para tareas de programación asistida por inteligencia artificial. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

“Engineers have access to select third-party models in Antigravity, which is aligned with our external Antigravity enterprise offering”, explicó el portavoz de Google, según recogió Business Insider. Agregó que Gemini remains our primary and foundational model for internal development, with third-party models available on a quota to support specialized use cases.

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Esta estructura implica que Claude funciona como herramienta complementaria y no como reemplazo. Gemini sigue siendo, según la propia compañía, el modelo predeterminado para el desarrollo interno de software.

Por qué Google tomó esta decisión

La apertura llega en un contexto de presión creciente sobre las capacidades de programación de Gemini. Pese a los avances recientes del modelo Flash 3.8, Google continúa por detrás de Anthropic y OpenAI en tareas de codificación, lo que generó frustración entre parte de su plantilla de ingeniería.

Esa incomodidad se intensificó porque la compañía exigía a sus empleados demostrar que utilizaban inteligencia artificial para ser más productivos, mientras al mismo tiempo les negaba acceso a las herramientas que consideraban más eficaces, según reportó previamente Business Insider.

La decisión de Google llegó en un contexto de presión sobre las capacidades de programación de Gemini frente a Anthropic y OpenAI.
La decisión de Google llegó en un contexto de presión sobre las capacidades de programación de Gemini frente a Anthropic y OpenAI.

Existían además antecedentes internos que alimentaron el reclamo. En abril, Los Angeles Times informó que algunos ingenieros de Google preferían usar Claude Code de Anthropic para ciertas tareas de desarrollo, en medio de la inquietud interna por la competencia en herramientas de codificación con IA.

Qué implica para la competencia entre modelos de IA

La decisión se produce en momentos en que la programación asistida por IA se convirtió en uno de los terrenos más disputados de la industria. Los asistentes de codificación dejaron de ser simples autocompletadores de texto para transformarse en agentes capaces de inspeccionar repositorios completos, modificar múltiples archivos y ejecutar comandos de manera autónoma.

Anthropic construyó su estrategia de producto alrededor de esa capacidad. Según información de la propia compañía, sus modelos más recientes, Claude Fable 5.1 y Mythos 5.1, están orientados explícitamente a tareas de codificación y trabajo especializado.

Al permitir que miles de ingenieros elijan entre Gemini y Claude según la tarea, Google obtiene, además, un punto de comparación interno. Si el personal recurre de manera sistemática a Claude para determinado tipo de trabajo, esa preferencia funciona como una señal directa sobre en qué áreas Gemini necesita mejorar.

Sundar Pichai, con gafas y suéter oscuro, gesticula en el escenario frente a una pantalla con un paisaje montañoso y un excursionista
Google también obtiene con Claude un punto de comparación interno para medir en qué tareas de codificación Gemini necesita mejorar.

Esta decisión llega luego de la consolidación de un vínculo financiero entre ambas compañías. Google anunció a comienzos de este año planes para invertir hasta 40 mil millones de dólares (USD 40.000 millones) en Anthropic, en el marco de una relación que también incluye infraestructura de nube.

Esa posición múltiple (competidor, inversor y proveedor de infraestructura) no es exclusiva de este caso. Amazon adoptó un esquema similar este año al permitir que sus empleados utilicen Claude y Codex, de OpenAI, pese a mantener el desarrollo de sus propios modelos.

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