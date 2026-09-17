Exinvestigadores de Google DeepMind crean una startup que alcanza una valoración de 4.000 millones en un mes

Extrabajadores de Google DeepMind fundan una startup que podría llegar a valer 4.000 millones de dólares. REUTERS/Toby Melville

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Una startup británica de inteligencia artificial creada hace apenas un mes por antiguos investigadores de Google DeepMind negocia una ronda de financiación de hasta 700 millones de dólares, una operación que podría situar su valoración en aproximadamente 3.700 millones de dólares.

La compañía se llama Emulate y fue constituida en agosto de 2026. Entre sus fundadores se encuentran Jack Parker-Holder, Matthew McGill y Philip Ball, antiguos investigadores de Google DeepMind que participaron en el desarrollo de Genie, una tecnología de inteligencia artificial orientada a los llamados modelos del mundo.

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Según Financial Times, la ronda de financiación estaría liderada conjuntamente por Index Ventures, firma de capital riesgo con sede en Reino Unido, y Lightspeed Venture Partners, con sede en Silicon Valley. Las negociaciones todavía no se han cerrado, por lo que la valoración de 3.700 millones de dólares no constituye todavía una cifra definitiva.

Emulte es la nueva startup creada por exinvestigadores de Google DeepMind. (Foto: Google)

Una startup independiente creada por antiguos investigadores de DeepMind

Cabe precisar que Emulate es una nueva empresa independiente fundada por investigadores que anteriormente trabajaron en el laboratorio de inteligencia artificial de Google.

La compañía ha operado hasta ahora en modo sigiloso, sin desarrollar una presencia pública relevante. Su rápido acercamiento a una valoración de miles de millones de dólares refleja el interés de los inversores por equipos de investigadores procedentes de los principales laboratorios de IA.

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Los fundadores de Emulate trabajaron anteriormente en Genie, uno de los proyectos de Google DeepMind relacionados con los modelos del mundo. Esta tecnología puede generar vídeos realistas y entornos tridimensionales interactivos a partir de instrucciones relativamente breves.

Los exinvestigadores de Google DeepMind trabajaron en el desarrollo de Genie, una IA que pertenece a los modelos del mundo.

El concepto de world model busca desarrollar sistemas capaces de representar un entorno, comprender cómo funciona y anticipar cómo puede cambiar ante determinadas acciones. Es una línea de investigación que podría tener aplicaciones en áreas como la robótica, los videojuegos y los sistemas autónomos.

La apuesta por los modelos del mundo

Los modelos del mundo representan una vía diferente a la carrera por los grandes modelos de lenguaje que utilizan servicios como ChatGPT, Gemini o Claude.

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Mientras los modelos de lenguaje están diseñados principalmente para trabajar con información y generar texto, los world models buscan representar entornos y dinámicas para que los sistemas de IA puedan simular situaciones y predecir posibles resultados.

Muestra de uno de los mundos simulados de Genie 3, modelo de IA de Google. (Google Deep Mind)

Genie llamó especialmente la atención de la industria tecnológica y del sector de los videojuegos por su capacidad para generar entornos interactivos. Su presentación en enero incluso tuvo repercusiones en las cotizaciones de compañías del sector, como Take-Two, Roblox y Unity.

Emulate parte de esa experiencia para desarrollar su propia tecnología fuera de Google DeepMind.

El auge de las empresas creadas por investigadores de IA

El caso de Emulate forma parte de una tendencia que está ganando fuerza en el sector tecnológico: investigadores de grandes laboratorios abandonan estas compañías para crear nuevas startups con el respaldo de grandes fondos de inversión.

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Emulate sería la tercera startup británica de este tipo vinculada a antiguos investigadores de DeepMind que aparece este año con perspectivas de captar cientos de millones de dólares.

Entre los casos mencionados se encuentra Ineffable Intelligence, fundada por el antiguo investigador de DeepMind David Silver, que habría conseguido alrededor de 1.000 millones de dólares con una valoración cercana a los 5.000 millones. También está Recursive Superintelligence, creada por antiguos trabajadores de DeepMind y OpenAI, que habría levantado más de 600 millones de dólares con una valoración de unos 4.000 millones.

Emulate no es la primera startup creada por exinvestigadores de Google DeepMind, ya hay más de tres en Reino Unido. (Imagen ilustrativa)

El fenómeno muestra hasta qué punto los inversores están dispuestos a apostar grandes cantidades por equipos con experiencia en investigación avanzada de IA, incluso cuando las empresas todavía se encuentran en sus primeras etapas y sus productos comerciales no han llegado al mercado.

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En el caso de Emulate, la operación todavía está en negociación. Si finalmente se concreta por las condiciones descritas por Financial Times, la compañía pasaría de haber sido constituida en agosto a alcanzar una valoración de aproximadamente 3.700 millones de dólares apenas un mes después de su creación.