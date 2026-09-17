Apple evaluaría regresar al negocio de los servidores con ayuda de Nvidia

Apple y Nvidia podrían estrechar su relación gracias a un nuevo proyecto de servidores (Apple - Nvidia)

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Apple estudiaría un posible regreso al negocio de los servidores, con equipos basados en sus procesadores de la serie M y una eventual integración de tecnología de Nvidia.

De acuerdo con versiones de The Information, el proyecto buscaría aprovechar la demanda de potencia de cómputo vinculada a la inteligencia artificial y podría llegar al mercado en 2029.

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La información importa porque Apple abandonó su línea de servidores Xserve en 2011 y, desde entonces, dejó buena parte del mercado empresarial en manos de otros fabricantes. El crecimiento de la IA ha abierto una oportunidad para sus chips basados en arquitectura ARM, conocidos por su eficiencia energética y presentes en equipos como Mac Mini y Mac Studio.

El interés de desarrolladores por equipos como Mac Mini y Mac Studio habría motivado a la compañía a considerar nuevamente un producto empresarial más potente (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)

Los servidores podrían usar dos o cuatro chips M8 Ultra

El posible producto no tendría una presentación cercana. La información apunta a un estreno en 2029 y plantea configuraciones con dos o cuatro procesadores M8 Ultra, según el modelo.

Apple anunció el chip M6 en agosto, por lo que la familia M8 todavía se encuentra a varias generaciones de distancia. Este calendario sitúa el proyecto dentro de una estrategia a largo plazo, en un contexto en el que las empresas tecnológicas buscan ampliar la capacidad de sus centros de datos para atender tareas de inteligencia artificial.

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La compañía ya ha mostrado el rendimiento de sus procesadores en ordenadores orientados a creadores, desarrollo de software y cargas de trabajo exigentes. Los Mac Mini y Mac Studio se han convertido en equipos usados por desarrolladores de IA, una demanda que, según la información disponible, provocó problemas de disponibilidad.

El salto hacia un servidor supondría trasladar esa arquitectura a entornos empresariales, donde las necesidades se centran en el procesamiento continuo, la conexión entre múltiples chips y la gestión de grandes volúmenes de datos.

Por qué Apple podría necesitar a Nvidia para volver al negocio de los servidores - EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO

Nvidia podría aportar la conexión entre procesadores

Uno de los puntos centrales del proyecto sería la posible incorporación de Nvlink Fusion, una tecnología de Nvidia que permite conectar varios chips para que operen como un único sistema. Esta herramienta facilitaría que los procesadores trabajen de forma coordinada en tareas de gran exigencia informática.

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La posible colaboración resulta llamativa por la relación histórica entre ambas compañías. Apple y Nvidia mantuvieron durante años una distancia visible en sus estrategias de hardware, aunque la situación habría empezado a cambiar con el uso de chips de Nvidia para reforzar los servidores renovados de Siri.

La integración de Nvlink Fusion podría ampliar ese acercamiento, pero los planes todavía pueden modificarse. Apple no ha anunciado de forma oficial un nuevo servidor ni una alianza concreta con Nvidia para desarrollar este producto.

Apple retiró Xserve en 2011, una línea dirigida a empresas y centros de datos. Desde entonces, la compañía concentró su actividad en dispositivos de consumo, ordenadores Mac y servicios digitales, sin mantener una oferta de servidores propia.

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El chip que definiría el regreso de Apple al mercado empresarial en 2029 - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La expansión de la inteligencia artificial cambió las necesidades de infraestructura. Los modelos requieren grandes cantidades de potencia de cómputo para su entrenamiento y para tareas de inferencia, la fase en la que utilizan lo aprendido para generar respuestas, predicciones o resultados.

En ese escenario, los chips de Apple podrían ofrecer una alternativa basada en eficiencia y rendimiento. La empresa ya emplea sus propios procesadores en Mac, iPhone, iPad y otros dispositivos, mientras busca ampliar las funciones de inteligencia artificial en servicios como Siri.

Apple también estudia un mando para videojuegos

La información sobre los servidores coincide con otros proyectos que apuntan a expandir el papel del hardware de Apple. La compañía también estaría desarrollando un mando para videojuegos pensado principalmente para iPhone, según el analista Mark Gurman.

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Referencias halladas en una versión preliminar de macOS mencionaron dos productos identificados como T6502 y T1057. El código incluía elementos habituales de un mando, como joysticks, cruceta, botones, gatillos y controles superiores. Uno de los dispositivos también tendría acelerómetro y giroscopio.

Las referencias fueron eliminadas después y no constituyen una confirmación. El accesorio podría llegar bajo la marca Beats, propiedad de Apple desde 2014, una posibilidad que permitiría diferenciarlo de otros productos de la empresa.

Por ahora, tanto el servidor con chips M8 Ultra como el mando para iPhone permanecen en el terreno de los planes atribuidos a Apple. La compañía no ha confirmado características, precio ni fechas de lanzamiento para ninguno de los dos proyectos.

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