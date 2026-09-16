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Anthropic llega a los bancos con la IA Claude: ahora los asesores financieros tendrán un asistente para atender a las personas

El software conecta a una red más amplia de asesores con las soluciones de análisis de inversión y carteras operadas por BlackRock y Vanguard

El sistema, bautizado como Claude for Financial Advisors, busca agilizar tareas de investigación, administración y supervisión de carteras. EUROPA PRESS
El sistema, bautizado como Claude for Financial Advisors, busca agilizar tareas de investigación, administración y supervisión de carteras. EUROPA PRESS
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Anthropic presentó ante los asesores financieros una nueva versión de su chatbot que combina inteligencia artificial con herramientas de análisis y gestión de riesgos desarrolladas junto a BlackRock Inc., Vanguard Group Inc. y otras firmas del sector.

El sistema, bautizado como Claude for Financial Advisors, busca agilizar tareas de investigación, administración y supervisión de carteras. Así lo confirmaron altos ejecutivos de Anthropic y BlackRock, en lo que representa uno de los avances más significativos de la compañía de inteligencia artificial para expandirse en el mundo financiero.

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Qué es Claude for Financial Advisors y cómo funciona

Claude for Financial Advisors es una función que integra el chatbot de Anthropic con tecnología de análisis financiero y gestión de riesgos para asistir a asesores en su trabajo diario. El sistema se conecta con herramientas de Charles Schwab Corp. e iCapital, entre otras plataformas del sector.

Anthropic no es la única compañía que apunta a este nicho. REUTERS/Dado Ruvic
Anthropic no es la única compañía que apunta a este nicho. REUTERS/Dado Ruvic

Esta iniciativa se apoya en el desarrollo previo de agentes de inteligencia artificial que Anthropic diseñó para gestionar tareas propias de los servicios financieros, como la elaboración de presentaciones comerciales y la revisión de extractos.

La propuesta llega en un momento de expansión para las empresas de inteligencia artificial, que compiten por captar clientes empresariales con servicios especializados que trascienden la ingeniería de software y la programación tradicional.

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Anthropic no es la única compañía que apunta a este nicho. OpenAI presentó la semana pasada su propia función de servicios financieros, orientada a banqueros de inversión y analistas bursátiles. Ambas empresas tienen previsto salir a bolsa, un movimiento que reportará miles de millones de dólares a sus primeros inversores.

Una cajera entrega una tarjeta a un cliente en el mostrador de un banco frente a ventanales que muestran rascacielos.
Los asesores financieros recurren cada vez con mayor frecuencia a las llamadas “carteras modelo”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué Anthropic apuesta por el sector de asesoría financiera

La compañía identificó una oportunidad concreta: la comunidad de asesores financieros se reduce con el paso del tiempo. Jonathan Pelosi, director de servicios financieros de Anthropic, explicó los motivos detrás de esta decisión.

“La comunidad de asesores financieros actual no es tan grande y, de hecho, se está reduciendo”, afirmó Pelosi en una entrevista. “Estas personas se están jubilando, no hay muchas. Por lo tanto, la oferta de un buen asesoramiento financiero no es, en realidad, muy abundante”.

Pelosi añadió que el objetivo de la herramienta es ampliar la capacidad de atención de cada profesional. “Si podemos hacer algo para ayudar a que estos asesores atiendan a más clientes, consideramos que eso es un éxito rotundo”, sostuvo.

En síntesis, Claude for Financial Advisors es una herramienta de inteligencia artificial que permite a los asesores financieros acceder a análisis de carteras e investigación de inversiones de firmas como BlackRock y Vanguard, con el fin de atender a más clientes sin delegar en la máquina las decisiones de inversión, que siguen bajo control humano.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
OpenAI presentó la semana pasada su propia función de servicios financieros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de BlackRock y las carteras modelo en el negocio

La herramienta de Anthropic amplía el acceso de los asesores a servicios de análisis de carteras e investigación de inversiones desarrollados por empresas como BlackRock y Vanguard. Esta integración podría traducirse en un aumento del volumen de negocio para dichas firmas.

Los asesores financieros recurren cada vez con mayor frecuencia a las llamadas “carteras modelo”, compuestas por fondos cotizados en bolsa y otros instrumentos de inversión. BlackRock declaró que gestiona actualmente unos USD 300.000 millones en este tipo de carteras.

Jaime Magyera, director de los negocios de asesoramiento patrimonial y jubilación de BlackRock en Estados Unidos, describió la tendencia que observa la firma entre sus clientes asesores.

Pese al alcance de la nueva herramienta, Anthropic estableció un límite claro respecto de su función dentro del proceso de asesoría. REUTERS/Dado Ruvic
Pese al alcance de la nueva herramienta, Anthropic estableció un límite claro respecto de su función dentro del proceso de asesoría. REUTERS/Dado Ruvic

“Una de las principales tendencias que observamos es que los asesores desean externalizar”, afirmó Magyera. “La oportunidad que supone ayudar a los asesores a construir carteras no se limita a proporcionar mejor información, sino que consiste en dotarlos de mayor capacidad”, agregó.

Los límites de la inteligencia artificial en las decisiones de inversión

Pese al alcance de la nueva herramienta, Anthropic estableció un límite claro respecto de su función dentro del proceso de asesoría. Las recomendaciones y decisiones de inversión seguirán siendo competencia exclusiva de los asesores y sus clientes.

“No recibirá asesoramiento de inversión explícito por parte de Claude. Reservamos esa decisión para los expertos”, afirmó Pelosi.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La herramienta de Anthropic amplía el acceso de los asesores a servicios de análisis de carteras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta expansión de Anthropic hacia el sector financiero ocurre en paralelo a un debate sobre los riesgos del desarrollo acelerado de la inteligencia artificial. El sábado, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, afirmó que es necesario frenar el desarrollo de los sistemas más avanzados para evitar una catástrofe.

La declaración de Amodei recibió el respaldo del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y del director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, en un contexto donde el crecimiento de estas tecnologías genera alarma entre legisladores y líderes del sector en todo el mundo.

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