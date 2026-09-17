EA Sports FC 27: cuándo sale y desde que hora se puede jugar cada versión

EA Sports FC 27 saldrá el 25 de septiembre de 2026 en su Standard Edition para todos los jugadores.

Guardar

EA Sports FC 27 llegará antes de terminar septiembre, aunque el acceso al juego comenzará antes para quienes adquieran las ediciones especiales. La cuenta atrás para la nueva temporada del videojuego de fútbol de Electronic Arts ya está en marcha, con fechas y horarios que varían según la plataforma y la edición elegida.

El título llega con la expectativa de los aficionados por las novedades jugables y por el nuevo modo The Grounds, un mundo abierto centrado en el fútbol de barrio.

PUBLICIDAD

Cuándo sale EA Sports FC 27 y cuándo se puede jugar antes

El lanzamiento global oficial está fijado para el viernes 25 de septiembre de 2026. Ese es el día en que el juego queda disponible para todos los jugadores en su Standard Edition.

EA Sports FC 27 tendrá horarios de desbloqueo distintos en consolas y en PC según la plataforma elegida.

Sin embargo, quienes compren la Ultimate Edition o la Ultimate Plus Edition (esta última solo para quienes la reservaron cuando estaba disponible) pueden empezar a jugar una semana antes, el viernes 18 de septiembre, con hasta siete días de acceso anticipado sin límite de tiempo de juego.

Los horarios de desbloqueo varían según la plataforma. En consolas, el juego se habilita a la medianoche hora de cada país del 18 de septiembre. En PC, a través de Steam o la EA App, el desbloqueo llega antes: a las 23.00 UTC del 17 de septiembre, lo que equivale a la 01.00 (hora de España, horario CEST) del 18 de septiembre, las 20.00 en Argentina y las 18.00 en Colombia y México del día 17.

PUBLICIDAD

Para el lanzamiento estándar del 25 de septiembre, el esquema se repite: medianoche hora local en consolas, y 23.00 UTC del 24 de septiembre en PC.

EA Sports FC 27 llegará con novedades jugables y con The Grounds, un modo de mundo abierto centrado en el fútbol de barrio.

Qué ofrece cada edición del juego

La Standard Edition tiene un precio base aproximado de USD 69,99 e incluye una serie de incentivos de reserva: un artículo de jugador ícono con 85 o más de valoración global (OVR) cedido por diez partidos en Ultimate Team, un artículo de embajador por cinco partidos, un consumo de estilo de juego (PlayStyle) para el Modo Carrera, el desbloqueo de tres íconos o héroes para el Modo Carrera de mánager, un entrenador de cinco estrellas y una ranura de consumibles en el modo Clubes.

PUBLICIDAD

La Ultimate Edition, pensada para quienes quieren competir desde el primer día en Ultimate Team, tiene un precio base aproximado de USD 99,99, con un descuento del 10% para quienes tengan EA Play o hayan jugado FC 26.

Además de todo lo incluido en la Standard Edition, suma el acceso anticipado de siete días, 6.000 FC Points repartidos en tres entregas mensuales de 2.000, un ícono de héroes o internacional con 85 o más de OVR intransferible para Ultimate Team, el Pase de Temporada Premium correspondiente a la primera temporada, un espacio de evolución adicional exclusivo y un ícono de 92 o más de OVR para FC 26 como recompensa inmediata para quienes reserven antes del lanzamiento.

PUBLICIDAD

La Ultimate Edition de EA Sports FC 27 costará cerca de USD 99,99 y sumará FC Points, Pase de Temporada Premium y recompensas para Ultimate Team.

La Ultimate Plus Edition, de formato digital y disponible solo mediante reserva previa, tiene un precio base aproximado de USD 109,99. Incluye todos los beneficios de la Ultimate Edition, más contenido cosmético exclusivo, fichas de entrada directa para el Ultimate Draft y multiplicadores de experiencia durante las primeras dos semanas de la temporada.

Cuáles son las opciones con EA Play

Para quienes no compren ninguna de las ediciones especiales, existe la posibilidad de probar el juego a través de EA Play. La suscripción estándar habilita una prueba con límite de diez horas a partir del mismo viernes 18 de septiembre, con la particularidad de que el progreso alcanzado durante esa prueba se guarda para la versión final del juego.

PUBLICIDAD

Por su parte, EA Play Pro, disponible en exclusiva para PC, otorga acceso ilimitado al juego completo en su versión Ultimate Edition desde el 18 de septiembre, siempre que la membresía se mantenga activa.