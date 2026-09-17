Sobrevivir a la sequía: Las imágenes de campesinos guatemaltecos en crisis tras perder la totalidad de cultivos

ACOMPAÑA CRÓNICA: GUATEMALA EL NIÑO EL JÍCARO (GUATEMALA), 16/09/2026.- Fotografía del 2 de septiembre de 2026 que muestra el río Las Ovejas afectado por la sequía en El Jícaro. La sequía golpea con fuerza el este de Guatemala, donde la falta prolongada de lluvias arrasó por completo con las 3,5 hectáreas de maní de Felícito Marroquín, un agricultor de 72 años. EFE/ Alex Cruz

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La sequía golpea con fuerza a las comunidades rurales de El Jícaro, Guatemala, donde la falta prolongada de lluvias destruyó cultivos de maní, maíz y frijol, dejando a cientos de familias sin alimentos ni ingresos. La escasez también ha reducido los niveles de agua de los pozos y dificultado el acceso a las comunidades.

La situación está relacionada con el fenómeno de El Niño, que ha provocado un déficit de lluvias y un aumento de las temperaturas. Autoridades agrícolas advierten que las pérdidas podrían continuar durante los próximos meses y que los efectos de la sequía se mantendrán, al menos, hasta el primer semestre de 2027.

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Miembros de la familia Pérez transportan maíz en El Jícaro (Guatemala). Las condiciones de vida en las comunidades de El Jícaro empeoran debido a la falta de vías de acceso, ya que para llegar a las comunidades hay que atravesar cauces de ríos completamente secos y caminos de piedra donde solo es posible transitar a caballo o en vehículos de doble tracción. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Alex Cruz)

Don Felícito Marroquín recogiendo maní de una cosecha perdida debido al impacto de la sequía. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Alex Cruz)

"De la venta de la manía compramos el maíz y el frijol que comemos. La milpa se seca rápido y la manía le hace más 'gancho' (oposición) a la sequía, pero este año no sacamos nada", relata Marroquín a EFE tras perder más de 15.000 quetzales (unos 1.930 dólares) que invirtió en la siembra. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Alex Cruz)

Don Jesús Rodríguez mostrando un pozo artesanal recubierto con un plástico negro, donde intentan almacenar la poca agua de lluvia que cae. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Alex Cruz)

Según Rodríguez, también perdió la totalidad de sus cultivos, poniendo en vilo la seguridad alimentaria de los próximos meses de su familia y quienes se sustentan de ahí. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Alex Cruz)

Agricultores trabajan en cultivos de melones en El Jícaro. Sin cosechas y sin agua en los pozos, ni en los agujeros artesanales recubiertos con plástico negro donde intentan recolectar la poca lluvia residual, a los habitantes de estas aldeas solo les queda como salida de emergencia emplearse por días bajo el sol sofocante en las fincas productoras de melón. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Alex Cruz)

La rivera del río Las Ovejas se secó en algunos tramos debido a la gravedad de la situación seca. (Infobae Centroamérica/EFE/ Alex Cruz)

El maíz ha sido uno de los principales productos que se perdieron debido a la falta de lluvias. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Alex Cruz)

ACOMPAÑA CRÓNICA: GUATEMALA EL NIÑO EL JÍCARO (GUATEMALA), 16/09/2026.- Fotografía del 2 de septiembre de 2026 que muestra vegetación durante la sequía en El Jícaro (Guatemala). La sequía golpea con fuerza el este de Guatemala, donde la falta prolongada de lluvias arrasó por completo con las 3,5 hectáreas de maní de Felícito Marroquín, un agricultor de 72 años. EFE/ Alex Cruz