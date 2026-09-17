Colegio de Médicos propone sumar a más de 15 mil profesionales para reducir las listas de espera en Costa Rica

La Caja reportaba al 31 de julio 391.314 casos pendientes en consulta externa, con un tiempo promedio de espera de 565 días. Crédito: Video Ministerio de Salud

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El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica presentó al Gobierno una propuesta para incorporar a los más de 15 mil médicos activos del país en la atención de pacientes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), incluidos profesionales que actualmente no mantienen una relación laboral directa con la institución.

La iniciativa, denominada Unidad Nacional de Integración Dinámica y Oportuna de Salud (UNIDOS), busca reducir las listas de espera de consulta externa en medicina general y distintas especialidades mediante una plataforma que conectaría a pacientes con médicos disponibles fuera de la red habitual de la Caja.

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El proyecto pretende atender parte del excedente de citas que la CCSS no logra cubrir diariamente. La cantidad de espacios que serían trasladados a este mecanismo sería definida en todo momento por la institución.

De acuerdo con cifras citadas por el Colegio con corte al 31 de julio de 2026, la Caja acumulaba 391,314 casos pendientes en consulta externa, con un tiempo promedio de espera de 565 días.

A nivel quirúrgico, la institución registraba otros 211,650 casos pendientes, con un promedio de espera de 452 días.

“Este es un paso significativo para aliviar la carga del sistema de salud y para garantizar que cada costarricense reciba la atención que necesita de manera oportuna”, afirmó Elliott Garita Jiménez, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

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Según el médico, la propuesta pretende poner en funcionamiento “un mecanismo ágil, accesible y real” para reducir los tiempos de espera que enfrentan los pacientes.

El Colegio de Médicos defiende el examen como un mecanismo clave para fortalecer la calidad del sistema de salud. Fuente: Colegio de Médicos Costa Rica

¿Cómo funcionaría UNIDOS?

La propuesta contempla la utilización de una plataforma del Colegio de Médicos que permitiría conectar al paciente, el sistema institucional y el profesional encargado de brindar la consulta.

Mediante la interoperabilidad entre sistemas, el usuario podría ser asignado de forma aleatoria a un médico general, especialista o subespecialista de acuerdo con criterios como proximidad geográfica y disponibilidad de horario.

La idea es que un médico que trabaje fuera de la CCSS pueda abrir espacios de su agenda para recibir pacientes que actualmente se encuentran dentro de las listas institucionales.

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Por ejemplo, si una persona residente en Pérez Zeledón está a la espera de una consulta de cardiología, el sistema podría asignarle un cardiólogo externo a la Caja que se encuentre disponible en la zona o en una ubicación accesible.

La agenda del profesional se sincronizaría con la plataforma para identificar los horarios disponibles y asignar las citas.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la conexión con el Expediente Digital Único en Salud (EDUS).

Según el Colegio, las consultas realizadas bajo este esquema quedarían registradas en el sistema institucional, de manera que los médicos puedan acceder a información relevante como antecedentes, exámenes y tratamientos previos.

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“El sistema del EDUS está diseñado para lograr que esta interoperabilidad sea factible. La tecnología ya está disponible para garantizar que la información de cada consulta quede registrada en el sistema de la CCSS”, sostuvo Garita.

El presidente del Colegio añadió que ese mecanismo permitiría mantener el seguimiento de diagnósticos y tratamientos “sin generar costos adicionales” relacionados con el desarrollo de una nueva infraestructura tecnológica para los expedientes.

La propuesta contempla que las consultas realizadas fuera de la CCSS queden registradas en el EDUS para mantener la continuidad de los tratamientos. Crédito: CCSS

Médicos participarían de forma voluntaria

UNIDOS está planteado inicialmente como un plan piloto, temporal y de participación voluntaria para los médicos.

Una vez que la propuesta reciba el aval de la Caja, el Colegio pretende realizar una convocatoria dirigida a médicos generales, especialistas y subespecialistas interesados en incorporarse al mecanismo.

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Las consultas serían remuneradas por la CCSS, utilizando los montos que la institución establezca para las consultas de medicina general y especialidades.

El Colegio sostiene que este esquema permitiría evitar una competencia desleal entre profesionales y garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto.

“Es una propuesta alterna donde la consulta se ofrecerá como en la Caja, contando con su expediente electrónico, exámenes previos y todo lo necesario para brindar una atención de calidad”, señaló Garita.

El proyecto no es nuevo para las autoridades de la Seguridad Social.

Según el Colegio de Médicos, UNIDOS fue presentado formalmente ante autoridades de la CCSS desde junio de 2025.

Más de un año después, la organización asegura que continúa a la espera de una respuesta definitiva de la institución para avanzar con su implementación.

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Más de 600 mil casos pendientes

Si se suman los datos citados de consulta externa y cirugías, la CCSS acumulaba al cierre de julio 602,964 casos pendientes en ambas categorías.

La propuesta del Colegio está dirigida principalmente a la consulta externa, tanto general como especializada, y busca utilizar capacidad médica disponible fuera de la institución para disminuir la presión sobre los establecimientos de salud.

La organización plantea además que el sistema permitiría aprovechar la distribución territorial de profesionales que ya ejercen en distintas comunidades del país.

Para el Colegio, el modelo debería integrarse como una herramienta de respuesta inmediata ante el problema de las listas de espera mientras la Caja mantiene sus propios esfuerzos de reorganización y ampliación de capacidad.

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“La incorporación de los médicos al sistema UNIDOS es una acción decidida para hacer frente a uno de los principales desafíos del sistema de salud costarricense”, afirmó Garita.

La implementación dependerá ahora del aval de las autoridades de la CCSS, tras el cual el Colegio asegura estar preparado para iniciar inmediatamente la convocatoria de profesionales y poner en funcionamiento el plan piloto.