Preocupación por Dalila: lloró en un video al defender a su hijo y reveló que no lo pasa bien "por un temita de salud"

Dalila grabó un mensaje con visibles muestras de emoción. La intérprete abordó la situación de su hijo tras comentarios en su contra en las redes

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Con los ojos enrojecidos y una toalla en la cabeza, Dalila se quebró en un video de Instagram y lloró al defender a su hijo Matías Gómez de los comentarios que dos usuarias publicaron en sus redes tras ella presentarlo como “la nueva voz de la cumbia”.

Todo comenzó cuando la cantante compartió una foto de Diego en sus redes sociales acompañado de ese mensaje. Las respuestas fueron mayoritariamente positivas, pero dos comentarios en sentido contrario bastaron para desencadenar la reacción. Una usuaria escribió que Matías “sin la madre no es nadie”; otra sumó que “canta para el orto”. La primera también aclaró que, siendo fan de primera fila de Dalila, había dejado de ir a verla.

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La cantante grabó el video desde lo que parece ser una habitación, con la voz entrecortada y los ojos visiblemente llorosos. Explicó que no tiene el hábito de estar con el teléfono ni de hacer transmisiones en vivo, pero que esta vez sintió la necesidad de “dar la cara”. “Quería que sepan lo mal que me siento”, dijo al inicio del video.

Describió el momento en que, al levantarse y tomar unos mates, abrió el teléfono y encontró los mensajes contra su hijo. “Anímicamente, me siento bastante para el culo”, afirmó. Aclaró que comprende la libertad de cada persona para elegir lo que le gusta o no, pero trazó una distinción: “No tenés derecho a juzgar. Y menos a una madre”.

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Dalila aparece en tres encuadres contiguos con una toalla envuelta en la cabeza y lágrimas en las mejillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el tramo más emotivo del video, Dalila reveló que los comentarios la golpearon en un momento personal difícil. “Al margen de no estar pasándola yo en lo personal, no lo estoy pasando muy bien por un temita de salud”, dijo entre sollozos, sin dar más detalles sobre su estado. Agregó que encima de eso se sumó esta situación, y que le “costó un montón” contenerse.

La artista también pidió disculpas si en algún momento faltó el respeto a alguien, aunque dejó en claro que su reacción tiene un límite bien definido: “Los hijos son sagrados”.

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Para ilustrar el daño que pueden causar las críticas, Dalila recurrió a un episodio del pasado. Contó que una mujer, a quien definió como “señora adulta”, había sido captada en un audio hablando mal de Matías, a quien en persona trataba con cariño y dejaba subir al escenario para sacar fotos. Según la cantante, la misma persona que la abrazaba y la elogiaba en público luego dijo en privado que su hijo “era un pelotudo” porque no publicaba las fotos que ella esperaba que la hicieran conocida.

“Obviamente, tuvimos un cruce muy importante. Son mis hijos”, afirmó. Reconoció que el episodio la marcó, pero que intenta, como aprendió de Leo, poner “lo mejor en el escenario”.

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El posteo de Dalila sobre su hijo Matías Gómez que recibió dos críticas y fue lo que provocó el video que grabó la cantante

La cantante dejó en claro que su vínculo con Matías va más allá de lo materno: trabaja activamente en el armado de su carrera. “Si a ustedes les molesta yo, yo estoy ayudándole a hacer su carrera, aparte”, señaló. Y reconoció que su hijo todavía tiene camino por delante: “Sé que a mi hijo le falta un montón para crecer”, dijo, aunque remarcó que nadie nació sabiendo.

Cerró el video con un mensaje directo a quienes la siguen: “Les mando un beso a los que me quieren, a los que me bancan como soy. Y a respetar a mi familia. Solo eso”.

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El video tuvo una amplia repercusión entre sus seguidores, que en su mayoría expresaron su apoyo en los comentarios. Varios le agradecieron que “diera la cara” y le transmitieron palabras de aliento, tanto por la situación con Diego como por el problema de salud que mencionó sin precisar. La cantante no volvió a publicar al respecto desde entonces.