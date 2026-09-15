SIP pide a EE.UU. no deportar al periodista nicaragüense Luis Galeano, detenido por ICE

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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió a las autoridades de Estados Unidos que eviten la deportación del periodista nicaragüense Luis Galeano, detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida, y que le garanticen acceso a una defensa legal y a un proceso justo.

Galeano, de 48 años, dirige el programa de opinión Café con Voz y vive exiliado en Estados Unidos desde diciembre de 2018. Fue arrestado en Orlando mientras trabajaba como conductor de Uber, según relató su esposa, Deykell Santamaría, al medio nicaragüense 100% Noticias.

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El presidente de la SIP, Pierre Manigault, reclamó que las autoridades migratorias contemplen la situación del comunicador antes de adoptar una decisión sobre su permanencia en el país. “La detención de Luis Galeano demanda una respuesta que tome en cuenta su condición de periodista perseguido y exiliado”, sostuvo Manigault.

Los riesgos de la deportación a Nicaragua, según la SIP

La organización regional señaló que una deportación podría exponerlo a los mismos riesgos que provocaron su salida de Nicaragua hace casi ocho años. La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, alertó que su regreso lo dejaría frente a los riesgos de los que escapó.

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“Una eventual deportación podría colocarlo frente a los riesgos que precisamente lo obligaron a huir”, expresó Ramos.

Santamaría afirmó que su esposo será trasladado a un centro de detención migratoria bajo gestión del Gobierno de Florida en el condado de Baker, al norte del estado. También indicó que Galeano tiene una audiencia programada para el 2 de octubre.

La orden judicial prohíbe detenciones de migrantes dentro y alrededor de 26 Federal Plaza, 201 Varick Street y 290 Broadway en Nueva York, salvo riesgos excepcionales (Reuters)

Hasta el momento, el ICE no informó de forma pública cuáles fueron las razones específicas del arresto. La falta de detalles sobre el caso motivó los pedidos de la SIP para que el periodista pueda contar con representación legal y presentar sus argumentos ante las autoridades migratorias.

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La congresista republicana por Florida María Elvira Salazar también intervino tras la detención. La legisladora sostuvo el lunes que Galeano no debe ser enviado a Nicaragua, país gobernado por Daniel Ortega.

“Luis no puede terminar en manos de la misma dictadura que lo persiguió”, manifestó Salazar.

La trayectoria de Galeano y sus antecedentes judiciales en Nicaragua

El periodista abandonó Nicaragua en diciembre de 2018, después de que un juez de Managua ordenara su captura. Un año después, en 2019, presentó una solicitud de asilo en Estados Unidos.

En febrero de 2023, la justicia nicaragüense lo declaró “traidor a la patria” y ordenó retirarle la nacionalidad y sus bienes. La medida alcanzó a otras 93 personas críticas del Gobierno, entre ellas los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.

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Galeano desarrolló parte de su carrera profesional en el desaparecido periódico El Nuevo Diario. Además, fue redactor de la delegación de la agencia EFE en Nicaragua entre 2004 y 2006.

Una representación conceptual de la censura en Nicaragua, mostrando una bandera desgarrada, manos atadas con alambre de púas, y medios de comunicación silenciados, incluyendo radio, prensa y plataformas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SIP ha incluido a Nicaragua entre los países con mayores restricciones a la libertad de prensa en América. En sus informes, la entidad documentó la persecución contra comunicadores independientes, el cierre y la confiscación de medios, así como la salida forzada de periodistas al exilio.