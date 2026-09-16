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Por qué ya no ves el número de algunos contactos en WhatsApp

Muchas personas notan que al abrir el perfil de ciertos contactos ya no aparece el número tradicional, sino solo un alias elegido por el usuario

WhatsApp incorporó una opción específica dentro de los ajustes de privacidad del número de teléfono. REUTERS/Dado Ruvic
WhatsApp incorporó una opción específica dentro de los ajustes de privacidad del número de teléfono. REUTERS/Dado Ruvic
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WhatsApp cambió la forma en que sus usuarios se identifican dentro de la aplicación. La incorporación de los nombres de usuario, un identificador único que comienza con el símbolo @, permite iniciar conversaciones sin exponer el número de teléfono. Por esta razón, muchas personas notan que al abrir el perfil de ciertos contactos ya no aparece el número tradicional, sino solo un alias elegido por el usuario.

Esta modificación responde a un objetivo concreto de la plataforma: reforzar la privacidad de quienes la utilizan. A partir de ahora, el número telefónico deja de ser el único dato visible para establecer contacto, y cada persona puede decidir qué tanta información comparte con el resto.

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Qué significa que un contacto oculte su número en WhatsApp

Cuando el número de un contacto no aparece en su perfil, la explicación se encuentra en la configuración de privacidad que esa persona eligió para su cuenta. WhatsApp incorporó una opción específica dentro de los ajustes de privacidad del número de teléfono, con la cual cada usuario define quién puede ver ese dato.

Un celular en primer plano muestra el logo de WhatsApp, con siluetas de personas desenfocadas al fondo.
Un celular con el logo de WhatsApp destaca mientras figuras humanas difusas observan al fondo, insinuando vigilancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si alguien selecciona la alternativa “Nadie” en esa configuración, su número deja de mostrarse dentro de la aplicación para cualquier persona, sin importar si esa persona lo tiene agregado en la agenda del teléfono. En su lugar, lo único visible será el nombre de usuario que haya creado.

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Esto explica por qué dos personas pueden tenerse guardadas mutuamente en sus contactos telefónicos y, aun así, una de ellas no logre ver el número de la otra dentro de WhatsApp. La app prioriza la configuración de privacidad por encima de los datos almacenados en la agenda del celular.

Cómo activar el nombre de usuario y ocultar el número propio

El proceso para configurar esta función dentro de la aplicación consta de pasos definidos. Primero, es necesario ingresar a Ajustes, tocar la foto de perfil y seleccionar la opción Nombre de usuario, donde se puede elegir un identificador único que comience con @.

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Whatsapp se ve en esta ilustración tomada el 22 de agosto de 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo
FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Whatsapp se ve en esta ilustración tomada el 22 de agosto de 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Después de crear ese nombre de usuario, el siguiente paso consiste en volver al menú de Ajustes y entrar en la sección Privacidad. Allí se encuentra la opción correspondiente al número de teléfono, que puede modificarse para restringir su visibilidad a “Nadie” o limitarla únicamente a “Mis contactos”, según la preferencia de cada persona.

Una vez aplicado ese cambio, cualquier persona que inicie una conversación solo podrá ver el nombre de usuario, sin acceso al número real. Para confirmar que la configuración quedó activa, resulta útil pedirle a otro contacto que revise el perfil dentro de un chat: si la función funciona correctamente, en pantalla figurará el @usuario en lugar de la cifra telefónica.

El papel de los enlaces y los chats iniciados por nombre de usuario

Existe otro factor que influye en la visibilidad del número dentro de WhatsApp: la forma en la que se originó la conversación. Cuando un chat comienza a través del nombre de usuario de una persona o mediante un enlace directo vinculado a esa cuenta, la aplicación da prioridad a esa identidad alternativa.

En estos casos, el sistema mantiene restringido el acceso al número telefónico real, en línea con las preferencias de privacidad configuradas por el dueño de la cuenta. De esta manera, aunque la comunicación se establezca con normalidad, el número seguirá sin mostrarse mientras la configuración de privacidad así lo determine.

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