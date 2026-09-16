Costa Rica

La surfista Lía Díaz conmemora la independencia de Costa Rica con un traje de campesina sobre la tabla

La atleta de Playa Negra se grabó en el mar con una enagua blanca y detalles azul y rojo, sostuvo la falda durante las maniobras y bailó música típica al volver a la orilla

Lía Díaz celebró los 205 años de la independencia de Costa Rica al surfear con un traje tradicional de campesina en una conmemoración que unió identidad nacional y longboard.

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Lía Díaz celebró los 205 años de la independencia de Costa Rica al surfear con un traje tradicional de campesina, una iniciativa que combinó los colores nacionales con su condición de primera costarricense clasificada al Tour Mundial de longboard, la modalidad de tabla larga.

La deportista de Playa Negra, en Santa Cruz, se filmó sobre su tabla con una enagua blanca y detalles azules y rojos. Durante las maniobras sostuvo la falda para evitar que interfiriera con el movimiento y, al regresar a la orilla, bailó música típica como parte de la conmemoración.

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El video fue acompañado por un mensaje en el que Díaz expresó su orgullo por representar al país y su propósito de mantener la bandera en alto. También destacó la biodiversidad, la cultura y la calidez de Costa Rica, mientras los usuarios de redes sociales respondieron con mensajes de entusiasmo patrio.

El primer triunfo costarricense en el Tour Mundial de tabla larga

La celebración llegó después de una actuación que marcó un antecedente para el surf femenino costarricense. Díaz obtuvo la primera victoria de una representante nacional en el Tour Mundial de Longboard de la Liga Mundial de Surf, tras avanzar a los octavos de final del US Open disputado en Huntington Beach, California.

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La surfista de Playa Negra se filmó con una enagua blanca, azul y roja sobre su tabla y bailó música típica al regresar a la orilla.
La surfista de Playa Negra se filmó con una enagua blanca, azul y roja sobre su tabla y bailó música típica al regresar a la orilla.

La costarricense no logró los puntos necesarios para avanzar directamente desde la primera ronda y debió competir en la fase de eliminación. Allí venció a Sive Jarrard, de Samoa Americana, y aseguró un lugar entre las 16 mejores del certamen.

Díaz recorrió siete olas y sumó 11,83 puntos mediante calificaciones de 6,50 y 5,33. El resultado mantuvo sus aspiraciones en el torneo y confirmó su debut histórico en la división internacional.

En los octavos de final, la surfista enfrentará a la estadounidense Rachael Tilly, una de las competidoras con mayor experiencia del circuito. Su clasificación al Tour Mundial ya la había situado como una de las referentes del surf de Costa Rica.

El Sunzal, cuarta y última escala rumbo a la definición mundial

El Salvador será sede del Surf City El Salvador Longboard Championships entre el 13 y el 21 de marzo de 2027, en la playa El Sunzal, en La Libertad. La Liga Mundial de Surf confirmó que será la cuarta parada del calendario y reunirá a profesionales que buscarán puntos para el ranking mundial.

La competencia salvadoreña tendrá una incidencia mayor en la clasificación: los ganadores recibirán 15,000 puntos, frente a los 10,000 asignados en los tres torneos anteriores. La revista especializada Duke Surf señaló que la etapa otorgará 50% más unidades y reemplazará el formato de finales que El Salvador había albergado en años previos.

La costarricense logró la primera victoria de una representante nacional en el Tour Mundial de Longboard de la Liga Mundial de Surf tras avanzar a octavos de final en el US Open.
La costarricense logró la primera victoria de una representante nacional en el Tour Mundial de Longboard de la Liga Mundial de Surf tras avanzar a octavos de final en el US Open.

El cierre del recorrido no reunirá a los 24 integrantes de la élite, sino a los 12 mejores después de la tercera fecha. La modificación también eliminó la competencia prevista en Abu Dhabi y abrió una nueva plaza en Filipinas.

El calendario comenzará con el Huntington Beach Longboard Classic, programado del 25 al 29 de julio de 2026 en California, Estados Unidos. Luego seguirá el Bioglan Bells Beach Longboard Classic, del 25 al 29 de noviembre de 2026 en Bells Beach, Victoria, Australia.

La tercera estación será el La Union Longboard Classic, que se realizará del 20 al 24 de enero de 2027 en Urbiztondo Beach, La Unión, Filipinas. El certamen de El Sunzal cerrará la secuencia como la última oportunidad para sumar puntos antes de la definición de los campeones mundiales de 2026.

Will Hayden-Smith, director de la WSL, explicó a Duke Surf: “El WSL Longboard Tour continúa con un impulso increíble. La temporada pasada vimos algunos de los mejores longboards de la historia, y ese nivel sigue en ascenso. En 2026, llevaremos el Tour a una nueva ubicación e introduciremos un nuevo formato. El Tour realmente va viento en popa, y estamos emocionados de ver a los atletas llevarlo aún más lejos este año”.

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