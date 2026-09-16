Persecución en Guatemala: “Vuela Bajito” escapó sin manos en la moto, derrapó en la ruta y terminó bajo custodia de la PNC

La Policía Nacional Civil detuvo en Guatemala a un hombre tras una persecución policial por maniobras indebidas en motocicleta. (Captura de video mejorada con IA)

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Luego de una persecución policial, se logró la detención de un hombre que realizaba maniobras indebidas en su motocicleta sobre una ruta principal de Guatemala.

De acuerdo con la información oficial, agentes del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) se percataron que el, ahora capturado, realizaba prácticas no permitidas en su vehículo de dos ruedas, por lo que le hicieron el alto.

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Sin embargo, en lugar de obedecer la orden de las autoridades, el hombre decidió escapar y retó a los agentes conduciendo a excesiva velocidad sosteniénsobre sobre su pecho, los pies en el asiento y sin sostener el timón de su motocicleta.

Los agentes iniciaron la persecución en el kilómetro 271, Río Dulce, Livingston, Izabal. Varias veces le insistieron para que se detuviera. Encendieron la sirena y trataron de persuadirlo, sin tener éxito.

Agentes del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) captaron a un hombre que se conducía de manera indebida. Le hicieron el alto, pero decidió huir provocando una persecución policial.

La persecución culminó cuando el hombre derrapó sobre la cinta asfáltica a la altura del kilómetro 260, de la aldea Buenos Aires, del mismo municipio.

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Herido y bajo custodia

Tras sufrir el accidente de tránsito, Bomberos Voluntarios fueron requeridos al lugar donde Técnicos de Emergencias Médicas le prestaron atención prehospitalaria.

Luego de estabilizarlo, fue trasladado hacia un centro asistencial. No obstante, quedó bajo la custodia de la Policía Nacional Civil.

Bomberos Voluntarios brindaron atención prehospitalaria al herido y luego fue trasladado a un centro asistencial bajo custodia de la PNC. (PNC de Guatemala)

De acuerdo con el informe policial, además de realizar maniobras indebidas, el detenido carecía de documentación de la motocicleta y el número del motor se encontraba alterado.

El detenido fue identificado como Fernando Francisco Itzep Morales, de 26 años de edad, más conocido como “Vuela Bajito”.

La PNC identificó al detenido como Fernando Francisco Itzep Morales, de 26 años, conocido como “Vuela Bajito”. (PNC de Guatemala)

Prisión y multa

En Guatemala portar o conducir un vehículo con el número de motor o de chasis alterado, borrado, remarcado o falsificado conlleva graves consecuencias legales.

Dependiendo de las circunstancias de la investigación y de cómo se haya vinculado a la persona con el automóvil, los tribunales y el Ministerio Público suelen encuadrar esta conducta en los delitos de encubrimiento propio, así como uso de documentos falsificados.

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Las sanciones varían entre 1 a 3 años de prisión, según el delito específico que el juez determine en el proceso penal. También suelen establecerse multas, pero dependerá de la investigación.

Uso de motocicletas y su relación con los delitos

En Guatemala, el uso de motocicletas está estrechamente vinculado con la dinámica de la delincuencia urbana y rural. Debido a su alta movilidad, facilidad de escape y capacidad para sortear el tráfico denso, las fuerzas de seguridad han identificado a este vehículo como el medio preferido por bandas criminales y pandilleros.

El informe policial indicó que el detenido carecía de documentación de la motocicleta y que el número del motor estaba alterado. (PNC de Guatemala)

Entre los delitos más comunes sobresalen los asaltos y robos exprés, provocados por los llamados “motoladrones”. También se utilizan las motocicletas para ataques armados o casos de sicariato, según ha establecido la PNC en diversos informes policiales.

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Al mismo tiempo, se ha hecho relación del uso de motocicletas con las pandillas, las extorsiones y el robo de vehículos. Ante esta problemática, las autoridades han intensificado los operativos de control vial e intercepción a través de planes estratégicos.

Con el objetivo de contrarrestar el anonimato que facilita estas actividades ilícitas, la PNC sanciona y consigna miles de motocicletas que incumplen las normativas, especialmente aquellas que circulan sin placas de circulación visibles o con placas ocultas o que supuestamente se encuentran en trámite, pues se carece de validez legal para la identificación inmediata.