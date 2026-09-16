Guatemala

Persecución en Guatemala: “Vuela Bajito” escapó sin manos en la moto, derrapó en la ruta y terminó bajo custodia de la PNC

Agentes de Tránsito lo detectaron por prácticas no permitidas y el alto se convirtió en carrera. La sirena no lo frenó. Un accidente en el kilómetro 260 cambió el destino del conductor

La PNC identificó al detenido como Fernando Francisco Itzep Morales, de 26 años, conocido como “Vuela Bajito”.
La Policía Nacional Civil detuvo en Guatemala a un hombre tras una persecución policial por maniobras indebidas en motocicleta. (Captura de video mejorada con IA)
Guardar

Luego de una persecución policial, se logró la detención de un hombre que realizaba maniobras indebidas en su motocicleta sobre una ruta principal de Guatemala.

De acuerdo con la información oficial, agentes del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) se percataron que el, ahora capturado, realizaba prácticas no permitidas en su vehículo de dos ruedas, por lo que le hicieron el alto.

PUBLICIDAD

Sin embargo, en lugar de obedecer la orden de las autoridades, el hombre decidió escapar y retó a los agentes conduciendo a excesiva velocidad sosteniénsobre sobre su pecho, los pies en el asiento y sin sostener el timón de su motocicleta.

Los agentes iniciaron la persecución en el kilómetro 271, Río Dulce, Livingston, Izabal. Varias veces le insistieron para que se detuviera. Encendieron la sirena y trataron de persuadirlo, sin tener éxito.

Agentes del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) captaron a un hombre que se conducía de manera indebida. Le hicieron el alto, pero decidió huir provocando una persecución policial.

La persecución culminó cuando el hombre derrapó sobre la cinta asfáltica a la altura del kilómetro 260, de la aldea Buenos Aires, del mismo municipio.

PUBLICIDAD

Herido y bajo custodia

Tras sufrir el accidente de tránsito, Bomberos Voluntarios fueron requeridos al lugar donde Técnicos de Emergencias Médicas le prestaron atención prehospitalaria.

Luego de estabilizarlo, fue trasladado hacia un centro asistencial. No obstante, quedó bajo la custodia de la Policía Nacional Civil.

La Policía Nacional Civil detuvo en Guatemala a un hombre tras una persecución policial por maniobras indebidas en motocicleta.
Bomberos Voluntarios brindaron atención prehospitalaria al herido y luego fue trasladado a un centro asistencial bajo custodia de la PNC. (PNC de Guatemala)

De acuerdo con el informe policial, además de realizar maniobras indebidas, el detenido carecía de documentación de la motocicleta y el número del motor se encontraba alterado.

El detenido fue identificado como Fernando Francisco Itzep Morales, de 26 años de edad, más conocido como “Vuela Bajito”.

La Policía Nacional Civil detuvo en Guatemala a un hombre tras una persecución policial por maniobras indebidas en motocicleta.
La PNC identificó al detenido como Fernando Francisco Itzep Morales, de 26 años, conocido como “Vuela Bajito”. (PNC de Guatemala)

Prisión y multa

En Guatemala portar o conducir un vehículo con el número de motor o de chasis alterado, borrado, remarcado o falsificado conlleva graves consecuencias legales.

Dependiendo de las circunstancias de la investigación y de cómo se haya vinculado a la persona con el automóvil, los tribunales y el Ministerio Público suelen encuadrar esta conducta en los delitos de encubrimiento propio, así como uso de documentos falsificados.

Las sanciones varían entre 1 a 3 años de prisión, según el delito específico que el juez determine en el proceso penal. También suelen establecerse multas, pero dependerá de la investigación.

Uso de motocicletas y su relación con los delitos

En Guatemala, el uso de motocicletas está estrechamente vinculado con la dinámica de la delincuencia urbana y rural. Debido a su alta movilidad, facilidad de escape y capacidad para sortear el tráfico denso, las fuerzas de seguridad han identificado a este vehículo como el medio preferido por bandas criminales y pandilleros.

La Policía Nacional Civil detuvo en Guatemala a un hombre tras una persecución policial por maniobras indebidas en motocicleta.
El informe policial indicó que el detenido carecía de documentación de la motocicleta y que el número del motor estaba alterado. (PNC de Guatemala)

Entre los delitos más comunes sobresalen los asaltos y robos exprés, provocados por los llamados “motoladrones”. También se utilizan las motocicletas para ataques armados o casos de sicariato, según ha establecido la PNC en diversos informes policiales.

Al mismo tiempo, se ha hecho relación del uso de motocicletas con las pandillas, las extorsiones y el robo de vehículos. Ante esta problemática, las autoridades han intensificado los operativos de control vial e intercepción a través de planes estratégicos.

Con el objetivo de contrarrestar el anonimato que facilita estas actividades ilícitas, la PNC sanciona y consigna miles de motocicletas que incumplen las normativas, especialmente aquellas que circulan sin placas de circulación visibles o con placas ocultas o que supuestamente se encuentran en trámite, pues se carece de validez legal para la identificación inmediata.

Temas Relacionados

Persecución policialGuatemalamotocicletasFalsificación de documentos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El presidente Bernardo Arévalo encabezó el desfile escolar por los 205 años de independencia

La jornada cívica del 15 de septiembre reunió a cadetes, delegaciones estudiantiles, 122 agrupaciones musicales y autoridades en el Centro Histórico, con un recorrido por la zona 1 previsto para unas cinco horas

El presidente Bernardo Arévalo encabezó el desfile escolar por los 205 años de independencia

La agencia Fitch Ratings confirma la calificación de Guatemala en BB+ con perspectiva estable

El Ministerio de Finanzas Públicas informó que la decisión mantiene al país a un escalón del grado de inversión y se apoya en el avance económico, la disciplina presupuestaria y el respaldo externo

La agencia Fitch Ratings confirma la calificación de Guatemala en BB+ con perspectiva estable

El Fondo de Población de Naciones Unidas aprueba la hoja de ruta 2027-2030 para Guatemala y prioriza a mujeres y jóvenes frente al embarazo adolescente

El nuevo documento de cooperación prioriza la inversión en mujeres, adolescentes y jóvenes para aprovechar la ventana demográfica, reforzar capacidades y enfrentar pobreza, brechas territoriales, violencia de género y la baja inversión socia

El Fondo de Población de Naciones Unidas aprueba la hoja de ruta 2027-2030 para Guatemala y prioriza a mujeres y jóvenes frente al embarazo adolescente

El secretario de Estado Marco Rubio felicitó a Guatemala por el 205 aniversario de su independencia

El jefe de la diplomacia estadounidense difundió un mensaje oficial durante las ceremonias del 14 y 15 de septiembre y destacó pactos alcanzados con la administración de Bernardo Arévalo en el último año

El secretario de Estado Marco Rubio felicitó a Guatemala por el 205 aniversario de su independencia

Secretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, advierte sobre riesgos de la migración irregular hacia Estados Unidos

Raúl Berríos grabó el mensaje ante la valla que divide San Diego y la ciudad mexicana, y pidió desconfiar de los coyotes mientras los retornos desde México y Estados Unidos sumaron 46,194 entre enero y agosto

Secretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, advierte sobre riesgos de la migración irregular hacia Estados Unidos

TECNO

Por qué ya no ves el número de algunos contactos en WhatsApp

Por qué ya no ves el número de algunos contactos en WhatsApp

Cómo se verían Las Guerreras K-pop en el universo de Sailor Moon, según la IA

El 65% de los usuarios de apps de citas a nivel mundial teme ser víctima de una estafa romántica

Microsoft lanza parche de emergencia en Windows 11 para solucionar problemas de su última actualización

“No estamos preparados”: Bill Gates alerta sobre la velocidad de la IA y pide ralentizar su desarrollo

ENTRETENIMIENTO

Kelly Osbourne recuerda las últimas palabras que le dijo su padre, Ozzy Osbourne, antes de morir

Kelly Osbourne recuerda las últimas palabras que le dijo su padre, Ozzy Osbourne, antes de morir

Geoffrey Rush revela qué tendría que pasar para volver como Barbossa en ‘Piratas del Caribe’

Kelly Osbourne admite que guarda resentimiento hacia su hermana Aimee

Catherine Zeta-Jones defiende a sus hijos con Michael Douglas contra el “horrible” título de nepobaby

Judson Mills cuestiona a los Emmy por excluir a Chuck Norris del homenaje In Memoriam: “Un error trágico”

MUNDO

China endureció los controles fronterizos y amplió la posibilidad de vetar la salida del país por motivos tecnológicos

China endureció los controles fronterizos y amplió la posibilidad de vetar la salida del país por motivos tecnológicos

Zelensky denunció que drones rusos amenazaron su avión presidencial dos veces durante su paso por Moldavia

Reino Unido, Estados Unidos y Países Bajos denunciaron una campaña de ciberespionaje del régimen iraní contra disidentes y periodistas

El Ejército de Yemen bombardeó nuevas posiciones hutíes tras su avance sobre el estratégico estrecho de Bab el Mandeb

Identifican el misterioso propósito de un hueco en el cráneo de un pez que vive entre las rocas en Estados Unidos