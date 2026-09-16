Estados Unidos interceptó y hundió otra embarcación narco vinculada a Los Choneros en el Pacífico Oriental

Guardar

Las fuerzas de Estados Unidos interceptaron el martes en el Pacífico una embarcación que, de acuerdo con el Comando Sur, servía para reabastecer combustible en operaciones de narcotráfico vinculadas a Los Choneros, una organización criminal de Ecuador.

Según el comunicado difundido por el Comando Sur estadounidense (SOUTHCOM), losos efectivos evacuaron a la tripulación antes de hundir la nave y las personas rescatadas quedarán a disposición de las autoridades ecuatorianas. El cuerpo militar sostuvo que sus datos de inteligencia confirmaron el vínculo de la embarcación con Los Choneros.

PUBLICIDAD

La acción formó parte de las operaciones dirigidas contra las redes logísticas que utilizan organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en la región.

La interdicción se sumó a otras acciones sobre naves que presuntamente operaban como puntos flotantes de abastecimiento en el Pacífico oriental. El Comando Sur difundió intervenciones de ese tipo el 28 de agosto y el 2, 7 y 8 de septiembre, varias de ellas relacionadas con la banda criminal ecuatoriana.

A diferencia de otros operativos estadounidenses contra embarcaciones que participaron en el narcotráfico, en los que hubo víctimas mortales, la intervención del martes concluyó con el traslado de los tripulantes antes del hundimiento. Las operaciones se inscriben en la cooperación de seguridad entre Washington y Quito para enfrentar las redes de narcotráfico en el Pacífico oriental.

PUBLICIDAD

“Estamos ejerciendo una presión implacable sobre estos narco-terroristas y golpeándolos donde más duele: desmantelando sus redes intrincadas, interrumpiendo su logística sofisticada y asestando un golpe a sus finanzas. Esto es lo que parece la fricción sistémica total”, sostuvo el comandante del SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan.

Estados Unidos interceptó y hundió una nueva embarcación narco de Los Choneros en el Pacífico Oriental (@SOUTHCOM)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitó Ecuador a comienzos de septiembre para abordar la lucha contra organizaciones criminales transnacionales durante una gira regional. Durante su estadía, destacó el refuerzo de la cooperación militar, policial y de inteligencia con el país.

Rubio señaló que la designación de Los Choneros y de otras bandas como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos habilita nuevas instancias de coordinación. Washington y Quito también avanzan en la modernización de su tratado bilateral de extradición, que permitió el año pasado la entrega a Estados Unidos de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de Los Choneros.

PUBLICIDAD

El jefe de la diplomacia estadounidense anunció en Quito que Washington designará a Los Tiguerones como organización terrorista y pedirá al Congreso USD 45 millones adicionales para apoyar la lucha contra las estructuras criminales que operan en Ecuador y otros países de la región. “No tenemos mejor aliado en la región en términos de enfrentarse a lo que es la amenaza criminal transnacional”, afirmó Rubio al referirse a la cooperación de seguridad entre Estados Unidos y Ecuador.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el 9 de septiembre de 2026 (Dolores Ochoa/REUTERS)

El funcionario de la Administración Trump sostuvo que los grupos que actúan en varios países exceden la categoría de bandas criminales locales y cuentan con capacidad terrorista. La medida contra Los Tiguerones se suma a las designaciones que ya alcanzaron a Los Choneros y Los Lobos.

PUBLICIDAD

“No estamos hablando de una mafia normal, no estamos hablando de criminales, estamos hablando de terroristas”, sostuvo el secretario de Estado durante su discurso en Quito el 9 de septiembre pasado.

Rubio adelantó que el Gobierno estadounidense solicitará al Congreso USD 45 millones adicionales para sostener los esfuerzos orientados a desmantelar las organizaciones criminales activas en Ecuador y en otros países de la región. “Estamos haciendo muchas cosas juntos”, dijo al destacar el trabajo entre las fuerzas de ambos países.

La cooperación incluye además un programa de USD 10 millones para combatir la minería ilegal. Rubio afirmó que esa actividad financia a organizaciones terroristas. “Eso debe ir en beneficio del pueblo, no al beneficio de grupos terroristas”, señaló.

PUBLICIDAD