Autos eléctricos e híbridos: cuánto cuesta cargarlos en casa, cuánto demora y qué se necesita para instalar el equipo

La expansión de la electromovilidad en Argentina, genera que los usuarios aprendan a cargar sus vehículos enchufables. Hay potencias y costos para conocer.

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La expansión de la oferta de autos eléctricos e híbridos enchufables en el mercado argentino llevó a más usuarios a considerar el cambio y dejar sus vehículos nafteros. Entre noviembre de 2025 y mayo de 2026, llegaron al país aproximadamente 80.000 unidades de esas tecnologías.

Los vehículos eléctricos utilizan un motor alimentado por una batería de litio que debe recargarse. En los híbridos enchufables, esa batería convive con un motor de combustión. En el primer caso, la carga es esencial, mientras que en el segundo, tener una alternativa de recarga propia o habitual resulta clave para aprovechar el funcionamiento eléctrico del vehículo y obtener una mayor eficiencia de consumo.

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La lógica es muy similar a la del uso de un teléfono celular: al regresar a casa, el conductor puede conectar el auto a un punto de recarga y dejarlo enchufado durante varias horas. La frecuencia de esta operación dependerá de los kilómetros recorridos, la capacidad de la batería y la autonomía de cada modelo.

En un eléctrico, la autonomía varía según el vehículo, el tipo de manejo y las condiciones de uso. En los híbridos enchufables, el ahorro de combustible depende en gran medida de que la batería se recargue con regularidad, de modo que el vehículo pueda circular la mayor cantidad de tiempo posible en modo eléctrico.

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Instalar un cargador doméstico tiene un costo cercano a los USD 1.350. Algunas marcas lo incluyen con el auto, aunque no es una práctica normal.

El costo del cargador doméstico

Disponer de un punto de recarga en el hogar puede reducir la dependencia de las estaciones públicas o de los enchufes disponibles en el trabajo. Actualmente, en la Argentina hay menos de 400 puntos de recarga pública, lo que reduce la disponibilidad.

La instalación supone un costo inicial. El cargador puede costar entre USD 650 y USD 950; el cable, entre USD 200 y USD 300; y la instalación eléctrica, entre USD 500 y USD 650 adicionales. Los valores pueden variar según el equipo, la potencia y las condiciones de la vivienda. Hay algunas marcas que venden el auto con cargador incluido en el precio, aunque no es una práctica generalizada.

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Por ese motivo, o porque el domicilio es en un edificio donde no está permitido instalar un cargador de autos eléctricos, todavía hay algunos propietarios de autos híbridos enchufables que prescinden de la instalación doméstica y recargan el vehículo de manera ocasional en puntos públicos. Es una alternativa posible, aunque puede requerir tiempo durante el día y generar un costo eléctrico más alto que la recarga en el hogar, según la tarifa disponible.

El conector superior es el de corriente alterna, la más lenta que se puede utilizar para recargar una batería. El inferior suma corriente continua y sube la potencia y velocidad.

También existe el cargador portátil, que se conecta a un enchufe de pared y funciona con corriente alterna. Suele ofrecer una potencia de hasta 2,2 kW, por lo que se lo considera una solución de uso ocasional o de emergencia. Su precio se ubica en la franja de entre USD 270 y USD 450, aunque algunos vehículos lo incluyen de fábrica.

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Una batería con una capacidad de 50 kWh puede costar entre $35.000 y $40.000 por recarga en un punto público, dependiendo de la empresa o lugar y su proveedor. En el hogar, esa misma carga puede costar entre $10.000 y $12.000, según la tarifa de cada domicilio.

La potencia se mide en kW y la capacidad de la batería, en kWh

La diferencia entre kilovatios (kW) y kilovatios-hora (kWh) es central para comprender la recarga. Los kW miden la potencia que puede entregar un cargador, mientras que los kWh expresan la energía almacenada o la capacidad de una batería.

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Por ejemplo, una batería de 50 kWh indica que puede almacenar esa cantidad de energía. Un cargador de 7,4 kW, en cambio, expresa la potencia con la que puede suministrarla. El tiempo final dependerá de ambos valores, del estado inicial de la batería, de la potencia que admita el vehículo y de otros factores del sistema.

Los vehículos eléctricos almacenan energía en corriente continua (DC). Cuando se los conecta a un cargador de corriente alterna (CA), como los equipos domésticos, el propio auto transforma esa electricidad antes de enviarla a la batería. En los cargadores rápidos de corriente continua, la conversión se realiza en el equipo de recarga y la energía llega directamente a la batería.

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Los autos eléctricos e híbridos enchufables que se venden en Argentina tienen entrada para cargadores domésticos y públicos de alta velocidad.

La conexión de corriente alterna suele utilizar la parte superior de la toma de carga. En los vehículos compatibles, la carga en corriente continua emplea conectores adicionales en la parte inferior.

Como referencia, una batería de 50 kWh requiere cerca de siete horas para una recarga completa con un equipo de 7,4 kW, aunque el tiempo real puede ser mayor. En una estación de carga pública se suele encontrar disponible una potencia de 22 kW, con lo que la misma batería puede demorar una hora y media en cargarse por completo.

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El último tramo de la recarga suele demandar más tiempo

Antes de iniciar la carga, algunos modelos exigen habilitar la tapa o el puerto desde la pantalla interior; otros permiten el acceso al abrir las puertas. Una vez conectado el vehículo, la estación o la aplicación informa la potencia disponible, el estado de la batería y el tiempo estimado.

Muchos autos permiten establecer un límite de carga. Alcanzar el 100% suele llevar más tiempo que llegar al 80% o al 90%, porque el sistema reduce progresivamente la potencia en la etapa final para proteger la batería y completar el proceso de forma controlada.

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Por ese motivo, en una estación pública puede resultar práctico fijar un límite de 80% o 90%, en especial si el tiempo de permanencia es limitado. La recarga nocturna en el hogar, en cambio, permite más margen para completar el nivel que necesite el conductor, sin depender del tiempo de espera en una estación.

Al finalizar, la sesión debe interrumpirse desde la aplicación o desde la pantalla del vehículo, según el sistema utilizado. Algunos modelos requieren liberar el conector desde el interior antes de retirarlo, mientras que otros permiten desconectarlo cuando concluye la carga.