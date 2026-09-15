Crimen y Justicia

Exclusivo: qué dice la denuncia contra L-Gante que investiga la Justicia

Infobae accedió a la presentación judicial realizada por una vecina. La mujer acusó al cantante de amenazarla con armas para que abandone la casa que alquila

Denuncia L- Gante
La denuncia
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Infobae accedió en exclusiva a la denuncia contra el cantante Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, que dio inicio a una causa judicial en la que se lo investiga a él y a su entorno familiar por amenazas agravadas con armas de fuego.

La investigación se inició a partir de la presentación de una mujer radicada el 29 de agosto, quien dijo vivir en una casa que alquila en General Rodríguez junto a su pareja y sus dos hijos menores de edad. Según su relato a la policía, ese día L-Gante fue hasta su vivienda, exhibió un arma de fuego y le advirtió a una familiar que debían abandonar el lugar porque “toda la manzana” le pertenecía.

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De acuerdo con su presentación, el episodio ocurrió alrededor de las 19.30. La mujer contó que había salido de su casa para realizar unas compras junto a sus hermanos y que, cuando se encontraba aproximadamente a dos cuadras de la vivienda, recibió un llamado de su cuñada, quien le comunicó que había llegado L-Gante acompañado por otras diez personas, y que todos tenían armas de fuego.

Siempre de acuerdo con el relato incorporado al expediente, la cuñada le dijo que Valenzuela había hablado con ella y le había manifestado que tenían que irse del lugar porque “toda la manzana es de él”.

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L-Gante
L-Gante

Ante esa situación, la denunciante aseguró que regresó inmediatamente a la propiedad junto a sus hermanos, preocupada por la integridad física de sus hijos y de los otros menores que se encontraban dentro de la vivienda.

Cuando llegaron, siempre según su declaración, Valenzuela y las personas que lo acompañaban ya se habían retirado del lugar. Sin embargo, la situación no habría terminado allí: la mujer relató que, mientras se encontraba en la vereda de la propiedad junto a su hermana y otros familiares, observó una camioneta negra de gran porte estacionada sobre la calle Arturo Illia.

La denunciante identificó al conductor como Elián Valenzuela y señaló que viajaba acompañado por dos hombres. Según la denuncia, uno de los ocupantes bajó parcialmente la ventanilla y exhibió un arma de fuego. Luego habría realizado ademanes simulando portar un arma.

La denunciante sostuvo que Valenzuela hizo “las mismas señas” y que posteriormente abrió la puerta delantera del lado del conductor y gritó una expresión que quedó asentada en la denuncia como “EEEE…”.

Frente a esa escena, la mujer intentó acercarse para registrar con su teléfono la patente de la camioneta. No pudo hacerlo con claridad porque, según declaró, el vehículo emprendió la fuga en dirección al Barrio Bicentenario. De todos modos, afirmó haber conseguido realizar una breve filmación de la camioneta.

En la denuncia, la denunciante explicó que decidió presentarse ante la Policía porque “teme por su integridad física y la de sus familiares”

Una amenaza previa

Además del episodio denunciado del 29 de agosto, la mujer incorporó otro hecho que, según sostuvo, había ocurrido dos días antes.

Tres efectivos policiales de espalda, uno con las siglas DDI en su chamarra, observan una vivienda iluminada durante la noche
Agentes de la DDI realizan un operativo de allanamiento en la residencia del cantante L-Gante en la localidad de Moreno.

Relató que el jueves 27 de agosto, alrededor de las 18, mientras transitaba por la calle 25 de Octubre, se cruzó con un hombre al que conoce con el apodo de “El Oso”, a quien identificó además como tío de L-Gante.

Siempre según su declaración, el hombre le habría dicho que debían abandonar la propiedad porque “toda la manzana” les pertenecía y que, si no se iban, “va a avenir al Mafilia a desalojario”.

La denunciante explicó que no había realizado una denuncia por aquella situación porque, según dijo, “El Oso” tiene problemas de alcoholismo y es un hombre de edad avanzada.

Ante las autoridades, además, afirmó que podría reconocer nuevamente tanto a los hombres involucrados como al vehículo, ya que, según manifestó, la camioneta es utilizada por Valenzuela en el Barrio Bicentenario.

Consultada sobre el origen del conflicto, ella respondió que, según entiende, estaría relacionado con el terreno donde se encuentra la propiedad.

La denuncia fue tomada en la Comisaría General Rodríguez Primera y quedó incorporada como una presentación penal. Ahora la Justicia deberá determinar qué ocurrió, identificar a todos los involucrados y establecer si existieron amenazas y/o la exhibición de armas de fuego, además de analizar el material fílmico mencionado por la denunciante y las demás pruebas que puedan incorporarse al expediente.

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