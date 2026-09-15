Clásico ‘olvidado’ de PS2 regresará a Nintendo Switch 2 y PS5

La propuesta permitirá jugar esta entrega en Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S y ordenadores, dos décadas después de su estreno original en Japón

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Metal Slug 6, una entrega que pasó por PlayStation 2 sin volver a aparecer en otras consolas, regresará en 2027 para Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC. El título formará parte de Metal Slug Ultimate Collection, una recopilación que reunirá diez juegos de la franquicia de acción.

El regreso importa porque permitirá acceder de nuevo a un episodio que quedó fuera de las reediciones habituales de la saga. Metal Slug 6 llegó a los salones recreativos japoneses en 2006 y más tarde tuvo versiones para PS2 y PC, pero no se publicó en otras plataformas. La nueva colección lo pondrá junto a los principales títulos clásicos de la serie.

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Metal Slug Ultimate Collection llevará el episodio perdido a las consolas actuales

Metal Slug 6 fue el último juego de la serie en los salones recreativos

Metal Slug 6 ocupa un lugar específico dentro de la historia de la franquicia. Fue el primer episodio que dejó atrás el hardware Neo Geo y, al mismo tiempo, el último lanzamiento de la saga destinado a las salas recreativas.

El juego se desarrolló con la participación de Noise Factory, SNK Playmore y SEGA. Su argumento se sitúa después de los hechos de Metal Slug 3 y recupera al general Morden como uno de los personajes centrales del conflicto.

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La historia introduce una amenaza alienígena que obliga a las fuerzas de Morden a cambiar de posición para enfrentarse a un enemigo común. Ese planteamiento mantiene los combates de desplazamiento lateral, los rescates, los vehículos y el tono de acción característico de la serie.

Metal Slug 6 en Nintendo Switch 2 y PS5: Novedades del recopilatorio de SEGA y SNK - REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Aunque llegó en un año con numerosos lanzamientos de alto perfil, Metal Slug 6 no tuvo la misma continuidad comercial que otras entregas. Su regreso en una colección permitirá que jugadores de Nintendo Switch 2 y PS5 lo conozcan dos décadas después de su estreno original.

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La recopilación incluirá diez juegos de la franquicia

Metal Slug Ultimate Collection reunirá títulos de distintas etapas de la serie. La selección incluirá las versiones de Neo Geo MVS de los primeros juegos, además de entregas que aparecieron en consolas portátiles.

La lista prevista incluye:

Metal Slug , publicado originalmente en 1996.

Metal Slug 2 y Metal Slug X.

Metal Slug 3, Metal Slug 4 y Metal Slug 5.

Metal Slug 6 , lanzado en 2006.

Metal Slug Advance, que llegó a Game Boy Advance en 2004.

Metal Slug 7, publicado para Nintendo DS en Occidente en 2008.

La denominada Location Test Version del primer Metal Slug.

Esta última versión no llegó a comercializarse de manera oficial. Su inclusión añade una edición poco accesible para quienes han seguido la evolución de la saga y sus primeras pruebas de desarrollo.

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La colección estará disponible en Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC. Por ahora no se ha indicado una fecha concreta dentro de 2027 ni se han detallado las funciones adicionales que acompañarán a los juegos.

Nintendo también prepara la llegada de la colección a Switch y Switch 2, mientras mantiene actualizada su consola original con mejoras de rendimiento y parches de seguridad frente a vulnerabilidades detectadas en el sistema - REUTERS/Issei Kato/File Photo

Nintendo Switch recibió una actualización de seguridad

La llegada de Metal Slug 6 a Nintendo Switch 2 coincide con una actualización reciente de Nintendo para su consola original. El firmware 23.0.0 incorpora compatibilidad con tasa de refresco variable, conocida como VRR, en el modo televisión.

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La actualización también corrige una vulnerabilidad registrada como CVE-2026-82079. El fallo podría permitir que un actor malicioso ejecute código en la consola o robe información, aunque requiere escanear un código QR que aparece en la pantalla del dispositivo o del televisor conectado.

El riesgo puede surgir al utilizar la función “Enviar a un dispositivo inteligente”, que permite transferir capturas de pantalla y videos. También puede presentarse al vincular un kart de Mario o Luigi en Mario Kart Live: Home Circuit mediante un teléfono móvil.

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Nintendo indicó que la vulnerabilidad no afecta a Nintendo Switch 2. El requisito de escanear el código QR limita la posibilidad de explotación, pero la compañía recomienda mantener actualizado el sistema para incorporar las correcciones disponibles.