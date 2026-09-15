Guatemala

El Fondo de Población de Naciones Unidas aprueba la hoja de ruta 2027-2030 para Guatemala y prioriza a mujeres y jóvenes frente al embarazo adolescente

El nuevo documento de cooperación prioriza la inversión en mujeres, adolescentes y jóvenes para aprovechar la ventana demográfica, reforzar capacidades y enfrentar pobreza, brechas territoriales, violencia de género y la baja inversión socia

Una mujer con gafas y traje rosa habla desde un atril con los logotipos de la Secretaría de Planificación de la Presidencia y el UNFPA
El UNFPA aprobó el Programa de País para Guatemala 2027-2030 con prioridad en mujeres, adolescentes y jóvenes para aprovechar el bono demográfico. (UNFPA Guatemala)
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La Junta Ejecutiva del UNFPA aprobó el nuevo Documento de Programa de País para Guatemala y fijó la hoja de ruta de cooperación para 2027-2030, con una prioridad explícita: invertir en mujeres, adolescentes y jóvenes para aprovechar el bono demográfico, fortalecer el capital humano y responder a desigualdades que condicionan el desarrollo del país.

La decisión parte de un dato central del diagnóstico: 64 % de la población guatemalteca está en edad de trabajar, lo que ubica al país en una ventana demográfica que el organismo considera histórica, pero limitada en el tiempo.

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El documento señala que esa oportunidad convive con pobreza, brechas territoriales, violencia de género, embarazo adolescente y baja inversión social.

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Guatemala alcanzó en 2025 una población total de 18,7 millones de habitantes y atraviesa una transición demográfica marcada por la caída de la fecundidad: pasó de 5.6 hijos por mujer en 1987 a 2.3 en 2025.

En departamentos con mayoría de mujeres indígenas, la tasa sigue siendo más alta y ronda 3.1 hijos por mujer, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística.

Víctor Valdivieso, representante del UNFPA en Guatemala, resumió el objetivo del nuevo ciclo en estos términos: “La visión estratégica durante este nuevo ciclo es contribuir al desarrollo del capital humano como catalizador del crecimiento económico equitativo y de la resiliencia demográfica en Guatemala, aprovechando el bono demográfico mediante la inversión prioritaria en mujeres, adolescentes y jóvenes”.

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Hombre con anteojos y saco gris habla por un micrófono mientras sostiene papeles y una carpeta naranja
El UNFPA aprobó el Programa de País para Guatemala 2027-2030 con prioridad en mujeres, adolescentes y jóvenes para aprovechar el bono demográfico. (UNFPA Guatemala)

El programa se apoya en tres resultados estratégicos

El nuevo Programa de País fue elaborado en coordinación con el Gobierno de Guatemala, a través de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, y sumó consultas con organizaciones de la sociedad civil, academia, instituciones públicas y el sistema de las Naciones Unidas.

También quedó alineado con el plan nacional K’atun Nuestra Guatemala 2032, la Agenda 2030 y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.

La estrategia para 2027-2030 se organiza en tres ejes. El primero apunta a construir un ecosistema de inteligencia demográfica para fortalecer la generación de datos, el análisis prospectivo y su uso en planificación, políticas públicas y presupuestos.

El segundo eje busca fortalecer políticas públicas multisectoriales orientadas al desarrollo del capital humano, con prioridad en mujeres, adolescentes, jóvenes y otras poblaciones rezagadas. Allí se incluyen salud sexual y reproductiva, prevención del embarazo adolescente, prevención de la violencia de género y ampliación de oportunidades para las juventudes.

El tercer resultado estratégico propone transformar normas sociales y de género discriminatorias, prevenir la violencia y prácticas nocivas, y reforzar la participación y el liderazgo de mujeres, adolescentes y jóvenes en procesos de desarrollo y construcción de paz.

El diagnóstico identifica pobreza, violencia y embarazo adolescente como frenos al bono demográfico

El documento aprobado describe una brecha marcada entre la estabilidad macroeconómica y las condiciones sociales del país. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la inversión social se mantiene en torno a 7.8 % del producto interno bruto, por debajo del promedio regional, mientras el índice de Gini llega a 45.2%.

La Encuesta de Condiciones de Vida de 2023 mostró que 56% de la población vive en pobreza y 16.2% en pobreza extrema. La situación golpea con más fuerza a pueblos indígenas, habitantes rurales y mujeres. El texto también indica que unas 40,000 personas por año dejaron el país entre 2012 y 2021, de acuerdo con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, y que las remesas representaron 19.1% del producto interno bruto en 2024, según el Banco Mundial.

El programa identifica además al embarazo adolescente como uno de los principales drenajes del capital humano. Guatemala registra 64.8 nacimientos por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años, una de las tasas más altas de la región, y esos nacimientos equivalen al 18% del total nacional.

En algunos departamentos, como Izabal, Huehuetenango, Alta Verapaz y Petén, la proporción supera 20%. El documento añade que en 2025 se registraron más de 56,000 nacimientos de madres adolescentes de 10 a 19 años, incluidos cerca de 2,000 partos en niñas menores de 15 años, casos que el informe vincula directamente con violencia sexual.

El costo económico de esa situación asciende a USD 203 millones al año, equivalentes a 0,28% del producto interno bruto. El Gobierno actualizó en 2025, con apoyo del organismo, el Plan Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.

La nueva hoja de ruta reafirma, en ese marco, el acompañamiento del UNFPA a Guatemala durante los próximos cuatro años con un enfoque que combina datos demográficos, políticas públicas, financiamiento, prevención de violencias y ampliación de derechos para mujeres, adolescentes y jóvenes.

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