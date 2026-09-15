Costa Rica

Salud alerta por fármacos y otros péptidos sin registro que se venden en Costa Rica

El Ministerio de Salud detectó viales de la marca “Exogenics” que afirman contener semaglutida y tirzepatida, pero carecen de registro sanitario y tienen origen desconocido.

Durante una inspección sanitaria fueron encontrados viales identificados con la marca “Exogenics”, cuyo origen no pudo ser determinado. Cortesía: Ministerio de Salud
Durante una inspección sanitaria fueron encontrados viales identificados con la marca “Exogenics”, cuyo origen no pudo ser determinado. Cortesía: Ministerio de Salud
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El Ministerio de Salud de Costa Rica emitió una nueva advertencia sanitaria tras detectar la promoción y comercialización de productos que contienen o afirman contener semaglutida, tirzepatida y otros péptidos destinados a la pérdida de peso, el aumento de masa muscular, el antienvejecimiento y la recuperación deportiva, pese a que no cuentan con registro sanitario vigente en el país.

La alerta corresponde a una actualización de seguimiento de la Advertencia Sanitaria N.° 11-2026 y surge después de que las autoridades identificaran nuevos productos cuya procedencia, composición y condiciones de fabricación no pueden ser verificadas.

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Entre los hallazgos más recientes se encuentran viales identificados con la marca “Exogenics”, que afirman contener semaglutida y tirzepatida.

Los productos fueron localizados durante una inspección sanitaria realizada por el Ministerio, que posteriormente verificó que no cuentan con registro sanitario vigente en Costa Rica y que se desconoce su origen.

Por esta razón, Salud indicó que no están autorizados para su comercialización, distribución ni utilización dentro del territorio nacional.

La preocupación de las autoridades se centra especialmente en que se trata de productos inyectables, debido a que cualquier deficiencia durante su fabricación, manipulación, almacenamiento o transporte puede incrementar los riesgos para las personas que los utilicen.

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Riesgos por composición y esterilidad

El Ministerio advirtió que al no existir un proceso de registro sanitario, no hay garantía sobre la composición real del producto ni sobre la concentración del principio activo que contiene cada vial.

Tampoco se puede comprobar si los productos fueron fabricados bajo condiciones adecuadas de control de calidad ni si cumplen con los requisitos de esterilidad necesarios para sustancias que se administran mediante inyección.

Entre los riesgos señalados se encuentran reacciones adversas graves, contaminación microbiológica o química, presencia de sustancias no declaradas, productos falsificados o adulterados y falta de efectividad terapéutica.

La autoridad sanitaria también advirtió que el uso de estos productos puede retrasar un tratamiento adecuado al generar la falsa impresión de que la persona está recibiendo un medicamento legítimo.

“Dado que este producto no ha sido evaluado por el Ministerio de Salud para demostrar su calidad, seguridad y eficacia, su utilización puede representar riesgos importantes para la salud”, señaló la institución.

Las verificaciones tampoco permiten determinar las condiciones bajo las cuales los productos fueron almacenados o transportados antes de llegar al consumidor.

Este punto resulta particularmente relevante para medicamentos que requieren condiciones específicas de conservación para mantener su estabilidad.

El Ministerio de Salud advirtió sobre la comercialización de productos con semaglutida, tirzepatida y otros péptidos sin registro sanitario vigente en Costa Rica. Fuente: Teletica
El Ministerio de Salud advirtió sobre la comercialización de productos con semaglutida, tirzepatida y otros péptidos sin registro sanitario vigente en Costa Rica. Fuente: Teletica

Salud pide no comprar por redes sociales

Ante el incremento de la oferta de este tipo de sustancias, el Ministerio pidió a la población verificar siempre que los medicamentos tengan un registro sanitario vigente en Costa Rica.

La institución recomendó que los medicamentos sujetos a prescripción sean utilizados únicamente después de una valoración médica y bajo seguimiento profesional.

Además, hizo un llamado a adquirirlos solamente en establecimientos autorizados.

“No los compre por redes sociales, mensajería o sitios web no autorizados”, indicó Salud entre sus principales recomendaciones.

También pidió evitar cualquier producto cuya procedencia no pueda comprobarse o que no identifique claramente elementos como fabricante, lote y condiciones de conservación.

Las autoridades instaron además a desconfiar de ofertas que prometan resultados rápidos o garantizados sin una valoración médica previa.

La advertencia también menciona otros principios activos y péptidos, entre ellos liraglutida, y señala que la recomendación se extiende a cualquier producto similar vendido fuera de los canales autorizados.

Una mujer vestida con uniforme médico de color azul marino sostiene y observa una tableta digital en una oficina.
El Ministerio también advirtió a profesionales médicos que un certificado de análisis no sustituye el registro sanitario ni garantiza la autenticidad de un producto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Advertencia para médicos

El Ministerio dirigió además recomendaciones específicas a los profesionales médicos y les pidió verificar el estatus sanitario de cualquier producto antes de adquirirlo, prescribirlo o administrarlo.

Uno de los puntos destacados es el uso de los denominados certificados de análisis o COA.

La autoridad sanitaria señaló que estos documentos no deben utilizarse como única prueba de calidad, autenticidad o procedencia.

“La presentación de un COA, aun cuando provenga aparentemente de un laboratorio o sitio confiable, no sustituye el registro sanitario ni garantiza por sí misma la legitimidad del producto”, indicó.

Salud también instó a los profesionales a extremar las precauciones cuando reciban ofertas de péptidos o productos inyectables provenientes de personas, empresas o sitios que no formen parte de la cadena farmacéutica autorizada.

La institución advirtió que adquirir, prescribir o administrar medicamentos cuyo estatus sanitario no pueda verificarse puede poner en riesgo a los pacientes y generar eventuales responsabilidades o sanciones para el profesional.

Autoridades piden denunciar

El Ministerio solicitó a la población reportar cualquier producto sospechoso o que no tenga registro sanitario.

Cuando sea posible, recomienda acompañar la denuncia con fotografías, número de lote, comprobante de compra, enlace o captura de la publicación y datos que permitan identificar al proveedor.

Las denuncias serán tratadas de forma confidencial y pueden remitirse al correo drpirs.atencioncliente@misalud.go.cr o presentarse ante el Área Rectora de Salud correspondiente.

El Ministerio aseguró que continuará con las acciones de regulación, vigilancia y control destinadas a impedir la comercialización de productos que incumplan la normativa sanitaria.

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