La actividad comercial repunta en Panamá, pero sus beneficios no llegan a todos por igual, afirma el sector privado

El comercio está creciendo, pero ese avance todavía no se siente con la misma intensidad en todos los negocios ni en el empleo, afirmó el presidente de la Apede, Alberto López Tom. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La informalidad concentra el 50,7% de las personas ocupadas en el comercio de Panamá, aun cuando la actividad creció por encima del conjunto de la economía durante el primer trimestre de 2026.

El más reciente Informe Económico Ejecutivo Mensual de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) concluyó que el comercio avanzó 6,4%, frente al 4,8% registrado por la economía nacional.

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Afirma que el reto consiste en trasladar ese dinamismo hacia ventas, inversión y puestos de trabajo con mejores condiciones.

El comercio aporta el 20.4% del Producto interno Bruto y sostiene cerca de 352 mil empleos, equivalentes al 17.9% de la ocupación nacional, según el documento de la Apede.

La asociación advirtió una diferencia entre el desempeño productivo y el laboral. Entre 2019 y 2025, la producción del sector aumentó cerca de 38%, mientras que la cantidad de empleos apenas subió 0.6%.

La Zona Libre de Colón registró un movimiento comercial de $12.647,9 millones durante el primer semestre del año.

Esa distancia plantea la necesidad de reforzar la formación de los trabajadores, promover la formalización y ampliar las actividades con mayor valor agregado. La entidad considera que esas medidas permitirían que la expansión económica se convierta en oportunidades laborales más estables.

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“El comercio está creciendo, pero ese avance todavía no se siente con la misma intensidad en todos los negocios ni en el empleo”, afirmó el presidente de la Apede, Alberto López Tom, en el informe de la organización.

El dirigente sostuvo que Panamá debe usar la recuperación para modernizar el sector, facilitar el financiamiento y permitir que más empresas crezcan, se formalicen y accedan al sistema bancario.

La recuperación tampoco tuvo el mismo alcance en todos los segmentos del comercio. Los ingresos del comercio mayorista crecieron 10% durante los primeros tres meses del año.

En contraste, los ingresos del comercio minorista retrocedieron 0,3% en ese período, de acuerdo con las cifras analizadas por la Apede.

Las exportaciones sumaron $534,6 millones y registraron una caída de 22,1%, según el informe de la Apede. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las importaciones de bienes de consumo aumentaron 18,1%, una señal de mayor movimiento en la entrada de productos para el mercado interno. Las ventas de vehículos nuevos también registraron un alza de 10,6% en el primer semestre.

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El crédito no acompañó esa trayectoria con la misma fuerza. El saldo destinado al comercio avanzó 0.94%, mientras que las nuevas colocaciones acumuladas para el sector bajaron 1.9%.

Para la Apede, el acceso al financiamiento debe formar parte de una estrategia para que los negocios puedan ampliar sus operaciones, incorporar tecnología y consolidar actividades formales.

Una de las cifras favorables provino de la Zona Libre de Colón, cuyo movimiento comercial llegó a $12,647.9 millones durante el primer semestre. El monto representó un aumento de 13.9% frente al mismo período de 2025.

Las reexportaciones mostraron un incremento de 24.9% y alcanzaron $6,785.6 millones. El informe vinculó ese resultado con una recuperación de la función de la zona como punto regional de distribución.

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Panamá cuenta con el Canal, los puertos, la Zona Libre de Colón, el hub aéreo de Tocumen y una plataforma financiera que podrían atraer centros regionales de distribución y servicios especializados, señala la asociación. (ACP)

La asociación señaló que este desempeño abre espacio para impulsar actividades como el comercio electrónico, el ensamblaje, los servicios tecnológicos, la transformación ligera y la logística especializada.

El objetivo, según el análisis, no debería limitarse al tránsito de mercaderías. Panamá busca captar una porción mayor del valor asociado a esos movimientos mediante inversión, innovación y nuevos servicios.

Las importaciones panameñas totalizaron $7,814.8 millones y crecieron 14,6% en comparación con un año antes.

Las exportaciones, en cambio, sumaron $534.6 millones y registraron una caída de 22,1%. La comparación está marcada por las ventas extraordinarias de concentrado de cobre que se realizaron durante 2025.

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Al descontar ese efecto, las exportaciones muestran un crecimiento aproximado de 3.5%, según el informe económico de la Apede.

En su informe, el gremio empresarial también propone reducir los costos y plazos vinculados con la actividad comercial. (Apede)

La entidad ubicó estos datos dentro de un escenario internacional marcado por la reorganización de las cadenas de suministro y la búsqueda de trayectos comerciales más seguros y eficientes.

El país cuenta con el Canal, los puertos, la Zona Libre de Colón, el hub aéreo de Tocumen y una plataforma financiera que podrían atraer centros regionales de distribución y servicios especializados.

Apede planteó que esa infraestructura debe utilizarse para generar más beneficios dentro de Panamá. La meta pasa por atraer inversión, elevar el nivel tecnológico de las actividades comerciales y ampliar las oportunidades de capacitación laboral.

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La organización también propuso reducir los costos y plazos vinculados con la actividad comercial, acelerar la digitalización de los negocios y fortalecer las competencias de los trabajadores.