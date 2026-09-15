Cómo preparar el iPhone antes de actualizar a iOS 27: guía paso a paso

Las actualizaciones de iOS suelen requerir entre 5 GB y 10 GB libres para descargar e instalar el archivo correspondiente. (Captura Apple)

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Actualizar el sistema operativo de un iPhone no debería tomar más de media hora si se siguen algunos controles previos. Antes de descargar iOS 27, conviene revisar la compatibilidad del equipo, liberar espacio de almacenamiento, respaldar la información y confirmar que las aplicaciones estén al día. Omitir estos pasos puede derivar en fallos durante la instalación o, en el peor de los casos, en la pérdida de datos personales.

El proceso completo de verificación suele demandar entre 20 y 35 minutos, según la cantidad de contenido almacenado en el dispositivo y la velocidad de la conexión a internet. Cada etapa cumple una función específica dentro de la preparación y ninguna debería saltearse antes de presionar el botón de descarga.

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Compatibilidad del iPhone y espacio de almacenamiento para iOS 27

El primer control, que demora apenas un minuto, consiste en confirmar que el modelo de iPhone sea compatible con la nueva versión del sistema. Para hacerlo, se debe ingresar en Ajustes, luego General y finalmente Información, donde figura el modelo exacto del equipo.

Siri AI les permite a los usuarios localizar lo que buscan de forma inmediata. Europa Press

Una vez confirmada la compatibilidad, el paso siguiente es liberar espacio en el almacenamiento interno. Las actualizaciones de iOS suelen requerir entre 5 GB y 10 GB libres para descargar e instalar el archivo correspondiente, un proceso que puede llevar entre cinco y diez minutos si hay que borrar contenido.

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La revisión se realiza desde Ajustes, General y Almacenamiento del iPhone. Ahí se recomienda contar con al menos 10 GB disponibles; si el espacio no alcanza, la solución pasa por eliminar aplicaciones sin uso, fotos duplicadas o archivos de gran tamaño.

Estos dos primeros controles son la base técnica que determina si el dispositivo puede recibir la actualización sin inconvenientes. Sin espacio suficiente, la descarga simplemente no se completa, por lo que conviene resolver este punto antes de continuar con el resto de la preparación.

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iOS 27 llegará el 14 de setiembre y ya hay una lista de los iPhone compatibles. (Apple)

Copia de seguridad completa antes de instalar la actualización

El tercer paso, y uno de los más sensibles, es respaldar toda la información del dispositivo. Este proceso puede tomar entre diez y veinte minutos y protege contactos, fotos, mensajes y demás datos ante un eventual fallo durante la instalación.

El respaldo puede hacerse en iCloud o en una computadora, ya sea Mac o PC. Para completarlo mediante el servicio en la nube, hay que ingresar en Ajustes, tocar el nombre de usuario, entrar en iCloud, seleccionar Copia en iCloud y pulsar la opción Realizar copia de seguridad ahora.

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La confirmación de que el respaldo se ejecutó correctamente aparece cuando el sistema muestra la fecha y la hora actuales bajo la leyenda “Última copia de seguridad realizada con éxito”. Sin esa confirmación visible, no hay garantía de que los datos estén protegidos frente a un problema durante la actualización.

El logo de Apple en la fachada de una tienda, el 2 de abril de 2026, en Múnich. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)

Actualizar aplicaciones y conectar el iPhone antes de descargar iOS 27

El cuarto control consiste en actualizar todas las aplicaciones instaladas, un trámite que demora entre tres y cinco minutos. El objetivo es que las apps de terceros sean compatibles con la nueva versión del sistema y no presenten fallos una vez completada la instalación.

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Para esto, se debe abrir la App Store, tocar el ícono de perfil ubicado en la esquina superior derecha y seleccionar la opción Actualizar todo. La verificación se completa cuando no queda ninguna actualización pendiente en la lista.

El último requisito antes de iniciar la descarga es conectar el iPhone a una red Wi-Fi estable y enchufarlo a la corriente eléctrica. Este paso se confirma revisando el ícono de Wi-Fi en la barra de estado y el ícono del rayo de carga en la batería, antes de presionar la opción “Descargar e instalar”.

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Imagen de archivo de una persona fotografiando los nuevos teléfonos inteligentes iPhone 17 Pro en la tienda Apple en el área de Sanlitun de Pekín, China. 19 septiembre 2025. REUTERS/Maxim Shemetov

Riesgos de actualizar con poca batería o interrumpir el proceso

Existe una advertencia de seguridad que atraviesa toda la preparación: nunca se debe iniciar una actualización de sistema operativo con menos del 50% de batería. Tampoco conviene interrumpir el proceso una vez que comenzó.

Incumplir esta recomendación puede corromper el firmware del dispositivo. En ese escenario, la única solución disponible es una restauración completa desde una computadora, un procedimiento más largo y complejo que la instalación estándar de la actualización.

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Por este motivo, la conexión a un cargador durante todo el proceso, mencionada como requisito final antes de la descarga, cumple una función preventiva directamente relacionada con esta advertencia. Mantener el equipo enchufado evita que la batería caiga por debajo del umbral de seguridad mientras se instala iOS 27.