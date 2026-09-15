Juego de puzles de 20 dólares está gratis en Steam por tiempo limitado

El corazón de Crystal Crisis está en sus duelos de puzles entre dos jugadores. (Captura YouTube Nicalis, Inc.)

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Steam ofrece de forma gratuita y por tiempo limitado el juego de puzles Crystal Crisis, un título que en condiciones normales tiene un costo de 20 dólares. La promoción estará vigente hasta el 22 de septiembre de 2026, por lo que quienes quieran sumarlo a su biblioteca cuentan con pocos días para reclamarlo.

Crystal Crisis es un juego de puzles competitivo pensado tanto para partidas en solitario como para enfrentamientos contra otros jugadores. Su dinámica se basa en duelos rápidos donde la estrategia y la velocidad de reacción resultan determinantes para ganar.

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Un juego gratis en Steam es un título que la plataforma pone a disposición de los usuarios sin costo alguno durante un período determinado, generalmente como parte de una promoción temporal. Una vez reclamado dentro de ese lapso, el juego queda vinculado de forma permanente a la cuenta del jugador, incluso después de finalizada la oferta.

Steam es una plataforma digital de distribución de videojuegos desarrollada por Valve Corporation que permite comprar, descargar y actualizar juegos para PC. VALVE

Cómo funciona la mecánica de puzles de Crystal Crisis

El corazón de Crystal Crisis está en sus duelos de puzles entre dos jugadores. La colocación estratégica de los cristales resulta clave para generar bloqueos y combos que compliquen al rival.

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Estos movimientos alimentan el indicador de Burst, un recurso que luego puede emplearse para ejecutar ataques especiales o acciones defensivas durante la partida.

El juego suma una mecánica particular denominada wrap-around. Consiste en que los cristales que salen por un extremo de la grilla reaparecen automáticamente por el lado opuesto, lo que abre nuevas posibilidades tácticas.

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Crystal Crisis es un videojuego de puzles y combate desarrollado y editado por Nicalis. (Captura YouTube Nicalis, Inc.)

A esto se agrega la opción de dividir una pareja de cristales, de manera que cada pieza pueda ubicarse en un sector distinto del tablero. Esta combinación de mecánicas le otorga profundidad estratégica a un formato de partidas rápidas.

Personajes de franquicias reconocidas en el elenco jugable

Crystal Crisis reúne un elenco de 20 personajes provenientes de distintas franquicias conocidas dentro y fuera del ámbito de los videojuegos independientes.

Entre las incorporaciones más destacadas figuran Quote y Curly, protagonistas de Cave Story, junto a Isaac, personaje central de The Binding of Isaac.

El plantel también incluye referentes de Tezuka Productions, como Astro Boy y Black Jack, lo que amplía el atractivo del título para distintos públicos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada luchador cuenta con escenario propio, música, voz y ataques Burst tanto ofensivos como defensivos. Esta diferenciación entre personajes suma variedad a los enfrentamientos y habilita distintos estilos de juego según las preferencias de cada usuario.

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Modos de juego disponibles para un solo jugador

Además de los duelos competitivos, Crystal Crisis ofrece varias alternativas para quienes prefieren jugar en solitario. Entre ellas se encuentran los modos Arcade, Survival, Tag Team y Training.

El juego incorpora también un modo Historia que propone diferentes caminos narrativos para recorrer, lo que suma horas de contenido más allá de los enfrentamientos directos.

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Crystal Crisis reúne un elenco de 20 personajes provenientes de distintas franquicias. (Captura YouTube Nicalis, Inc.)

Opciones multijugador y de accesibilidad en Crystal Crisis

Las partidas de Crystal Crisis pueden disputarse tanto de manera local como online, lo que permite competir contra amigos, familiares o jugadores de cualquier parte del mundo.

El título incluye opciones de personalización de los cristales, junto con una función pensada específicamente para facilitar su identificación a personas con daltonismo, un detalle que suma en materia de accesibilidad dentro del catálogo de juegos de puzles disponibles en Steam.

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Qué es Crystal Crisis, el juego de puzles y lucha que regala Steam

Crystal Crisis es un videojuego de puzles y combate desarrollado y editado por Nicalis, que fusiona la mecánica de emparejar gemas propia de Super Puzzle Fighter II Turbo con la estética típica de los juegos de lucha arcade.

Crystal Crisis es un videojuego de puzles competitivo de combinación de fichas inspirado en el clásico Super Puzzle Fighter II Turbo de Capcom. (Captura YouTube Nicalis, Inc.)

Su mayor atractivo pasa por el cruce de franquicias que propone, con un plantel de 20 personajes jugables provenientes de distintos universos del anime y de los videojuegos independientes. Entre ellos aparecen Astro Boy, Black Jack, Quote y Curly Brace de Cave Story, Isaac de The Binding of Isaac, y Solange de Code of Princess.

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Respecto a la jugabilidad, cada partida exige agrupar gemas del mismo color e impactarlas con cristales de detonación para eliminarlas y enviar bloqueos al tablero del rival. Cada personaje dispone de habilidades propias y de un indicador de energía llamado Burst Gauge, que se completa al ejecutar combos o al recibir daño.

Al llenarse, esta barra habilita ataques especiales con animaciones cinemáticas en tres dimensiones capaces de modificar el ritmo del enfrentamiento o de complicar el tablero del oponente.

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