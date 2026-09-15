Tecno

Juego de puzles de 20 dólares está gratis en Steam por tiempo limitado

El videojuego queda vinculado de forma permanente a la cuenta del jugador, incluso después de finalizada la oferta

Crystal Crisis - Steam - videojuegos - tecnología - 14 de septiembre
El corazón de Crystal Crisis está en sus duelos de puzles entre dos jugadores. (Captura YouTube Nicalis, Inc.)
Guardar

Steam ofrece de forma gratuita y por tiempo limitado el juego de puzles Crystal Crisis, un título que en condiciones normales tiene un costo de 20 dólares. La promoción estará vigente hasta el 22 de septiembre de 2026, por lo que quienes quieran sumarlo a su biblioteca cuentan con pocos días para reclamarlo.

Crystal Crisis es un juego de puzles competitivo pensado tanto para partidas en solitario como para enfrentamientos contra otros jugadores. Su dinámica se basa en duelos rápidos donde la estrategia y la velocidad de reacción resultan determinantes para ganar.

PUBLICIDAD

Un juego gratis en Steam es un título que la plataforma pone a disposición de los usuarios sin costo alguno durante un período determinado, generalmente como parte de una promoción temporal. Una vez reclamado dentro de ese lapso, el juego queda vinculado de forma permanente a la cuenta del jugador, incluso después de finalizada la oferta.

Steam es una plataforma digital de distribución de videojuegos desarrollada por Valve Corporation que permite comprar, descargar y actualizar juegos para PC. VALVE
Steam es una plataforma digital de distribución de videojuegos desarrollada por Valve Corporation que permite comprar, descargar y actualizar juegos para PC. VALVE

Cómo funciona la mecánica de puzles de Crystal Crisis

El corazón de Crystal Crisis está en sus duelos de puzles entre dos jugadores. La colocación estratégica de los cristales resulta clave para generar bloqueos y combos que compliquen al rival.

PUBLICIDAD

Estos movimientos alimentan el indicador de Burst, un recurso que luego puede emplearse para ejecutar ataques especiales o acciones defensivas durante la partida.

El juego suma una mecánica particular denominada wrap-around. Consiste en que los cristales que salen por un extremo de la grilla reaparecen automáticamente por el lado opuesto, lo que abre nuevas posibilidades tácticas.

Crystal Crisis - Steam - videojuegos - tecnología - 14 de septiembre
Crystal Crisis es un videojuego de puzles y combate desarrollado y editado por Nicalis. (Captura YouTube Nicalis, Inc.)

A esto se agrega la opción de dividir una pareja de cristales, de manera que cada pieza pueda ubicarse en un sector distinto del tablero. Esta combinación de mecánicas le otorga profundidad estratégica a un formato de partidas rápidas.

Personajes de franquicias reconocidas en el elenco jugable

Crystal Crisis reúne un elenco de 20 personajes provenientes de distintas franquicias conocidas dentro y fuera del ámbito de los videojuegos independientes.

Entre las incorporaciones más destacadas figuran Quote y Curly, protagonistas de Cave Story, junto a Isaac, personaje central de The Binding of Isaac.

El plantel también incluye referentes de Tezuka Productions, como Astro Boy y Black Jack, lo que amplía el atractivo del título para distintos públicos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada luchador cuenta con escenario propio, música, voz y ataques Burst tanto ofensivos como defensivos. Esta diferenciación entre personajes suma variedad a los enfrentamientos y habilita distintos estilos de juego según las preferencias de cada usuario.

Modos de juego disponibles para un solo jugador

Además de los duelos competitivos, Crystal Crisis ofrece varias alternativas para quienes prefieren jugar en solitario. Entre ellas se encuentran los modos Arcade, Survival, Tag Team y Training.

El juego incorpora también un modo Historia que propone diferentes caminos narrativos para recorrer, lo que suma horas de contenido más allá de los enfrentamientos directos.

Crystal Crisis - Steam - videojuegos - tecnología - 14 de septiembre
Crystal Crisis reúne un elenco de 20 personajes provenientes de distintas franquicias. (Captura YouTube Nicalis, Inc.)

Opciones multijugador y de accesibilidad en Crystal Crisis

Las partidas de Crystal Crisis pueden disputarse tanto de manera local como online, lo que permite competir contra amigos, familiares o jugadores de cualquier parte del mundo.

El título incluye opciones de personalización de los cristales, junto con una función pensada específicamente para facilitar su identificación a personas con daltonismo, un detalle que suma en materia de accesibilidad dentro del catálogo de juegos de puzles disponibles en Steam.

Qué es Crystal Crisis, el juego de puzles y lucha que regala Steam

Crystal Crisis es un videojuego de puzles y combate desarrollado y editado por Nicalis, que fusiona la mecánica de emparejar gemas propia de Super Puzzle Fighter II Turbo con la estética típica de los juegos de lucha arcade.

Crystal Crisis - Steam - videojuegos - tecnología - 14 de septiembre
Crystal Crisis es un videojuego de puzles competitivo de combinación de fichas inspirado en el clásico Super Puzzle Fighter II Turbo de Capcom. (Captura YouTube Nicalis, Inc.)

Su mayor atractivo pasa por el cruce de franquicias que propone, con un plantel de 20 personajes jugables provenientes de distintos universos del anime y de los videojuegos independientes. Entre ellos aparecen Astro Boy, Black Jack, Quote y Curly Brace de Cave Story, Isaac de The Binding of Isaac, y Solange de Code of Princess.

Respecto a la jugabilidad, cada partida exige agrupar gemas del mismo color e impactarlas con cristales de detonación para eliminarlas y enviar bloqueos al tablero del rival. Cada personaje dispone de habilidades propias y de un indicador de energía llamado Burst Gauge, que se completa al ejecutar combos o al recibir daño.

Al llenarse, esta barra habilita ataques especiales con animaciones cinemáticas en tres dimensiones capaces de modificar el ritmo del enfrentamiento o de complicar el tablero del oponente.

Temas Relacionados

SteamJuegoCrystal CrisisVideojuegosJuegos gratisJuego de puzlesLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guía de compra de iPhone: qué modelo de Apple elegir según tu presupuesto y necesidades

Antes de decidirse por un modelo conviene revisar tres factores centrales: el dinero disponible, la capacidad de almacenamiento que se necesita y el uso que se le va a dar al teléfono

Guía de compra de iPhone: qué modelo de Apple elegir según tu presupuesto y necesidades

Profecías de Nostradamus y Baba Vanga vuelven a circular después de que un investigador de IA advirtiera sobre el riesgo de extinción humana

El resurgimiento de profecías centenarias coincide con advertencias reales de investigadores del propio sector tecnológico, un patrón que revela más sobre la ansiedad social ante la IA que sobre cualquier don adivinatorio

Profecías de Nostradamus y Baba Vanga vuelven a circular después de que un investigador de IA advirtiera sobre el riesgo de extinción humana

El anuncio de Samsung con ‘Tim Cook’ que se volvió viral tras el evento de Apple

El video arranca con una frase que generó confusión entre los espectadores: “Hola. Soy Tim Cook, de Palmy”

El anuncio de Samsung con ‘Tim Cook’ que se volvió viral tras el evento de Apple

Oracle despide de nuevo algunos empleados y ya acumula una reducción del 13% de su plantilla en un año

Durante toda la jornada aparecieron publicaciones en LinkedIn, Reddit y Blind de personas que afirmaban haber sido despedidas

Oracle despide de nuevo algunos empleados y ya acumula una reducción del 13% de su plantilla en un año  

Cómo comprar un celular iPhone a través de la Apple Online Store

La plataforma oficial de Apple guía al comprador desde la selección del modelo hasta la confirmación del pedido

Cómo comprar un celular iPhone a través de la Apple Online Store

DEPORTES

La confesión de Lavezzi sobre la depresión que sufrió tras el retiro y la ayuda que recibió de Messi: “No tenía cómo llenar el vacío”

La confesión de Lavezzi sobre la depresión que sufrió tras el retiro y la ayuda que recibió de Messi: “No tenía cómo llenar el vacío”

El fallo en el caso Cristian Pavón que hizo caer el pase de Matías Galarza a Boca Juniors: la postura de Talleres de Córdoba

“Todo pagado”: un ex Boca contó los gestos desconocidos de Messi con el plantel cuando viajó a jugar un amistoso ante Barcelona

“Me salvaron la vida”: la sentida carta de Mammana al personal médico que lo operó de urgencia tras la grave lesión que sufrió

La historia detrás de la bronca de Pierre Gasly al verse superado por Colapinto en el GP de España de F1: “Me siento frustrado”

TELESHOW

L-Gante se quedó afuera de MasterChef Celebrity: quién es el famoso actor que lo reemplazaría

L-Gante se quedó afuera de MasterChef Celebrity: quién es el famoso actor que lo reemplazaría

Lucrecia Martel apuntó contra Marvel: “Quieren deconstruirse con una directora, pero los guionistas eran los de siempre”

Acusan a Wanda Nara de brujerías contra el Galatasaray de Turquía: “Está funcionando el gualicho”

La tristeza de Coti Sorokin por la muerte de Linda, la perrita de Cande Tinelli: “Te quedaste en mí para siempre”

El emprendimiento de Mirta Wons, en medio de la falta de la ficción en TV

INFOBAE AMÉRICA

Parejas y exparejas, la mayor amenaza: 52 feminicidios reafirman el patrón de violencia letal en hogares cubanos

Parejas y exparejas, la mayor amenaza: 52 feminicidios reafirman el patrón de violencia letal en hogares cubanos

Bukele, Abinader y Fernández, entre los primeros puestos de mejor imagen de presidentes latinoamericanos

Brasil y Estados Unidos preparan una reunión presencial para negociar los aranceles aplicados por Trump

La selección de El Salvador encara el camino al Mundial 2030 con Hernán “Bolillo” Gómez

“El incremento es bastante evidente”: un médico alerta por más consultas de dengue en El Salvador