Qué hace Apple con todo lo que escucha del micrófono del Apple Watch Series 12 y Ultra 4

No existe una grabación que pueda compartirse, reenviarse o entregarse ante un pedido externo, según Apple. (Composición Infobae: AP Foto/Matthias Schrader / Apple)

Guardar

Apple Intelligence llega al Apple Watch Series 12 y al Apple Watch Ultra 4 con una nueva capacidad que utiliza el micrófono del reloj para detectar sonidos, identificar música y ayudar al usuario a recordar conversaciones. Según explica Apple en su web oficial, esta función, denominada Inteligencia de audio, combina los micrófonos del dispositivo, la potencia del chip S11 y modelos de inteligencia artificial dentro y fuera del reloj.

La pregunta que surge de inmediato es qué hace exactamente Apple con todo lo que el micrófono del reloj escucha. La respuesta, de acuerdo con la documentación de la empresa, es que el audio se procesa en tiempo real dentro de un compartimento aislado por hardware llamado Secure Exclave, se convierte en datos útiles como notificaciones, resúmenes o fragmentos de texto, y luego se elimina de forma inmediata.

PUBLICIDAD

No existe una grabación que pueda compartirse, reenviarse o entregarse ante un pedido externo, “debido a que dicha grabación no existe”, según remarca Apple.

Reconocimiento de sonidos identifica ruidos relevantes del entorno, como sirenas, alarmas o timbres, y avisa al usuario mediante una notificación en el reloj. (Captura Apple)

Cómo procesa Apple Intelligence el audio del Apple Watch

El corazón técnico de esta función está en el chip S11 y en Secure Exclave, un espacio aislado del resto del sistema donde se procesan los datos del sensor de audio. Apple sostiene que “ni el sistema operativo, ni las apps, ni tú, ni siquiera Apple” pueden acceder a lo que ese compartimento analiza. Una vez que la información se procesa, se elimina de manera automática.

PUBLICIDAD

Este esquema no funciona igual para todas las funciones. El Reconocimiento de sonidos y el Retroceso en directo se procesan por completo en el dispositivo, entre el Apple Watch y el iPhone, sin salir de ese circuito salvo que el usuario decida consultarle algo a Siri sobre el contenido detectado.

El caso de Shazam es distinto: cuando la Pila inteligente detecta una canción, Secure Exclave genera lo que Apple llama una firma acústica, una representación compacta del sonido que “no se puede revertir al audio original”. Es esa firma, y no el audio en sí, la que se envía a los servidores de Shazam para identificar el título y el artista.

PUBLICIDAD

Retroceso en directo permite recuperar lo dicho en los últimos 15 segundos: al presionar dos veces la Digital Crown, el reloj muestra ese fragmento como texto en pantalla. (Captura Apple)

El Resumen de Siri implica un recorrido más largo. El audio se encripta en el Apple Watch, viaja hacia Secure Exclave del iPhone, donde se desencripta, se transcribe y se condensa. Ese texto condensado, que según Apple “reduce a menos de la mitad la extensión de la transcripción original”, se envía después a Computación privada en la nube (PCC) para generar el resumen final, que regresa encriptado al iPhone y al reloj.

Qué funciones incluye la Inteligencia de audio

Bajo este paraguas técnico, Apple agrupa cuatro funciones nuevas. El Reconocimiento de sonidos detecta ruidos relevantes como sirenas, alarmas o timbres y envía una notificación al usuario, incluso sin el iPhone cerca, algo que la empresa señala como “especialmente útil para personas sordas o con problemas auditivos”.

PUBLICIDAD

El Buscador Musical de Shazam identifica automáticamente la canción que suena en el entorno y muestra el título y el artista directamente en la Pila inteligente, sin necesidad de tocar ningún widget.

El Retroceso en directo permite recuperar los últimos 15 segundos de una conversación al presionar dos veces la Digital Crown, mostrando un fragmento de texto en la pantalla para captar algo que el usuario no llegó a escuchar bien.

PUBLICIDAD

FILE PHOTO: Apple logo is seen in this illustration taken September 24, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

El Resumen de Siri, por su parte, toma notas de fondo durante el día y genera resúmenes generales mediante Apple Intelligence, pensados para refrescar la memoria más tarde. Estos resúmenes se eliminan de manera automática a los siete días si el usuario no decide guardarlos. Tanto Retroceso en directo como Resumen de Siri llegarán en versión beta próximamente, primero en inglés.

Qué control tiene el usuario sobre estas funciones

Cada una de estas herramientas es opcional y requiere una activación explícita. El Reconocimiento de sonidos se habilita desde la app Configuración del iPhone, en el apartado de Accesibilidad, y si ya estaba activo en el teléfono se replica automáticamente en el reloj. La detección de música de Shazam se activa desde la Pila inteligente en el propio Apple Watch.

PUBLICIDAD

El Retroceso en directo solo se dispara cuando el usuario presiona dos veces la Digital Crown de forma intencional, y Apple aclara que la función “no continúa transcribiendo en segundo plano ni guarda el texto”, salvo que se elija consultarlo con Siri o guardarlo en la app Siri.

El Resumen de Siri, en cambio, admite una programación por horario o ubicación, del estilo “solo en el trabajo” o “nunca por la noche”, además de poder activarse o desactivarse en cualquier momento desde el Centro de control. Todos los resúmenes y fragmentos guardados pueden verse, editarse, eliminarse o exportarse desde la app Siri, y su eliminación se replica en todos los dispositivos sincronizados.

PUBLICIDAD

(Captura Apple)

Qué pasa con la privacidad de las personas que están cerca

Apple dedica un apartado especial a quienes rodean al usuario del reloj durante una conversación. Por diseño, ninguna de estas funciones identifica ni atribuye frases a interlocutores específicos: el Resumen de Siri puede mencionar nombres si aparecen en la charla, pero nunca etiqueta intervenciones como “dijo Juan” o “Interlocutor A” frente a “Interlocutor B”.

Lo mismo ocurre con el Retroceso en directo, que puede transcribir literalmente lo dicho sin asignarlo a nadie en particular.

Cuando se activa el Retroceso en directo, el reloj emite un sonido audible desde su bocina (incluso en modo silencioso o con audífonos conectados) y muestra una animación en pantalla completa junto a un indicador de micrófono, como señal para las personas presentes de que la función está en marcha.

PUBLICIDAD

Apple también indica que los resúmenes están diseñados para omitir contenido potencialmente dañino, como lenguaje vinculado al daño autoinfligido o discursos de odio, además de información sensible: datos financieros, identificadores gubernamentales o credenciales de autenticación.