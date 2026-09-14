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Cómo cuidar la caja automática del auto: 5 hábitos que debes evitar

Acciones como poner P con el vehículo en movimiento, omitir el freno de estacionamiento y bajar en Neutral dañan la transmisión automática

Palanca de cambios, selector de modos, botones de conducción y tracción, puertos USB, HDMI, cargador inalámbrico, posavasos, volante, asiento
La palanca de un automático integra letras en lugar de números. (Foto: Toyota)
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La caja automática de un auto puede sufrir desgaste prematuro cuando se realizan maniobras inadecuadas al estacionar, arrancar o cambiar de marcha.

Varias prácticas habituales, muchas veces asociadas a la prisa o al desconocimiento, someten a tensión a los componentes internos de la transmisión y pueden derivar en reparaciones costosas o en un reemplazo anticipado.

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La transmisión automática requiere que el vehículo esté detenido en momentos específicos y que se usen de forma correcta las posiciones de la palanca. Las pautas de Ford apuntan a evitar acciones que comprometan la traba de estacionamiento, la turbina y otros elementos responsables de trasladar la fuerza del motor hacia las ruedas.

Por qué no se debe poner la posición P con el auto todavía en movimiento

La posición P, identificada como parking o estacionamiento, bloquea la transmisión para impedir que los engranajes continúen girando. Por esa razón, debe seleccionarse solo después de que el vehículo se haya detenido por completo.

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Calle urbana larga con numerosos autos estacionados de culata a ambos lados bajo árboles verdes y edificios, iluminada por el sol del atardecer.
La posición P debe seleccionarse únicamente cuando el vehículo está completamente detenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasar de Drive o reversa a P mientras el auto aún avanza, incluso de forma leve, puede afectar el mecanismo interno destinado a inmovilizar la caja. Ese componente recibe la carga de frenar piezas que todavía están en movimiento.

Con el uso repetido, la maniobra puede generar desgaste y, en casos más graves, provocar una falla que impida mantener el vehículo estacionado con seguridad. Antes de seleccionar P, el conductor debe frenar hasta detener totalmente el auto.

Qué pasa si solo se coloca la posición P al estacionar

La posición P no reemplaza al freno de mano o freno de estacionamiento. Aunque la traba de la transmisión evita el desplazamiento de los engranajes, dejar el peso del vehículo apoyado solo sobre ese sistema incrementa la exigencia sobre la caja automática, en especial en calles con pendiente.

Mano sujeta freno de estacionamiento con botón metálico. Parte de la consola central de un automóvil y asiento de pasajero en el fondo
El freno de estacionamiento reduce la carga que recae sobre la traba interna de la transmisión. (Foto: Kia)

El freno de estacionamiento permite distribuir mejor la carga y reduce la tensión que recibe la transmisión. La secuencia sugerida consiste en detener el vehículo, accionar el freno de mano y luego colocar la palanca en P. Usar ambos sistemas ayuda a evitar que todo el peso recaiga sobre la transmisión.

Por qué no se debe acelerar antes de pasar de Neutral a Drive

Algunos conductores aceleran con la palanca en Neutral y luego pasan a Drive para intentar una salida más rápida. La práctica busca imitar la reacción de un vehículo de caja manual, pero no responde al funcionamiento de una transmisión automática y puede generar un esfuerzo innecesario en sus componentes.

Según las pautas de Ford, esta acción puede desgastar la turbina de transmisión, encargada de transferir la potencia del motor. Cuando el motor gira a altas revoluciones y la caja entra de manera repentina en Drive, el sistema debe absorber una diferencia brusca de velocidad. Lo adecuado es colocar primero la marcha elegida y acelerar de manera progresiva.

Interior de un automóvil con la palanca de cambios en posición neutral, donde la letra N está iluminada en azul. Se observa la base de la palanca
Acelerar antes de pasar de Neutral a Drive puede someter a esfuerzo a la turbina de transmisión. (Foto: Toyota)

Qué sucede si se usa Neutral en bajadas

Descender una pendiente en Neutral desconecta la transmisión del motor. Como consecuencia, el vehículo pierde parte de la retención mecánica que ofrece una marcha engranada y depende en mayor medida del sistema de frenos para controlar la velocidad.

La pérdida de tracción y de respuesta puede complicar una maniobra si aparecen obstáculos, curvas o cambios en el estado del pavimento. Esta pauta alcanza tanto a los autos con transmisión manual como a los de caja automática.

En una bajada, conviene mantener una velocidad seleccionada para conservar estabilidad y facilitar el dominio del vehículo. En los modelos automáticos, una marcha adecuada permite que el motor contribuya a moderar el descenso.

Interior de un vehículo con un conductor manejando, mostrando el volante, el tablero y la mano del conductor sobre el selector giratorio de cambios.
Antes de alternar entre Drive y reversa, conviene detener por completo el auto para proteger la caja automática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué no se puede pasar de reversa a Drive sin detener el vehículo

Las maniobras de estacionamiento suelen requerir cambios entre reversa y Drive en espacios reducidos. El problema aparece cuando se selecciona una posición mientras el auto todavía se mueve en sentido contrario.

Por ejemplo, pasar de reversa a Drive antes de que el vehículo se haya detenido por completo somete a la transmisión a una carga abrupta. Ese hábito puede ejercer tensión sobre la banda de transmisión y acelerar el desgaste de sus partes internas.

Asimismo, la misma precaución vale al pasar de Drive a reversa: el auto debe quedar quito antes de realizar el cambio. Frenar por completo entre una marcha y otra reduce los esfuerzos mecánicos que recibe la caja automática.

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