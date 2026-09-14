El debate sobre la seguridad de la IA frena a las bolsas asiáticas, pero mantiene en alza a las Big Tech en EE.UU.

Amazon, Apple y Alphabet lideraron las subas de las grandes tecnológicas estadounidenses en Wall Street. (Foto: REUTERS/ photo/File Photo/File Photo)

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Las acciones vinculadas a la inteligencia artificial (IA) sufrieron caídas este lunes en varios mercados de Asia, mientras crece el debate sobre los límites de seguridad para esta tecnología. La presión alcanzó a fabricantes de chips, firmas de software y compañías ligadas a centros de datos.

El comportamiento contrastó con el de las grandes tecnológicas estadounidenses. Las principales compañías cotizadas de Wall Street cerraron en alza, con aumentos de Amazon, Apple, Alphabet (Google), Microsoft y Meta. Por su parte, dos referentes en IA como OpenAI y Anthropic todavía no cotizan en bolsa.

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La diferencia expuso dos reacciones distintas del mercado: cautela entre inversores asiáticos ante los riesgos regulatorios y respaldo a los resultados financieros de las Big Tech estadounidenses.

Alphabet (Google) avanzó tras informar ingresos trimestrales por 119.800 millones de dólares. (Foto: REUTERS/Carlos Jasso/Archivo)

Qué compañías impulsaron las ganancias de las Big Tech en Estados Unidos

El sector tecnológico estadounidense terminó la jornada en terreno positivo, encabezado por Amazon, que avanzó 1,94%, y Apple, que subió 1,75%. Alphabet ganó 1,53%, mientras Microsoft sumó 0,65% y Meta aumentó 0,57%.

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La subida de Alphabet estuvo respaldada por sus ingresos trimestrales, que llegaron a 119.800 millones dólares. Los resultados reforzaron la confianza de los inversores en las empresas con capacidad para financiar infraestructura, servicios en la nube y modelos de inteligencia artificial a gran escala.

Además, la competencia tecnológica tiene protagonistas fuera de la bolsa. OpenAI y Anthropic ocupan un lugar central en el desarrollo de modelos de IA, aunque no cotizan en los mercados públicos porque operan como compañías privadas.

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OpenAI y Anthropic no cotizan en bolsa. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Por qué las acciones de inteligencia artificial retrocedieron en China

En Shanghái y Shenzhen, las bolsas operaban en baja poco antes de las 14.00 hora local. El índice de Shanghái cedía 0,25%, el de Shenzhen perdía 0,9% y el CSI 300, que agrupa a las 300 principales empresas de ambos mercados, bajaba 0,77%.

Las empresas asociadas a la IA mostraron resultados dispares, aunque predominó el rojo. Cambricon retrocedía 0,47%, CXMT caía 3,51% y Moore Threads perdía 3,15%. Enflame fue una excepción, con un salto de 4,17%, tras su salida a bolsa del viernes y el interés que despertó entre los inversores.

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La volatilidad reflejó la sensibilidad del sector ante las discusiones sobre la seguridad de los sistemas avanzados y las restricciones que pueden surgir alrededor dell acceso a chips, datos y herramientas de procesamiento.

El Hang Seng Tech Index cayó en Hong Kong, presionado por los descensos de Alibaba, Biren y Z.ai. (Foto: REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

Cómo reaccionaron Hong Kong y Taiwán a la cautela del mercado de IA

En Hong Kong, el Hang Seng subía 0,32%, aunque el Hang Seng Tech Index descendía 0,17%. El indicador tecnológico recibió presión de Alibaba, que bajaba 1,67%, Biren, con una caída de 4,91%, y Z.ai, que perdía 8,01%.

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No todos los grupos tecnológicos siguieron la misma tendencia. Tencent avanzaba 0,51% y Baidu ganaba 1,01%, una señal de que el mercado distinguió entre compañías según su exposición a la inteligencia artificial, sus negocios consolidados y sus perspectivas de crecimiento.

El índice Taiex de Taiwán cerró con una caída de 0,7%. TSMC perdió 1,24%, ASE Technology cedió 0,97% y MediaTek bajó 0,55%. UMC, en cambio, subió 1,42%, mientras Foxconn avanzó 0,2%, con un cierre de desempeño desigual entre los principales valores tecnológicos.

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Samsung Electronics y SK hynix retrocedieron en Seúl en una sesión marcada por ventas de acciones tecnológicas. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

Qué pasó con los fabricantes de chips en Corea del Sur

La mayor presión se concentró en Corea del Sur, donde el Kospi perdía 3,34% a media hora del cierre. El índice descendía 230,84 puntos y se ubicaba en 6.679,07 unidades, en una sesión marcada por ventas en compañías relacionadas con semiconductores y tecnología.

Asimismo, Samsung Electronics caía 4,05%, mientras SK hynix retrocedía 6,35%. Ambas empresas tienen peso en la cadena mundial de chips y memorias, un negocio que recibe inversiones crecientes ante la demanda de servidores y centros de datos para entrenar modelos de inteligencia artificial.

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SK Square, firma de inversión tecnológica, se hundía 8,17%, y Naver perdía 1,21%. El Kosdaq, que reúne a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, bajaba 1,59%, hasta 807,59 puntos. Los descensos mostraron que la preocupación alcanzó tanto a grandes grupos industriales como a firmas de menor tamaño.