Tecno

Pagar con efectivo en viajes quedó en el olvido: turistas prefieren usar billeteras digitales en el exterior

La conversión automática de divisas y la seguridad impulsan la preferencia por pagos digitales en viajes

Guardar
El uso de billeteras digitales
El uso de billeteras digitales y pagos instantáneos desplaza al efectivo entre los turistas internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manera en que los turistas realizan pagos en el exterior se está transformando. Cada vez menos personas incluyen efectivo en sus equipajes y eligen, en cambio, las billeteras digitales y opciones de pagos instantáneos.

Esta decisión surge de diferentes motivos, más allá de la comodidad de tener todo el dinero en un solo lugar, ya que también les permite mayor control y seguridad sobre los gastos durante sus trayectos y descansos.

Cómo el efectivo se desaparece en los viajes y surgen los pagos digitales

La temporada vacacional representa el período de mayor concentración de movimientos turísticos y, hoy, trae consigo una particularidad significativa. La idea de viajar con grandes sumas de efectivo se diluye.

Viajeros de todo el mundo prefieren pagar con su móvil, apoyados en la seguridad, la facilidad y la conversión automática de divisas. Según un estudio reciente de PYMNTS Intelligence, plataforma encargada de estudiar tendencias de pagos, el 74% de los viajeros ya considera “imprescindible” el uso de billeteras y pagos digitales durante sus desplazamientos.

El 74% de los viajeros
El 74% de los viajeros considera imprescindible utilizar pagos digitales durante sus desplazamientos en el exterior. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los motivos detrás de esta decisión son: acceder a conversiones automáticas de moneda en tiempo real, evitar los recargos de bancos y casas de cambio tradicionales y minimizar riesgos de robo o pérdida, ya que el capital permanece resguardado digitalmente.

Además, los usuarios pueden monitorear sus gastos al instante, transferir fondos entre viajeros o dividir las cuentas de manera práctica, generando una experiencia transparente y segura.

A esto se suma, que la tendencia tiene un fuerte enfoque en los usuarios más jóvenes. Según el informe, el 82% de los millennials y el 83% de los viajeros con mayor poder adquisitivo utilizan billeteras digitales en sus desplazamientos, demostrando una penetración especialmente alta en segmentos acostumbrados a tener este tipo de plataformas y hacer compras online en su día a día.

Ventajas de los pagos digitales con el celular

La digitalización en los métodos de pago también impacta directamente en el sector de hospitalidad y turismo, donde los sistemas tradicionales de pago resultan insuficientes frente a la demanda de inmediatez y eficiencia de turistas y empleados.

Millennials y viajeros de alto
Millennials y viajeros de alto poder adquisitivo lideran la adopción de billeteras digitales en el turismo global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reporte de PYMNTS Intelligence, realizado en colaboración con The Clearing House, revela que el 82% de los trabajadores de la industria prefiere recibir propinas en forma instantánea a través de canales digitales, con una satisfacción que llega al 85% entre quienes ya utilizan estos sistemas.

En sectores donde las propinas son un componente fundamental del salario, este tipo de avances representa soluciones muy valoradas y tienen el potencial de reducir la rotación de personal.

La facilidad para acceder a los ingresos y rendir gastos empresariales, junto con una creciente oferta de reembolsos inmediatos, ayuda a atraer y retener talento en la industria y contribuye al funcionamiento eficaz de la cadena turística global.

Compañías del sector reconocen la importancia de la tecnología. El 71% de los hoteles sostiene que los huéspedes ven los sistemas digitales como herramientas que empoderan su experiencia.

El 71% de los hoteles
El 71% de los hoteles reconoce que los sistemas de pago digitales mejoran la experiencia de los huéspedes. (Imagen ilustrativa Infobae)

No obstante, el 69% de las empresas aún enfrenta obstáculos para integrar estos avances a sus infraestructuras tradicionales, lo que genera demoras y complicaciones operativas.

El cambio en la forma de pagar también repercute en el consumo. Aquellos que usan billeteras digitales gastan, en promedio, 44 dólares por visita a restaurantes, frente a los 33 dólares que desembolsan quienes continúan optando por métodos convencionales.

Cifras que demuestran que “las billeteras digitales están redefiniendo la relación entre turismo y finanzas, convirtiendo la practicidad en un nuevo estándar global. Viajar con dinero físico ya no es una necesidad: es, cada vez más, una historia del pasado”, aseguró Sebastián Siseles, CEO de Vesseo, plataforma de pagos disponible en Latinoamérica.

Temas Relacionados

TurismoBilleteras digitalesAplicacionesCelularesViaja por el mundoTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Grokipedia, la enciclopedia con IA de Elon Musk desafía el modelo colaborativo y de neutralidad de Wikipedia

El proyecto automatizado intensifica la discusión sobre la influencia de los modelos de lenguaje y la posible consolidación de visiones ideológicas en los productos de inteligencia artificial

Grokipedia, la enciclopedia con IA

Un padre le regaló a su hijo acciones de Microsoft en 1992: hoy su valor supera los 300 mil dólares

Parte de la clave de haber alcanzado esta cifra fue el olvidar que las poseían y así evitaron venderlas antes

Un padre le regaló a

Método para descubrir qué dispositivos se han conectado a la red WiFi de mi casa

Expertos recomiendan monitorear regularmente los dispositivos conectados desde la interfaz del router, bloqueando intrusos y manteniendo la velocidad

Método para descubrir qué dispositivos

La IA mejora la productividad individual, pero tiene un alto costo: el trabajo en equipo se deteriora

Según un estudio, el 51% de los empleados prefiere consultar a sistemas de IA antes que a colegas para resolver dudas

La IA mejora la productividad

Cómo leer mensajes en WhatsApp sin activar el doble check azul: el truco poco conocido

Un sencillo truco permite leer mensajes de WhatsApp sin activar el check azul y sin modificar la configuración de privacidad

Cómo leer mensajes en WhatsApp
DEPORTES
El cronograma de la última

El cronograma de la última fecha del Torneo Clausura que definirá los clasificados a los playoffs, los descensos y el boleto a las Copas

Lamine Yamal se bajó a último momento de la convocatoria de España y desató un escándalo en su selección: “No creo que sea muy normal”

La medida que tomará el Atlético de Madrid para blindar a Julián Álvarez ante el interés del Barcelona

Horacio Zeballos y Marcel Granollers cayeron en el ATP Finals: qué necesitan para clasificar a semifinales

La figura de una selección fue descubierta en medio de una infidelidad y su pareja publicó el video: “Ni siquiera mostró culpa”

TELESHOW
Wanda Nara habló del reencuentro

Wanda Nara habló del reencuentro de sus hijas con Mauro Icardi: su reacción ante la consulta por la China Suárez

El consejo de Evangelina Anderson a Valentina Cervantes antes de su salida de MasterChef Celebrity

Fue a Ahora Caigo y sorprendió a Darío Barassi al contar la historia de sus tres casamientos

Tan Biónica vuelve a los escenarios con nuevo disco y todos sus clásicos: cómo conseguir las entradas

Marta Fort y el dolor de crecer sin el apoyo de su familia: “Ningún viaje a Miami lo tapa”

INFOBAE AMÉRICA

Sale a subasta “El sueño“,

Sale a subasta “El sueño“, la misteriosa pintura de Frida Kahlo, y promete romper un récord histórico

La ley de pena de muerte para terroristas superó la primera votación en el Parlamento de Israel

Adoptar una dieta basada en plantas reduce 46% la huella de carbono, según un estudio científico

La Corte Suprema de Brasil comenzó a juzgar a los “kids pretos”, los 10 acusados de planear el asesinato de Lula

Aparecieron fragmentos de drones rusos en territorio de Rumania tras los ataques a puertos ucranianos