República Dominicana inicia su camino en la Liga de Naciones rumbo al Mundial de 2030

República Dominicana debutará en la Liga A de la Concacaf ante Costa Rica, Haití, Curazao, Trinidad y Tobago y Nicaragua. (Foto: Federación Dominicana de Fútbol)

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La Liga A de la Concacaf pondrá a República Dominicana ante Costa Rica, Haití, Curazao, Trinidad y Tobago y Nicaragua, en su estreno en la máxima categoría del torneo regional. La competencia será una prueba dentro de la preparación para las eliminatorias del Mundial de 2030, una cita a la que el seleccionado quisqueyano no ha logrado llegar, informó EFE.

La selección dominicana buscará también una plaza para la Copa Oro de 2027. La Federación Dominicana de Fútbol sostiene ese proceso con Marcelo Neveleff, el entrenador argentino cuyo contrato fue renovado hace un año hasta 2030 por los resultados obtenidos al frente del plantel absoluto y como coordinador de las categorías masculinas.

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República Dominicana debutará en Liga A ante rivales regionales

El equipo quedó integrado en el Grupo A con Haití, Curazao, Costa Rica, Trinidad y Tobago y Nicaragua. Haití y Curazao figuran entre los adversarios de mayor recorrido, ya que ambos participaron en recientes Mundiales, mientras que la zona reúne a selecciones con presencia habitual en los torneos de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol.

La otra llave de la Liga A será el Grupo B, conformado por Honduras, Jamaica, Guatemala, Surinam, Martinica y El Salvador. La nueva ubicación de República Dominicana representa un salto competitivo tras su ascenso desde una división inferior y le permitirá afrontar partidos de mayor exigencia en el calendario regional.

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El debut dominicano está programado para el 24 de septiembre, cuando recibirá a Nicaragua en el Estadio Cibao F.C., de Santiago de los Caballeros. Tres días más tarde, el conjunto viajará a Puerto España para medirse con Trinidad y Tobago.

La primera fase continuará el 1 de octubre con el encuentro ante Haití en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, de Santo Domingo. El recorrido inicial terminará el 4 de octubre en Managua, donde República Dominicana volverá a enfrentar a Nicaragua.

República Dominicana integrará el Grupo A de la Liga A, mientras el Grupo B reunirá a Honduras, Jamaica, Guatemala, Surinam, Martinica y El Salvador. (Selección Dominicana)

La participación en la Liga de Naciones tiene un doble objetivo para la selección: competir por el pase a la Copa Oro de 2027 y fortalecer al equipo antes de las eliminatorias rumbo a 2030. El cuerpo técnico considera que los partidos ante rivales de Liga A pueden consolidar un plantel capaz de aspirar a una clasificación mundialista inédita.

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Marcelo Neveleff fue renovado hasta el ciclo mundialista de 2030

Neveleff asumió como técnico de República Dominicana en enero de 2023, en la primera experiencia del argentino al frente de una selección nacional. Su carrera se desarrolló principalmente en Estados Unidos y su gestión permitió que el equipo clasificara a la Copa Oro de 2025 y lograra el ascenso a la principal división de la Liga de Naciones.

La continuidad del entrenador se extiende hasta el cierre del ciclo hacia 2030. El acuerdo también contempla su tarea como coordinador de las distintas selecciones masculinas, un aspecto que la federación valoró al momento de renovar su vínculo.

“Me entusiasmó sumarme a ese proyecto y dirigir la selección”, dijo Marcelo Neveleff al programa Primera Bola, al recordar una conversación con Manuel Estrella, presidente del Cibao. EFE consignó que el técnico destacó el interés del dirigente por impulsar el crecimiento del fútbol dominicano.

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El seleccionador considera que el país dispone de futbolistas con condiciones para elevar el nivel competitivo del equipo. Según explicó, la presencia de jugadores con experiencia en ligas europeas puede ayudar a modificar la mentalidad del grupo y a construir una estructura orientada a obtener resultados.

Marcelo Neveleff fue renovado hasta 2030 tras clasificar a República Dominicana a la Copa Oro 2025 y lograr el ascenso en la Liga de Naciones. (Foto: Federación dominicana de Fútbol)

República Dominicana ocupa el puesto 144 de la clasificación de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y el 18 dentro de la Concacaf. Esas posiciones muestran el desafío que enfrenta el ciclo de Neveleff, aunque la incorporación de futbolistas con recorrido internacional amplió las alternativas de la selección.

Mariano Díaz, Junior Firpo y Dorny Romero integran la base del plantel

La lista de convocados para esta edición de la Liga de Naciones todavía no fue divulgada. Se espera, de todos modos, que el técnico mantenga una base similar a la que participó en la Copa Oro de 2025, con varios referentes que actúan fuera del país.

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El delantero Mariano Díaz es una de las principales figuras del plantel. El atacante tuvo pasos por Real Madrid, Sevilla y Olympique de Lyon, y actualmente juega en Deportivo Alavés.

El lateral izquierdo Junior Firpo, integrante del Real Betis, también aparece entre las piezas centrales del seleccionado. El defensor cuenta con antecedentes en Barcelona y Leeds United, clubes que marcaron parte de su recorrido en el fútbol europeo.

La experiencia se completa con el arquero Miguel Lloyd, titular y campeón con Cibao, quien tiene 43 años. En la ofensiva, el equipo cuenta con Dorny Romero, futbolista de Bolívar, de Bolivia, y máximo anotador de República Dominicana con 27 goles.

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Los centrocampistas Pablo Rosario, del Oporto, y Heinz Morschel, del Vizela de la segunda división portuguesa, suman variantes en la zona media. Neveleff señaló que perfiles como los de Firpo y Rosario pueden aportar para “cambiar la mentalidad” de una selección que buscará sostener su crecimiento en la máxima categoría regional.