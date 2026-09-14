Encuentran el cuerpo de un hombre a la orilla de una quebrada en el oriente salvadoreño

La PNC investiga como posible accidente la muerte de un hombre hallado cerca de una quebrada en Jiquilisco, Usulután Oeste, en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Miembros de la comunidad del sector conocido como Puente Rodo alertaron a las autoridades tras el hallazgo de un hombre fallecido en las cercanías de una quebrada en Jiquilisco, Usulután Oeste, en la zona oriental de El Salvador.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el caso se investiga como un posible accidente, luego de establecer de forma preliminar que la víctima habría caído desde un puente.

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La persona fallecida era un hombre de aproximadamente 66 años, según la información divulgada por la corporación policial. El cuerpo fue localizado a la orilla de una quebrada, en un sector cercano a la estructura desde la cual se habría precipitado.

La inspección inicial indicó que el hombre murió a causa de un traumatismo facial grave provocado por la caída. Las autoridades procesaron la escena para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho y confirmar si existieron otros factores relacionados con la muerte.

La víctima, un hombre de unos 66 años, habría caído desde un puente en el sector conocido como Puente Rodo, según la información preliminar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La PNC no informó la identidad de la víctima ni precisó cuánto tiempo permaneció el cuerpo en el lugar antes de su localización. El caso permanece bajo investigación.

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Aunque la hipótesis inicial apunta a un accidente, las autoridades deberán establecer la secuencia de los hechos mediante las diligencias policiales y los resultados de los análisis correspondientes.

Horas después la victima fue identificada en redes sociales como Mauricio Berríos, quién era un empleado municipal, en el distrito de Jiquilisco. La zona cuenta con sectores rurales, caminos y quebradas que aumentan los riesgos en áreas con desniveles o poca iluminación.

La Policía Nacional Civil no reportó capturas vinculadas con el caso ni indicó si alguna persona ha sido citada para rendir declaración. La institución señaló que sus equipos procesaron la escena tras el aviso sobre la presencia del cuerpo.

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Horas después, la víctima fue identificada en redes sociales como Mauricio Berríos, empleado municipal en el distrito de Jiquilisco. (Foto cortesía Jiquilisco TEVE)

Septiembre registra un homicidio en sus primeros 13 días

Durante los primeros 13 días de septiembre, las autoridades policiales contabilizaron un homicidio en todo el territorio salvadoreño, de acuerdo con los datos oficiales divulgados para ese período.

El único caso registrado ocurrió el 8 de septiembre. Los demás días incluidos en el registro no reportaron muertes violentas, según la gráfica oficial de la PNC compartida en redes sociales.

La cifra representa una diferencia frente al mismo período de 2025, cuando se contabilizaron al menos cinco homicidios durante los primeros 13 días de septiembre. El contraste es mayor respecto de septiembre de 2018, cuando algunos días del mes alcanzaron hasta 12 asesinatos.

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La Policía Nacional Civil procesó la escena y mantiene diligencias para establecer si existieron otros factores relacionados con la muerte. (Foto cortesía redes sociales)

La reducción de los homicidios ocurre en un contexto marcado por las medidas de seguridad aplicadas en El Salvador en los últimos años. Entre ellas figura el Plan Control Territorial, que reforzó los despliegues policiales y militares en distintos puntos del país.

Desde el 27 de marzo de 2022, el país también aplica el régimen de excepción, aprobado para combatir a las pandillas. La medida amplió las facultades de captura de las fuerzas de seguridad y modificó garantías constitucionales vinculadas con la detención y el derecho de defensa.

Las autoridades mantienen las investigaciones para definir si la muerte del hombre encontrado en Jiquilisco corresponde de forma definitiva a un accidente.