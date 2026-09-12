Otro negocio a partir de Vaca Muerta: proyectan que la Argentina exportará USD 2.000 millones anuales de líquidos del gas

El 80% del volumen adicional se destinará a mercados externos, en línea con el perfil exportador del shale argentino (Compañía Mega)

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El presidente Javier Milei visitaría en los próximos días Bahía Blanca, para recorrer el proyecto de Líquidos de Gas Natural (LGN) de Compañía Mega, cuyo principal accionista es YPF (38%) en sociedad con Petrobras (34%) y Dow (28%).

A fines de agosto, el gobierno aprobó la adhesión al RIGI del proyecto Mega para ampliar su complejo industrial con una inversión inicial de USD 365 millones y elevar un 27% su producción de “líquidos” que se extraen del gas crudo, tienen alta demanda local e internacional y pueden reforzar la capacidad exportadora del país con un mejor aprovechamiento de la producción de Vaca Muerta.

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De hecho, bajo el lema “De Argentina hacia el mundo” el Instituto de Energía de la Universidad Austral reunió el jueves a ejecutivos, expertos y consultores de todo el mundo vinculados a la cadena de valor del Gas Licuado de Petróleo (GLP), un mercado global que el consultor y experto norteamericano Craig Whitley precisó en USD 380.000 millones.

Se trata de un sector con una demanda creciente y una oferta limitada, al punto que actualmente solo 19 países exportan GLP o líquidos del Gas Natural, como propano y butano, mientras más de un centenar son importadores, con la región Asia-Pacífico como principal destino debido a la demanda de países como China, Japón e Indonesia y el creciente peso de la India, el mercado de crecimiento más dinámico y promisorio a partir de transiciones como el reemplazo de leña y carbón como combustibles para cocinar y calefaccionar.

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Es otra veta que ofrece Vaca Muerta: la Argentina podría superar los USD 2.000 millones anuales en ventas de GLP, precisó Roberto Carnicer, director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, quien precisó que el país ya exporta unos 1,6 millones de toneladas anuales de GLP, propano y butano a países vecinos (Brasil, Chile, Perú) y con los proyectos de expansión de Mega, otro de TGS y desarrollos asociados al GNL en Río Negro, podría alcanzar los 4,8 millones de toneladas en 2030, con resto para exportar entre 3 y 3,4 millones de toneladas, “sin considerar el proyecto asociado al GNL de Río Negro”.

Tres proyectos clave

El proyecto Mega que visitará Milei será uno de los primeros motores a partir de la ampliación de la capacidad de procesamiento de 4.800 a 7.200 toneladas diarias (casi 50% de aumento), con la inversión de USD 260 millones ya aprobada por el RIGI, parte de un programa integral que podría llegar a USD 650 millones.

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El mayor proyecto es el desarrollo de líquidos de TGS, vinculado al eje Tratayén-General Cerri-Bahía Blanca, que contempla una inversión superior a USD 3.000 millones y una capacidad estimada de 2,7 a 2,8 millones de toneladas anuales de líquidos C3+. “Si el propano y el butano representan el 85% de ese volumen, el proyecto podría aportar alrededor de 2,4 millones de toneladas anuales de GLP comercial cuando opere a plena capacidad”, precisó Carnicer, quien mencionó una tercera posibilidad, vinculada con los desarrollos de GNL en Río Negro y el tratamiento del gas destinado a licuefacción que podría generar otro polo exportador de propano, butano y gasolina natural en el Golfo San Matías, complementario al complejo de Bahía Blanca.

“América Latina es muy dependiente del GLP de fuera de la región, principalmente de EE.UU., y Argentina puede convertirse en una fuente regional de suministro; no para reemplazar a un proveedor por otro, sino para diversificar las fuentes de abastecimiento”, resaltó Fabricio Duarte, director de la Asociación Iberoamericana de GLP, en tanto que Federico Veller, subsecretario de Hidrocarburos de la Argentina destacó que el GLP en la Argentina abastece a millones de hogares sin acceso a redes de gas natural y es también un producto relevante de exportación regional. “No es una hipótesis de exportación, es una realidad con datos, no promesas”, dijo el funcionario, y mencionó tres cambios a favor del desarrollo de este mercado: menos burocracia, más libertad operativa y comercial y una mejor focalización social del subsidio directo a los hogares vulnerables mediante el programa Hogar, amén de la estabilidad fiscal a 30 años incluida en el RIGI para los nuevos proyectos.

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Fuentes y destinos

Julio Faldin, vicepresidente de Desarrollo de Negocios para América Latina de Argus, que diariamente informa más de 42.000 precios de commodities precisó que el 60% de la demanda mundial de GLP se concentra Asia-Pacífico, región a la que definió como “el imán del mundo: cualquier molécula de GLP nueva va a terminar siendo consumida por esta región”. A su vez, agregó, dos tercios de la producción de GLP proviene del gas natural y el tercio restante de la refinación de petróleo, lo que hace, por caso, que China sea un importante productor de GLP, pero aún así de un volumen insuficiente para su demanda interna, lo que lo convierte también en uno de los grandes importadores.

El directivo fue incluso más allá de las proyecciones de Carnicer al afirmar que con todos los proyectos en marcha la Argentina alcanzará los 8 millones de toneladas de GLP hacia 2040, para posicionarse entre los cinco primeros exportadores mundiales de GLP, propano y butano. De hecho, añadió Whitley, la Argentina ya ocupa el puesto 14 en el ranking mundial de exportadores de GLP.

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Julio Faldin, de la Asociación Iberoamericana de GLP

Oscar Sardi, CEO de Transportadora de Gas del Sur (TGS) enfatizó la necesidad de obras de infraestructura para evacuar la producción de Vaca Muerta. “La realidad es que tenemos gas para 150 años; debemos acelerar el proceso de producción de gas mediante la generación de demanda”. Al respecto, mencionó que se está trabajando en la ampliación del gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner), para llevar su capacidad de transporte de 14 a 35 millones de metros cúbicos por día con nuevas plantas compresoras”. Sobre el proyecto de Líquidos de Gas Natural precisó que su plazo de ejecución es de 45 meses que incluye una red de captación, procesamiento en planta, transporte en poliducto y fraccionamiento y terminal portuaria en Bahía Blanca, lo que demandará 4.000 empleos directos y 15.000 indirectos para exportar por ese solo proyecto USD 1.200 millones anuales.

Rompiendo récords

Pedro Locreille, director de Midstream Gas & GLP de YPF, recordó a su turno la producción de Gas Natural está rompiendo récords históricos y proyectó que ya en 2031 la Argentina será el séptimo exportador mundial de GLP.

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El interés regional por el GLP y los líquidos del Gas Natural de la Argentina se reflejó en la presencia de Alexandre Matta, Gerente de Originación de Moléculas de la brasileña Copa Energía, quien destacó que el 49% de las importaciones brasileñas de GLP provienen actualmente de la Argentina. “La escala ya existe, el valor estratégico dependerá de convertir volumen en continuidad”, afrimó. Francisco García Bustos, gerente de Abastecimiento de la chilena Lipigas dijo que la “gran oportunidad” argentina es sustituir de forma natural las importaciones que Chile hoy hace de desde Estados Unidos, su principal proveedor (y también, por lejos, el principal exportador mundial de GLP). Sara Vélez, Directora Ejecutiva de la colombiana Agremgas recomendó a la Argentina no repetir el error de Colombia de eliminar la exploración y explotación de hidrocarburos. “Argentina nos puede ayudar mucho si logra hacer su salida al Pacífico y nos da un poquito a Colombia para completar lo que necesitamos”, completó.

Garrafas donadas a bomberos. En la Argentina, casi un cuarto de la población depende de gas de garrafas para cocinar y calefaccionars (Imagen Ilustrativa Infobae)

También Udaya Jain, ex director de Adani, de la India, manifestó su interés por el GLP argentino. India, dijo, “no busca un barril más barato, sino una segunda puerta (para no depender solo de EEUU y de los exportadores del Golfo Pérsico). De hecho, se trata de un mercado nuevo para la Argentina, que el año colocó allí 22.000 toneladas de GLP y en la primera mitad de 2026 más que duplicó ese volumen, colocando 50.000 toneladas “lo que demuestra que India no es reacia”, dijo Jain. Y Koichi Tanake, funcionario de la Japan LP Gas Association destacó que la conversión al GLP puede generar demanda y contribuir a la reducción de las emisiones de CO2. “El GLP es una energía valiosa que iluminará el futuro y seguirá siendo la energía de elección para la gente”, afirmó.

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Mercado interno

La realidad y la promesa exportadora no deben hacer olvidar que el GLP es muy importante en el mercado interno, de hecho indispensable para los casi 6 millones de hogares y 20 millones de argentinos que no tienen acceso a redes de gas natural y cocinan y se calefaccionan diariamente con GLP en garrafas.

“El gran desafío logístico es atender la distancia promedio de 710 kilómetros desde los centros de producción”, puntualizó Pedro Cascales, presidente de la Cámara de Empresas de Gas Licuado de la Argentina (Cegla) y Juan Giménez, Gerente General de YPF Gas destacó la “función clave” de la empresa para, mediante una “colocación eficiente” de moléculas en el mercado se garantice la disponibilidad de GLP en todos los puntos de consumo del país.

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