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Una app busca proteger tu privacidad avisándote si hay gafas de Meta cerca de ti

La aplicación creada por un desarrollador polaco ya suma unos 5.000 usuarios en iPhone y busca alertar sobre la presencia de dispositivos con cámaras

Aplicación te ayuda a identificar si hay unas Ray Ban Meta cerca a ti. (Meta)
Aplicación te ayuda a identificar si hay unas Ray Ban Meta cerca a ti. (Meta)
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Una nueva aplicación llamada Zuckoff permite detectar la presencia cercana de gafas inteligentes de Meta y mostrar una distancia estimada respecto al usuario. La herramienta, creada por el desarrollador polaco Pawel Szydlowski, busca ofrecer una medida adicional de protección de la privacidad ante la preocupación por el uso de cámaras integradas en dispositivos como las Ray-Ban Meta y Oakley Meta.

La aplicación utiliza las señales Bluetooth que emiten estos dispositivos para identificar sus características y determinar si se encuentran cerca. Actualmente, Zuckoff está disponible únicamente para iPhone y ya cuenta con unos 5.000 usuarios en la App Store.

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Cómo funciona Zuckoff

El sistema identifica determinados identificadores Bluetooth, conocidos como UUID y fabricante, que funcionan como una especie de huella digital de los dispositivos compatibles.

Cuando las gafas se encienden, se emparejan con otro dispositivo o se sacan de su estuche, pueden emitir estas señales. Zuckoff las analiza y determina si corresponden a unas gafas inteligentes de Meta u otros dispositivos incluidos en su base de datos.

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Zuckoff ayuda a identificar si hay gafas inteligentes que pueden grabar sin que te des cuenta.
Zuckoff ayuda a identificar si hay gafas inteligentes que pueden grabar sin que te des cuenta. (Zuckoff)

Sin embargo, el sistema tiene una limitación importante. Una vez que las gafas están conectadas, pueden dejar de transmitir la señal Bluetooth que utiliza la aplicación para identificarlas. Por esta razón, si una persona conecta sus gafas a cierta distancia y posteriormente se acerca al usuario, Zuckoff podría no detectarlas.

La aplicación, por tanto, no puede garantizar que todas las gafas cercanas sean identificadas en todo momento.

También detecta otros dispositivos

Aunque el nombre de Zuckoff está relacionado con Mark Zuckerberg, la aplicación no se limita a los productos de Meta. Según la información publicada en la App Store, también puede reconocer otros dispositivos que utilizan conexiones inalámbricas identificables.

Entre ellos aparecen las Snap Spectacles, los visores Quest de Meta y las Vision Pro de Apple, además de diferentes tipos de auriculares y otros dispositivos.

Gafas de marco negro con lente de cámara y luz roja en la patilla, situadas junto a una placa negra con el texto Grabación autorizada.
La aplicación no se limita a dispositivos de Meta, también puede detectar otras gafas inteligentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La versión gratuita permite realizar estas detecciones, mientras que Zuckoff Pro incorpora funciones adicionales para quienes quieran recibir alertas de forma automática.

Una versión Pro con alertas en segundo plano

La versión de pago permite recibir notificaciones mientras la aplicación funciona en segundo plano. De esta manera, el usuario puede recibir una alerta cuando el sistema detecta la presencia de unas gafas compatibles sin tener que mantener Zuckoff abierta y comprobar manualmente las señales.

La suscripción anual cuesta 9,99 dólares, mientras que existe también una opción de pago único de 24,99 dólares.

Por ahora, la aplicación no cuenta con una versión para Android, por lo que sus funciones están limitadas a los usuarios de dispositivos Apple.

gafas inteligentes - acoso - acoso a mujeres - tecnología - 17 de agosto
La aplicación que detecta gafas inteligentes cuenta con versiones de pago y gratis. (Gemini)

El problema de la privacidad detrás de la aplicación

El desarrollo de Zuckoff se produce en medio del debate sobre la privacidad que generan las gafas inteligentes con cámaras incorporadas.

Las Ray-Ban Meta, por ejemplo, cuentan con un indicador luminoso que señala cuándo la cámara está grabando. La medida busca que las personas alrededor del usuario puedan saber que el dispositivo está capturando imágenes.

El problema surgió cuando algunos usuarios encontraron formas de manipular el funcionamiento de este indicador para intentar grabar sin que la luz mostrara el estado de la cámara.

Meta reaccionó a finales de agosto con una actualización destinada a impedir que las gafas puedan utilizarse de esa manera. Posteriormente, el 1 de septiembre, la compañía confirmó que había bloqueado las cámaras de miles de dispositivos después de aplicar estas medidas de seguridad.

La aplicación busca que los usuarios tengan mayor privacidad ante las grabaciones sin consentimiento que se han registrado. (Meta)
La aplicación busca que los usuarios tengan mayor privacidad ante las grabaciones sin consentimiento que se han registrado. (Meta)

El desarrollador pide un sistema común de alertas

Szydlowski considera que la solución no debería depender exclusivamente de aplicaciones independientes. El desarrollador ha planteado que Meta, Apple y Google podrían crear un protocolo común de alertas similar al utilizado por los sistemas de detección de rastreadores como los AirTag.

La idea permitiría que los teléfonos detectaran automáticamente determinados dispositivos cercanos y avisaran al usuario cuando pudieran representar un riesgo para su privacidad.

Según el desarrollador, reguladores de la Unión Europea ya se han puesto en contacto con él para solicitar información adicional sobre el funcionamiento de Zuckoff.

Por ahora, la aplicación representa una solución limitada a un problema cada vez más relevante: cómo saber cuándo una cámara portátil se encuentra cerca y si está siendo utilizada para grabar. Su eficacia dependerá de que los dispositivos continúen emitiendo las señales Bluetooth necesarias para ser detectados.

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