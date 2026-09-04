Tecno

Las gafas inteligentes Ray-Ban Meta ahora pueden guiar por voz en rutas a pie sin necesidad de sacar el celular

Los usuarios solo deben decirle su destino a Meta AI, para que la IA empiece a dar las indicaciones

Mujer con gafas de montura negra y lentes transparentes, chaqueta de vinilo y pendientes dorados; a la derecha, gafa de sol negra Ray-Ban con lentes verdes
Las Ray-Ban Meta permiten recibir rutas a pie mediante comandos de voz. (Ray-Ban Meta)
Guardar

Las gafas inteligentes Ray-Ban Meta ya permiten iniciar una ruta a pie con comandos de voz, sin sacar el teléfono del bolsillo ni mirar la pantalla. La función ofrece indicaciones paso a paso a través de los altavoces del dispositivo.

Para utilizarla, basta con decir: “Hey Meta, navega hasta Times Square”. A partir de ese comando, las gafas guían el trayecto paso a paso mediante instrucciones de audio.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Digital Trends, la opción está disponible en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además de algunas ciudades internacionales.

Los usuarios pueden iniciar la navegación sin mirar ni manipular el teléfono. REUTERS/Carlos Barria/File Photo/File Photo
Los usuarios pueden iniciar la navegación sin mirar ni manipular el teléfono. REUTERS/Carlos Barria/File Photo/File Photo

Qué cambia en la navegación a pie

Hasta ahora, el usuario debía sacar el móvil, abrir la aplicación de mapas, iniciar la ruta en el teléfono y luego escuchar las indicaciones en las gafas.

PUBLICIDAD

La actualización elimina ese paso previo y permite comenzar la navegación con un comando de voz. El cambio se aplica a las gafas inteligentes sin pantalla.

Las Ray-Ban Meta ya permitían tomar fotos y responder preguntas. Con esta novedad, amplían sus opciones de uso manos libres para los desplazamientos a pie.

La actualización también incorpora audio espacial en la aplicación. Esta opción procesa el audio estéreo estándar para darle una mayor sensación de profundidad.

Las indicaciones se escuchan a través de los altavoces incorporados en las gafas. REUTERS/Carlos Barria/File Photo
Las indicaciones se escuchan a través de los altavoces incorporados en las gafas. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

La función busca una escucha más envolvente para música, podcast e incluso los mensajes de navegación. Para activarla, hay que ir a los ajustes de la aplicación, entrar en el apartado de audio y activar el audio espacial.

La versión de firmware 128 suma chino mandarín para controles de voz, llamadas, mensajería, reproducción multimedia e interacciones con la inteligencia artificial de Meta. Además, refuerza las medidas contra la manipulación para detectar y prevenir modificaciones en la cámara.

Hasta ahora, la navegación por voz estaba reservada a las Ray-Ban Meta Display. La nueva disponibilidad extiende esa herramienta a más mercados y dispositivos dentro de la línea de gafas inteligentes de Meta.

La función de navegación está disponible en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y otras ciudades. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo
La función de navegación está disponible en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y otras ciudades. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

Meta bloquea las grabaciones en secreto en gafas inteligentes

Meta reforzó las protecciones de la cámara de sus gafas inteligentes después de que varios lugares prohibieran su uso.

Alex Himel, vicepresidente de Realidad Aumentada de Meta, explicó que la cámara se apagará si una persona cubre la luz LED durante una grabación. De ese modo, el dispositivo dejará de registrar imágenes de inmediato.

Meta señaló que, hasta ahora, la cámara no iniciaba una grabación cuando la luz LED estaba tapada. Sin embargo, algunas personas comenzaban a grabar y luego cubrían el indicador. Con la actualización, esa maniobra ya no será posible.

Meta reforzó el sistema que impide grabar cuando el indicador LED está cubierto. REUTERS/Temilade Adelaja
Meta reforzó el sistema que impide grabar cuando el indicador LED está cubierto. REUTERS/Temilade Adelaja

“Solo una pequeña minoría de personas intenta evitar estas protecciones, y el hecho de que tengan que llegar a estos extremos demuestra que nuestros esfuerzos están funcionando”, añadió el ejecutivo.

La empresa aseguró que continuará lanzando actualizaciones para garantizar que la luz LED de captura pueda advertir de forma confiable a los transeúntes cuando el usuario tome fotos o grabe videos para su galería.

Reino Unido empieza a prohibir las gafas inteligentes en los juzgados

Las gafas inteligentes de Meta no podrán usarse en los tribunales de Inglaterra y Gales. Quienes intenten ingresar a esos edificios con estos dispositivos deberán entregarlos en el acceso; serán retenidos y devueltos al salir.

La cámara se detiene automáticamente si alguien tapa la luz durante una grabación. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo
La cámara se detiene automáticamente si alguien tapa la luz durante una grabación. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

“Hay restricciones claras para tomar imágenes o videos dentro de tribunales, por lo que el uso de las gafas de Meta está prohibido”, afirmó un portavoz del His Majesty’s Courts & Tribunals Service (HMCTS) a The Guardian.

La medida fue adoptada después de varios antecedentes. Uno de ellos fue una acusación en el High Court por presunto “coaching” (guía) durante una declaración.

También se tuvo en cuenta un episodio ocurrido en California, donde integrantes del equipo de seguridad de Mark Zuckerberg fueron vistos con gafas de Meta durante un juicio. El tribunal advirtió que podría haber desacato si se había grabado el procedimiento.

Temas Relacionados

Ray-Ban MetaGafas inteligentesInteligencia artificialTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Meta podría lanzar nuevos productos de IA tras firmar acuerdo de 18.000 millones de dólares para frenar juicio

Los analistas creen que la resolución del caso podría acelerar la llegada de nuevas herramientas de IA a WhatsApp, Instagram y otros servicios de Meta

Meta podría lanzar nuevos productos de IA tras firmar acuerdo de 18.000 millones de dólares para frenar juicio

Zuckerberg llama a Trump preocupado por las nuevas reglas para la inteligencia artificial

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, habría rechazado la propuesta de crear un organismo para supervisar los modelos de IA más avanzados

Zuckerberg llama a Trump preocupado por las nuevas reglas para la inteligencia artificial

GTA 6 ya mueve el mercado de las consolas: PS5 y Xbox disparan sus ventas en Reino Unido tras nuevo tráiler

A pocos meses de su lanzamiento, GTA 6 ya comienza a generar expectativas que podrían reactivar el mercado de las consolas durante la Navidad

GTA 6 ya mueve el mercado de las consolas: PS5 y Xbox disparan sus ventas en Reino Unido tras nuevo tráiler

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este viernes 4 de septiembre

Las monedas digitales han tenido alzas y bajas en las últimas horas

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este viernes 4 de septiembre

Cómo evitar que te hackeen Instagram: ajustes de seguridad clave para proteger tu perfil

La seguridad de una cuenta no depende de un único paso, sino de la combinación de varios ajustes disponibles en la configuración de Meta

Cómo evitar que te hackeen Instagram: ajustes de seguridad clave para proteger tu perfil

DEPORTES

Franco Colapinto estrenó las actualizaciones del Alpine y quedó 9° en la primera práctica del Gran Premio de Italia

Franco Colapinto estrenó las actualizaciones del Alpine y quedó 9° en la primera práctica del Gran Premio de Italia

Cómo quedó Alpine en la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras los nueve puntos que le quitaron a Pierre Gasly

La FIA premió a la federación de automovilismo de las Islas Caimán por llevar el deporte del motor a las aulas, las pantallas y las carreteras

Impacto en la Fórmula 1: le quitaron el podio a Pierre Gasly del GP de Mónaco y Alpine perderá puntos clave en la pelea con Racing Bulls

Escándalo en Brasil: Gremio puso un vals para celebrar los 15 años sin títulos de Inter tras eliminarlo de la Copa de Brasil y hubo discusiones en el túnel

TELESHOW

La confesión de Adolfo Cambiaso que sorprendió a Mario Pergolini: “Estoy todo roto”

La confesión de Adolfo Cambiaso que sorprendió a Mario Pergolini: “Estoy todo roto”

Lowrdez de Bandana le contestó a quienes la criticaron: “Busquen modelos o métanse en otro perfil si no les gusta”

12 años sin Gustavo Cerati: el último show de su vida y quiénes lo acompañaron en sus 1571 días en coma

Mario Pergolini reveló cómo nació su amistad con Iron Maiden: “El de las camisas feas”

Nicki Nicole le anunció a una participante de Popstars que quedaba eliminada y recibió un cuestionamiento: “¿Qué me faltó?”

INFOBAE AMÉRICA

Qué pasó en la última década de Yayoi Kusama, cuando el aislamiento coincidió con un notable crecimiento del valor de sus obras

Qué pasó en la última década de Yayoi Kusama, cuando el aislamiento coincidió con un notable crecimiento del valor de sus obras

Cocinar en la calle: familias cubanas optan por cocinas improvisadas ante crisis de gas licuado

Cuba autoriza a las empresas extranjeras a contratar personal de forma directa y operar cuentas en el exterior

Rodrigo Paz envía a la Asamblea el proyecto para aprobar el crédito del FMI por 1.900 millones de dólares

Programa Mundial de Alimentos llega a Honduras para evaluar daños de la sequía provocada por El Niño