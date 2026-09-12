Un error de Meta revela sus próximas gafas de realidad mixta para sustituir a las Quest Pro

Meta filtró por error cómo será sus próxima gafas de realidad aumentada. (Meta)

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Meta ha dejado al descubierto por error el diseño de sus próximas gafas de realidad mixta, conocidas internamente como Project Phoenix. Una actualización del firmware de Horizon OS incorporó imágenes del dispositivo, revelando por primera vez su aspecto final antes de que la compañía lo presente oficialmente.

Las imágenes aparecieron después de que Meta actualizara una aplicación llamada HorizonOS Prescription Lens, disponible en la Horizon Store. El programa fue creado para facilitar la configuración de lentes graduadas compatibles con las nuevas gafas, pero su distribución permitió acceder a archivos internos que contenían imágenes del dispositivo.

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La filtración confirma además algunos detalles que ya habían circulado sobre Phoenix y muestra que Meta está preparando un producto de gama alta con un diseño muy diferente al de sus actuales visores Quest.

Meta se encuentra preparando un nuevo producto de alta gama. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

Una aplicación de Meta dejó al descubierto las gafas

El origen de la filtración se remonta a semanas atrás, cuando Meta publicó la aplicación HorizonOS Prescription Lens. A diferencia de una aplicación convencional, su contenido podía revisarse mediante un archivo ZIP distribuido durante la instalación.

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La primera versión apenas contenía elementos relevantes. Sin embargo, una actualización publicada en septiembre incorporó imágenes que muestran cómo se colocan y retiran las lentes graduadas del dispositivo.

Las capturas también enseñan el procedimiento para configurar las gafas mediante un código QR. En una de ellas aparece un usuario acercando el código a los sensores del dispositivo para completar la configuración.

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A través de un archivo de actualización de Horizon OS, Meta filtró por error sus gafas de realidad aumentada. (UploadVR)

Phoenix tendrá un diseño más parecido al de unas gafas

Uno de los detalles más llamativos de las imágenes es el diseño. Project Phoenix no adopta el aspecto voluminoso de los visores Quest y tampoco es una versión de las Meta Ray-Ban.

Meta apuesta en este caso por un dispositivo más delgado y abierto, con almohadillas nasales similares a las de unas gafas convencionales. El puente de la nariz podrá ajustarse tanto en altura como en separación, además de incorporar piezas de diferentes tamaños para adaptarse al rostro.

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Las imágenes también muestran sensores situados en los laterales y en la zona inferior de las patillas. En la parte posterior se aprecia el cable que conecta el dispositivo con un puck de cómputo externo, situado en el extremo de la patilla izquierda.

Meta filtró por error cómo serán sus próxima gafas de realidad aumentada. (UploadVR)

Un visor pensado para competir en la gama alta

De acuerdo con la información publicada por UploadVR, Phoenix ocuparía el espacio de gama alta que Meta dejó vacante tras la discontinuación de Quest Pro.

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Aunque su diseño será diferente, el funcionamiento seguirá basándose en el concepto de realidad mixta utilizado por dispositivos como Quest 3 y Quest 3S. El visor combinará elementos digitales con una representación del entorno real mediante cámaras, una tecnología conocida como passthrough.

En cuanto a las pantallas, Project Phoenix utilizaría paneles micro-OLED con una resolución de 2560 × 2560 píxeles por ojo. Esta configuración ofrecería una mayor densidad de píxeles que Quest 3, aunque seguiría por debajo de las Apple Vision Pro. A cambio, el campo de visión sería más reducido, pero con una imagen potencialmente más nítida.

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Meta filtró por error su Proyect Phoenix. (UploadVR)

El proyecto nació tras la cancelación de Quest Pro 2

El desarrollo de Phoenix estaría relacionado con la decisión de Meta de cancelar el sucesor directo de Quest Pro. Andrew Bosworth, director de tecnología de Meta, explicó anteriormente que el elevado coste de las pantallas utilizadas en aquel proyecto fue uno de los factores que llevaron a cancelar su desarrollo.

El nuevo dispositivo buscaría ofrecer una alternativa de gama alta mediante otro planteamiento de diseño y hardware.

Entre sus componentes también se menciona un chip Snapdragon Reality Elite de Qualcomm, que podría estar integrado directamente en las gafas o alojado en el dispositivo externo encargado del procesamiento.

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Meta Quest Pro fue una de las gafas de realidad aumentada que la empresa tuvo que cancelar. REUTERS/Annegret Hilse

Meta podría presentar Phoenix este mes

Por ahora, Meta no ha confirmado oficialmente el precio ni la fecha de lanzamiento de Project Phoenix. Sin embargo, todo apunta a que podría convertirse en uno de los anuncios importantes de Meta Connect 2026, cuya celebración está prevista para comenzar el 23 de septiembre.

El precio será uno de los principales interrogantes. Las Quest Pro llegaron al mercado con un precio de 1.500 dólares, aunque Meta posteriormente redujo su costo en 500 dólares antes de discontinuarlas.

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Si Phoenix ocupa realmente el espacio de gama alta de la compañía, es probable que su precio se sitúe muy por encima de las Quest convencionales. Por ahora, la filtración permite conocer su diseño antes de que Meta revele oficialmente todos sus detalles.