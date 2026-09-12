Apple da un año gratis de servicios satelitales para emergencias y asistencia en carreteras

Los servicios satelitales de Apple serán gratis un año más. (Apple)

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Apple ha ampliado durante un año más el acceso gratuito a sus servicios de comunicación satelital para los usuarios de un iPhone 14 o modelos posteriores que ya tenían activadas estas funciones.

La compañía no anunció la renovación durante su última keynote, pero la información aparece en su sitio web después del lanzamiento de los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone Duo.

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La promoción permite mantener durante otros 12 meses las funciones que utilizan conexión satelital cuando el teléfono no dispone de cobertura móvil ni acceso a una red Wi-Fi.

Puedes enviar mensajes vía satélite desde tu iPhone 14 en adelante. (Apple)

El beneficio está disponible para los modelos compatibles, aunque existe una condición importante: el servicio debía estar activado antes del 9 de septiembre para continuar dentro de la promoción gratuita.

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¿Qué iPhone pueden utilizar los servicios satelitales?

Apple introdujo las comunicaciones satelitales con el lanzamiento del iPhone 14 y desde entonces ha ampliado las funciones disponibles en los nuevos modelos.

Actualmente, los servicios son compatibles con el iPhone 14 y las generaciones posteriores. La lista también incluye las diferentes variantes de estos teléfonos, incluidas las versiones identificadas con la letra “e”, como el iPhone 17e.

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Esto significa que quienes tengan un dispositivo compatible pueden acceder a las funciones satelitales siempre que se encuentren en una zona donde el servicio esté disponible y se cumplan las condiciones establecidas por Apple.

Servicios satelitales de Apple. (Apple)

Sin embargo, no basta con tener uno de estos teléfonos para beneficiarse de la nueva extensión gratuita. Los usuarios que no hubieran activado el servicio antes del 9 de septiembre quedaron fuera de esta promoción.

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¿Para qué sirven las funciones satelitales del iPhone?

La conexión satelital está pensada principalmente para situaciones en las que el iPhone se encuentra fuera del alcance de las redes móviles y Wi-Fi.

Una de sus funciones más importantes es Emergencia SOS vía satélite, que permite solicitar ayuda cuando una persona se encuentra en una situación de emergencia y no tiene cobertura convencional. El teléfono establece una conexión con un satélite para transmitir la información necesaria a los servicios de emergencia.

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El iPhone 14 en adelante te permiten compartir tu ubicación así no tengas señal. (Apple)

Apple también permite enviar determinados mensajes mediante conexión satelital y utilizar servicios de asistencia en carretera cuando no existe cobertura móvil.

Otra función especialmente útil es Buscar, que permite localizar y compartir la ubicación del dispositivo mediante satélite en determinadas situaciones. Esto puede ser importante para personas que se encuentran realizando actividades al aire libre en lugares alejados de las redes de comunicación.

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Compartir la ubicación sin cobertura

Los servicios satelitales también permiten compartir la ubicación con otras personas cuando el iPhone no está conectado a una red móvil o Wi-Fi.

La función puede resultar útil durante viajes, excursiones o rutas de senderismo en zonas con poca cobertura. En lugar de depender exclusivamente de una antena de telefonía cercana, el dispositivo puede comunicarse con un satélite para enviar la información de ubicación.

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Los servicios satelitales de Apple le permiten al iPhone poder comunicarse vía satélite. (Apple)

Esto amplía las posibilidades de comunicación del teléfono en lugares remotos y convierte al sistema en una herramienta especialmente relevante para situaciones en las que la cobertura convencional deja de estar disponible.

Apple todavía no cobra por estas funciones

La compañía comenzó ofreciendo un periodo gratuito para las funciones satelitales cuando presentó el iPhone 14 y posteriormente ha ido ampliando ese beneficio para los usuarios de sus dispositivos compatibles.

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Con la nueva extensión, quienes ya tenían activado el servicio podrán utilizarlo durante un año adicional sin pagar. Por ahora, Apple no ha especificado cuándo comenzará a cobrar por estas funciones ni cuál será el precio cuando termine el periodo gratuito.

La renovación demuestra que Apple continúa considerando la conectividad satelital como una característica relevante de sus iPhone. Aunque normalmente pasa desapercibida durante el uso cotidiano, puede convertirse en una herramienta fundamental cuando el teléfono se encuentra en un lugar sin cobertura y el usuario necesita comunicarse o compartir su ubicación.