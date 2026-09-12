Cómo añadir al perfil de Instagram las fotos y videos en las que te etiquetan

La nueva función de Instagram permite incorporar publicaciones etiquetadas a la cuadrícula del perfil sin crear una copia del contenido. (Europa Press)

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Instagram habilitó una herramienta que permite incorporar a la cuadrícula principal del perfil las fotos y los videos donde otra persona etiquetó al usuario, sin recurrir a la republicación. La novedad apunta a simplificar la personalización visual de las cuentas y a evitar la duplicación de material que ya circula en la red social.

La publicación original no se modifica cuando el usuario decide incorporarla a su cuadrícula, y tampoco se genera una copia del contenido. La fotografía o el video sigue perteneciendo al perfil que lo publicó en primer lugar, mientras que la persona etiquetada puede exhibirlo también en su propia cuenta.

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Así es el proceso para sumar una publicación etiquetada

Se ha dispuesto varias formas de acceder a esta función. Cuando alguien etiqueta al usuario en una publicación, este puede añadirla a su cuadrícula desde la notificación que recibe por mensaje directo. También es posible completar el proceso directamente desde la publicación o desde la pestaña “Etiquetados” del perfil.

La publicación original no se modifica ni cambia de autoría cuando se añade a otro perfil. (Europa Press)

Una vez incorporado, el contenido aparece junto al resto de las publicaciones que integran la cuadrícula principal. La herramienta permite además revertir la decisión: si el usuario considera que una fotografía o un video ya no debe figurar en su perfil, puede retirarlo de la cuadrícula sin que esto implique eliminar la publicación original ni desaparecer de la pestaña de contenido etiquetado.

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Una respuesta a un problema frecuente entre fotos grupales

La función busca resolver una situación común en la plataforma: alguien publica una fotografía grupal en la que aparecen varias personas y las etiqueta a todas, pero solo una de ellas termina mostrando la imagen en su propio perfil. Hasta el momento, quien quería tener esa fotografía en su cuadrícula debía recurrir a republicarla, una alternativa que resultaba redundante porque el contenido ya existía en Instagram.

Con la nueva herramienta, alcanza con añadir la publicación etiquetada al perfil. De este modo, los usuarios pueden seleccionar fotografías de viajes, conciertos, celebraciones o reuniones con amigos e incorporarlas a su cuadrícula sin duplicar el material.

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IEs posible retirar en cualquier momento una publicación etiquetada de la cuadrícula sin eliminar el contenido original. (Europa Press)

Utilidad para creadores y marcas

Según señaló Instagram, la función puede tener aplicaciones que exceden las publicaciones personales. Los creadores de contenido pueden emplearla para mostrar en sus perfiles publicaciones realizadas por otros usuarios en las que hayan sido etiquetados, algo que también puede resultar relevante en colaboraciones entre varios creadores.

En lugar de volver a publicar el mismo contenido o recurrir a la opción “Invitar colaboradores”, cada participante puede decidir de forma independiente si desea exhibir en su propia cuadrícula una publicación ya existente. La herramienta también podría facilitar campañas comerciales en las que participan varios creadores: si todos aparecen etiquetados en una misma publicación, cada uno puede sumarla a su perfil para ampliar su visibilidad.

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Parte de una serie de cambios en la cuadrícula de perfiles

Esta novedad se suma a una serie de modificaciones que Instagram viene introduciendo para dar a los usuarios mayor control sobre la apariencia de sus perfiles. En junio, la plataforma presentó “Reordena tu cuadrícula”, una función que permite modificar la posición de las publicaciones dentro de la cuadrícula principal y decidir así cómo se organiza visualmente el contenido.

La herramienta busca evitar la republicación de fotos grupales en las que varias personas aparecen etiquetadas. (Europa Press)

La compañía incorporó también otras herramientas orientadas a facilitar la creación y gestión de contenido. Entre ellas figura First Draft, que permite generar un montaje inicial a partir de videos seleccionados, recorta automáticamente fragmentos y elimina pausas. Otra herramienta reciente es “Reemplazar audio”, que permite cambiar la música de una publicación existente sin necesidad de volver a crear todo el contenido.

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Con estas incorporaciones, Instagram amplía las posibilidades para personalizar los perfiles y administrar las publicaciones, mientras mantiene separada la propiedad del contenido original de la forma en que cada usuario decide mostrarlo en su propia cuenta.