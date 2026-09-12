Juegos gratis de Amazon Prime en septiembre de 2026: DOOM Eternal encabeza la lista

Amazon incorporará DOOM Eternal a su oferta de septiembre a partir del 17 de septiembre. REUTERS/Phil Noble/File Photo/File Photo

Guardar

Amazon anunció que DOOM Eternal estará disponible desde el 17 de septiembre como parte de los juegos para PC que los miembros de Prime podrán reclamar durante este mes. El título se entregará mediante un código de Microsoft.

La selección de septiembre reúne 11 juegos para PC, según el listado publicado por Amazon, con títulos que se habilitarán en distintas fechas y a través de Epic Games Store, GOG, Microsoft, la aplicación de Amazon Games y Legacy Games.

PUBLICIDAD

Prime Gaming es el beneficio de juegos incluido en la suscripción a Amazon Prime. Cada mes, los miembros pueden reclamar una selección de títulos para PC, que quedan asociados a la plataforma o al código indicado para cada juego.

Los usuarios recibirán DOOM Eternal a través de una clave para Microsoft. (Amazon)

Qué juegos se pueden encontrar en septiembre

Los primeros juegos de la lista se habilitaron el 3 de septiembre: War Hospital y Just Die Already, ambos a través de Epic Games Store. El 10 de septiembre se sumaron Drop Duchy, DOOM + DOOM II y Botany Manor.

PUBLICIDAD

El 17 de septiembre estarán disponibles DOOM Eternal, mediante un código de Microsoft; Rims Racing, en Epic Games Store; y Wall World 2, en la aplicación de Amazon Games. La llegada de DOOM Eternal marca uno de los lanzamientos más destacados del mes dentro de la selección.

El calendario cerrará el 24 de septiembre con Hue y High on Life, que se podrán reclamar en Epic Games Store, además de The Da Vinci Cryptex, disponible mediante un código de Legacy Games.

PUBLICIDAD

El catálogo mensual incluye 11 títulos destinados a computadoras. (Amazon)

Cómo acceder a estos juegos

Para reclamar los títulos, es necesario contar con una suscripción a Amazon Prime. Los juegos forman parte de la oferta mensual de Juegos gratuitos con Prime y se habilitan de forma escalonada durante septiembre.

Cada título se entrega en una plataforma diferente. War Hospital, Just Die Already, Drop Duchy, Botany Manor, Rims Racing, Hue y High on Life se reclaman en Epic Games Store; DOOM + DOOM II se obtiene con un código de GOG, mientras que DOOM Eternal utiliza un código de Microsoft.

PUBLICIDAD

Wall World 2 estará disponible en la aplicación de Amazon Games y The Da Vinci Cryptex mediante un código de Legacy Games. Los miembros de Prime deben revisar la página de Juegos gratuitos con Prime para reclamar cada juego en la fecha indicada.

Amazon Prime incluye Prime Gaming como uno de sus beneficios para jugadores. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Steam habilita cinco juegos gratis

Steam habilitó una prueba gratuita y temporal de cinco videojuegos: F1 25, Surviving Mars: Relaunched, Crime Boss: Rockay City, MORDHAU y Borderlands 4.

La promoción estará disponible hasta el 14 de septiembre y permite jugar durante el fin de semana, pero no añade los títulos de forma permanente a la biblioteca del usuario.

PUBLICIDAD

Para aprovecharla, los jugadores deben iniciar sesión en Steam, ingresar a la ficha de cada juego y seleccionar la opción “Jugar gratis”. Luego podrán instalarlo y utilizarlo hasta el vencimiento de la oferta.

En el caso de F1 25, además, es necesario vincular una cuenta de EA con Steam para acceder a las funciones en línea y mantener conexión a internet para recibir los autos, equipos y circuitos actualizados.

PUBLICIDAD

Para acceder a la prueba, los usuarios deben ingresar a Steam y pulsar el botón “Jugar gratis”. (Steam)

F1 25 es el videojuego oficial del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA e incorpora los monoplazas, las escuderías y los circuitos de la temporada 2025, junto con actualizaciones vinculadas a las campañas 2025 y 2026.

Por su parte, Surviving Mars: Relaunched propone crear y administrar una colonia humana en Marte e incluye el juego original, sus expansiones y la actualización Martian Assembly.

PUBLICIDAD

La oferta también contempla Crime Boss: Rockay City, centrado en atracos y enfrentamientos en una ciudad ficticia, con campaña individual, misiones cooperativas y opciones de personalización.

MORDHAU ofrece combates medievales multijugador cuerpo a cuerpo y contiene violencia gráfica, sangre y lenguaje para adultos. Borderlands 4, en tanto, suma una nueva entrega a la serie de acción y disparos.

PUBLICIDAD