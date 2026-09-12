¿Se puede viajar a Kauai tras el huracán Lowell? Hawái informa qué deben hacer los turistas antes de llegar

Kauai continúa con trabajos de recuperación tras el huracán Lowell, que dañó la red eléctrica, carreteras, puertos e instalaciones aeroportuarias en Hawái. (HAWAII DEPARTMENT OF TRANSPORTATION/Handout via REUTERS)

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La isla de Kauai, en Hawái, continúa con trabajos de recuperación después del paso del huracán Lowell, que dejó daños en la red eléctrica, carreteras, puertos e instalaciones aeroportuarias durante la primera semana de septiembre. Las autoridades estatales recomendaron a los visitantes con llegadas previstas en los próximos días que confirmen con aerolíneas y alojamientos la disponibilidad de servicios antes de viajar. Según el Gobierno de Hawái, la recomendación de cambiar de destino dentro del estado se dirige a quienes no tengan hospedaje operativo en la isla.

La situación afectó a residentes, pasajeros y empresas vinculadas al transporte y al turismo, en un territorio donde la energía y el acceso por carretera sufrieron interrupciones extensas. De acuerdo con la Agencia de Manejo de Emergencias de Hawái, más de 36.000 clientes de la cooperativa eléctrica local perdieron el suministro tras el fenómeno, una cifra equivalente a cerca del 90% de sus usuarios en Kauai. El gobierno estatal también informó sobre postes, cables y árboles caídos, además de cierres en vías e instalaciones públicas.

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El huracán pasó cerca de Kauai y Niihau entre el 7 y el 8 de septiembre, dentro de la temporada de ciclones del Pacífico central. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos había advertido que Lowell podía provocar vientos de fuerza huracanada, lluvias intensas, inundaciones repentinas y oleaje de entre seis y nueve metros en zonas expuestas de ambas islas. Las autoridades activaron refugios, cerraron escuelas y desplegaron personal para atender la emergencia.

¿Se puede viajar a Kauai después del huracán Lowell?

Las autoridades no emitieron una orden general que prohíba viajar a Kauai, pero sí solicitaron que los visitantes revisen sus planes con anticipación. Según la Autoridad de Turismo de Hawái, las personas que ya cuentan con reservas deben mantener sus itinerarios y consultar de forma permanente con las compañías aéreas y los establecimientos donde se alojarán. La entidad indicó que las condiciones cambian entre las islas y que la situación debe evaluarse caso por caso.

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La recomendación oficial establece que quienes tenían previsto llegar a Kauai en los días posteriores al temporal deben considerar otra isla si su alojamiento dejó de estar disponible. De acuerdo con el comunicado estatal difundido el 8 de septiembre, los hoteles de Kauai atendían a los huéspedes que ya estaban en la isla mientras seguían las reparaciones de rutas y redes de servicios. El Gobierno de Hawái también señaló que los hoteles del resto del estado colaboraban para recibir a viajeros cuyas reservas fueron modificadas o canceladas.

La orientación oficial difiere del planteamiento de que todos los turistas deban evitar la isla. La Autoridad de Turismo de Hawái no recomendó cancelar los viajes a Hawái ni estableció una prohibición total para Kauai. La agencia pidió a los visitantes informarse antes de salir hacia el aeropuerto y mantenerse en contacto con los proveedores de transporte y hospedaje, debido a que la recuperación no avanzaba al mismo ritmo en todas las zonas de la isla.

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El Gobierno de Hawái pidió a los viajeros con planes de ir a Kauai que confirmen vuelos y alojamientos antes de viajar después del huracán Lowell. (Nathan Eagle/Honolulu Civil Beat vía AP)

¿Cuántas personas se quedaron sin electricidad en Kauai?

El impacto más extendido ocurrió en el sistema de energía. Según la Agencia de Manejo de Emergencias de Hawái, más de 36.000 cuentas de la Cooperativa de Servicios Públicos de la Isla de Kauai perdieron la electricidad el 8 de septiembre. La cifra representó aproximadamente el 90% de los clientes de la empresa, que enfrentó daños en postes, líneas de transmisión y otras instalaciones de la red.

Las tareas de recuperación se complicaron por los obstáculos en los caminos. El Gobierno de Hawái informó que las cuadrillas tuvieron problemas de acceso debido a carreteras bloqueadas, escombros y árboles derribados. La oficina estatal de energía coordinó recursos con la cooperativa para ampliar la capacidad de respuesta, obtener equipos adicionales y respaldar las operaciones en el centro de emergencia del condado.

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Al cierre del 10 de septiembre, cerca del 72% de la isla había recuperado el servicio, aunque unos 10.000 clientes aún permanecían sin energía. Según el condado de Kauai, el número de afectados había bajado desde un máximo superior a 33.000 usuarios. Las cifras muestran una mejora frente a las primeras horas posteriores al huracán, aunque las autoridades mantenían las operaciones de reparación en varias comunidades.

El gobernador de Hawái, Josh Green, reconoció que el restablecimiento demandaría tiempo. “Hay muchos daños en Kauai y llevará bastante tiempo volver a la normalidad”, afirmó en una declaración difundida por su oficina. El mandatario señaló que las administraciones locales, las empresas de servicios y los equipos de emergencia continuarían con el trabajo para recuperar la infraestructura afectada.

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¿Qué carreteras y servicios permanecen afectados en Kauai?

El Departamento de Transporte de Hawái informó que las cuadrillas continuaban con la limpieza de carreteras y con la reparación de daños en puentes. La autopista Kuhio, en las rutas 56 y 560, quedó abierta hasta Haena, aunque se impuso una restricción de acceso local en los puentes Wainiha por erosión ocasionada por el huracán. Los vehículos que circulen por esa zona no pueden superar las cinco toneladas de peso.

El mismo departamento indicó que permanecían cerrados tramos de Ahukini Road y Halewili Road por postes derribados. También se mantenían trabajos de limpieza en la autopista Kaumualii, donde había restos de árboles y cables junto a la calzada. De acuerdo con las autoridades de transporte, las tareas deben realizarse durante el día para reducir los riesgos para los equipos desplegados en esas áreas.

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Los parques, campamentos y algunas instalaciones deportivas del condado siguieron cerrados durante la recuperación. Según el condado de Kauai, las autoridades locales mantuvieron la recomendación de no ingresar al océano ni participar en actividades recreativas en la costa, debido a las condiciones del agua y a la presencia de residuos tras las lluvias. El Departamento de Salud de Hawái también emitió una alerta por agua turbia, que puede contener contaminantes arrastrados por las inundaciones.

La Autoridad de Turismo de Hawái no prohibió viajar a Kauai y recomendó mantener los itinerarios si las reservas siguen operativas. (HAWAII DEPARTMENT OF TRANSPORTATION/Handout via REUTERS)

¿El aeropuerto de Lihue funciona tras el paso de Lowell?

El aeropuerto de Lihue tuvo interrupciones durante la emergencia, cuando las autoridades suspendieron las operaciones para inspeccionar la pista y otras instalaciones. El Departamento de Transporte de Hawái informó que el suministro de electricidad comercial volvió el 10 de septiembre a las 17:00. La restitución permitió mejorar los servicios dentro de la terminal y agilizar la atención de los pasajeros.

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Unas 525 personas pasaron la noche en el aeropuerto mientras se normalizaban las conexiones aéreas. Según el Departamento de Transporte, las aerolíneas comunicaron que tenían capacidad para trasladar tanto a esos pasajeros como a quienes ya poseían boletos para el día siguiente. Las esperas variaron a lo largo de la mañana del 11 de septiembre, aunque el organismo indicó que los viajeros podían volver a los tiempos de llegada habituales antes de su vuelo.

Las autoridades recomendaron presentarse con 90 minutos de antelación para trayectos entre islas y con dos horas para vuelos hacia el territorio continental de Estados Unidos. El aeropuerto recibió un generador adicional de 600 kilovatios como respaldo temporal, según el Departamento de Transporte. La medida forma parte de los trabajos para sostener las operaciones mientras continúan las reparaciones en otros puntos de la infraestructura eléctrica de Kauai.

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¿Por qué Hawái pidió una declaración federal de desastre por el huracán Lowell?

El 9 de septiembre, el gobernador Josh Green presentó una solicitud acelerada al presidente Donald Trump para obtener una declaración presidencial de desastre mayor para los condados de Kauai y Maui. Según la oficina del gobernador, el pedido busca recibir apoyo federal sin esperar el cierre de las evaluaciones conjuntas preliminares de daños, debido a la pérdida simultánea de energía, accesos viales y operaciones de transporte.

La solicitud incluye recursos para retirar escombros, financiar medidas de emergencia y reparar carreteras, puentes, edificios públicos, sistemas de electricidad, redes de agua e infraestructura portuaria. De acuerdo con la oficina de Green, el pedido también contempla asistencia individual para hogares afectados, préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos y fondos para programas de mitigación.

La declaración federal todavía no había sido aprobada en la información oficial disponible. El gobernador sostuvo que la magnitud de los daños superaba la capacidad inmediata del estado y pidió una respuesta rápida de Washington. El Gobierno de Hawái agregó que seguiría entregando estimaciones validadas de pérdidas a medida que los equipos recuperaran acceso a zonas aisladas.

Más de 36.000 clientes de la cooperativa eléctrica de Kauai quedaron sin luz tras el huracán Lowell, cerca del 90% de los usuarios del sistema. (HAWAII DEPARTMENT OF TRANSPORTATION/Handout via REUTERS)

¿Hubo muertes vinculadas con el huracán Lowell en Kauai?

La Policía de Kauai informó que un hombre de 74 años fue hallado muerto el 9 de septiembre cerca del estanque Nōmilu, en la costa de la isla. Según el comunicado del condado, los equipos de emergencia habían iniciado una búsqueda un día antes tras recibir el aviso sobre una persona desaparecida. El cuerpo fue localizado cerca de las 12:45.

Las autoridades señalaron que, de forma preliminar, creen que el fallecimiento estuvo relacionado con la marejada causada por Lowell. La autopsia estaba pendiente para determinar la causa exacta de muerte y la investigación seguía abierta. La Policía de Kauai indicó que no existían sospechas de intervención de terceros.

La recuperación continuará con reparaciones eléctricas, despeje de caminos, evaluación de viviendas e inspecciones en la infraestructura de transporte. Según el Gobierno de Hawái, quienes tengan previsto viajar a Kauai deben consultar el estado de sus vuelos, reservas, rutas y servicios antes de desplazarse. Las actualizaciones oficiales seguirán concentradas en los canales estatales de emergencias, transporte y turismo.