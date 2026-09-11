El oro impulsa las reservas de El Salvador con un alza de 22.86% en 2026

Un lingote de oro y una balanza con el mapa de El Salvador ilustran las reservas internacionales netas de oro del país centroamericano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El valor de las reservas de oro de El Salvador aumentó 22.86% en los primeros ocho meses de 2026, hasta alcanzar USD 307.54 millones, según datos del Banco Central de Reserva (BCR). El incremento equivale a USD 57.23 millones frente a los USD 250.31 millones registrados al cierre de 2025.

El repunte de este componente es parte de la expansión de las reservas internacionales netas del país. El saldo acumulado llegó a USD 5,142.45 millones al finalizar agosto, USD 657.96 millones más que los USD 4,484.49 millones contabilizados en diciembre del año pasado. El incremento total fue de 14.67% en ocho meses.

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Las reservas de oro representan una porción menor del total de activos internacionales, aunque su valor tuvo una variación superior al alza acumulada de las reservas netas. La evolución ocurre en medio de la aplicación del acuerdo financiero de USD 1,400 millones entre el Gobierno salvadoreño y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que contempla medidas para reforzar estos activos.

El BCR informó que las reservas en oro pasaron de USD 250.31 millones en diciembre de 2025 a USD 307.54 millones en agosto de 2026. El salto se produjo mientras el país acumuló aumentos y descensos mensuales en el conjunto de sus reservas internacionales.

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Una bóveda del Banco Central de Reserva de El Salvador exhibe grandes pilas de lingotes de oro y fajos de dólares estadounidenses, con la bandera salvadoreña al fondo, simbolizando las reservas financieras del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comportamiento de las reservas netas comenzó con una baja de USD 2.48 millones en enero. En febrero, el saldo creció USD 50.07 millones; en marzo, USD 99.48 millones, y en abril registró el principal incremento del período, con USD 474.57 millones.

En mayo hubo una reducción de USD 87.17 millones. La cifra recuperó USD 148.47 millones en junio, volvió a caer USD 69.6 millones en julio y cerró agosto con una suba de USD 44.62 millones.

El valor de las reservas de oro puede modificarse por los cambios de cotización del metal, además de eventuales operaciones de compra, venta o ajustes de valuación. Los datos difundidos por el BCR no precisan qué factores explicaron el aumento del componente aurífero entre diciembre y agosto.

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La reserva de moneda extranjera llegó a USD 4,856.48 millones

Del saldo divulgado por el Banco Central de Reserva, USD 4,856.48 millones corresponden a moneda extranjera. A esa cifra se suman los USD 307.54 millones atribuidos al oro.

La suma de ambos componentes, de USD 5,164.02 millones, es superior en USD 21.57 millones al total de USD 5,142.45 millones de reservas internacionales netas informado para agosto.

El indicador de reservas netas ya había alcanzado USD 5,097.83 millones al cierre de julio. En ese momento, el incremento acumulado desde diciembre era de USD 613.34 millones, equivalente a 13.6%, según los datos difundidos previamente por el BCR.

Ilustración conceptual de la economía de El Salvador mostrando crecimiento, remesas récord, inversión extranjera y mejores reservas, con una lupa del FMI observando el panorama económico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El FMI incluyó el fortalecimiento de reservas en su programa con El Salvador

El Fondo Monetario Internacional define las reservas internacionales como activos externos disponibles de forma inmediata y bajo control de las autoridades monetarias. Estos recursos pueden utilizarse para afrontar necesidades vinculadas con la balanza de pagos, intervenir en el mercado cambiario o atender otros objetivos relacionados.

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El acuerdo alcanzado entre El Salvador y el FMI prevé un financiamiento por USD 1,400 millones. El organismo señaló que el programa busca fortalecer la sostenibilidad fiscal y externa del país a través de un plan de consolidación fiscal y de disposiciones para elevar las reservas.

Al cierre de 2025, las reservas internacionales netas habían aumentado cerca de 29% frente al año anterior. El avance registrado entre enero y agosto extendió esa tendencia y situó el saldo por encima de los USD 5,100 millones.