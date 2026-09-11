El Salvador: 24 integrantes de la MS-13 fueron condenados a hasta 626 años de cárcel

La FGR informó que 24 integrantes de la clica Park View Locos Salvatruchos, vinculada a la MS-13, recibieron condenas de hasta 626 años de cárcel por delitos cometidos en San Miguel y Usulután. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves que 24 integrantes de la clica Park View Locos Salvatruchos, vinculada a la Mara Salvatrucha (MS-13), recibieron condenas de hasta 626 años de cárcel por una serie de delitos cometidos en los departamentos de San Miguel y Usulután.

El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado, Juez 2, de San Miguel, dictó las penas tras declarar culpables a tres corredores de clica, 16 homeboys, dos chequeos y tres colaboradores. Todos los condenados estuvieron presentes durante la audiencia, según indicó la FGR.

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La mayor pena recayó sobre Leonel Alejandro Parada Santos, alias Toño, uno de los corredores de la estructura. El tribunal le impuso 626 años de prisión por desaparición de personas, proposición y conspiración para cometer homicidio agravado, extorsión agravada, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones ilícitas agravadas, tráfico ilícito y organizaciones terroristas.

Leonel Alejandro Parada Santos, alias Toño, recibió la pena más alta, con 626 años de prisión por desaparición de personas, extorsión agravada, tráfico ilícito y organizaciones terroristas. (Cortesía: Fiscalía General de la República)

De acuerdo con la acusación fiscal, el grupo fue responsabilizado por dos casos de desaparición de personas, 17 casos de proposición y conspiración para cometer homicidio agravado y 14 casos de extorsión agravada.

Además, la sentencia comprendió 11 casos de actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones ilícitas agravadas; nueve casos de tráfico ilícito y organizaciones terroristas. La Fiscalía sostuvo que los hechos atribuidos a la estructura ocurrieron en distintos puntos del oriente salvadoreño.

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Las zonas señaladas en el proceso son el cantón El Volcán, en la jurisdicción de San Miguel; El Conacastal, en San Jorge; el distrito de Quelepa, en el departamento de San Miguel, y el distrito de Santa María, en Usulután.

Según la FGR, una de las víctimas fue un hombre privado de libertad y asesinado el 17 de junio de 2020. La investigación estableció que los pandilleros trasladaron a la víctima hacia las faldas del volcán Chaparrastique, en San Miguel, donde le quitaron la vida. La acusación sostuvo que el crimen fue ordenado porque la víctima era considerada informante de la Policía Nacional Civil (PNC).

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Tres corredores de clica recibieron las penas más altas

Otro de los condenados con mayor pena fue Héctor Edenilson Rodríguez Alvarado, alias King Gánster, también corredor de clica. El tribunal le impuso 521 años de prisión por desaparición de personas, conspiración para cometer homicidio agravado, extorsión, asociaciones ilícitas agravadas, tráfico ilícito y organizaciones terroristas.

El tercer corredor condenado fue Carlos Antonio Hernández Márquez, alias Malia, quien recibió una pena de 395 años de cárcel. La sentencia incluyó cargos por proposición y conspiración para cometer homicidio agravado, extorsión agravada, asociaciones ilícitas agravadas, tráfico ilícito y organizaciones terroristas.

Entre los condenados con penas más altas figuran Héctor Edenilson Rodríguez Alvarado, alias King Gánster, con 521 años; Carlos Antonio Hernández Márquez, alias Malia, con 395; y Rudy Antonio Núñez Cañizales, alias Discreto, con 587. (Cortesía: Fiscalía General de la República)

Entre los homeboys, Rudy Antonio Núñez Cañizales, alias Discreto, fue condenado a 587 años de prisión. En su caso, el fallo abarcó proposición y conspiración para cometer homicidio agravado, tráfico ilícito, asociaciones ilícitas agravadas y organizaciones terroristas.

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La Fiscalía también reportó condenas contra Martín Antonio Molina Romero, alias Vikingo, y Salvador Alexander Castillo Robles, alias Legión. Ambos recibieron penas de 188 y 205 años de prisión, respectivamente, por delitos que incluyeron desaparición de personas, extorsión agravada, conspiración para cometer homicidio y organizaciones terroristas.

La resolución judicial forma parte de los procesos abiertos contra estructuras de la MS-13 que operaban en municipios de San Miguel y Usulután, donde la investigación fiscal ubicó actividades relacionadas con homicidios, extorsiones y tráfico ilícito.