El terrible susto que vivió Juana Repetto junto a su bebé, Timoteo: “Se incendió el edificio”

Juana Repetto evacuó con su bebé Timoteo el edificio donde se desató un incendio durante una sesión de fotos (Video: Instagram)

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Juana Repetto vivió un momento de pánico junto a su hijo más chico, Timoteo, luego de que se desatara un incendio en el edificio donde la actriz se encontraba para realizar una sesión de fotos. La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto debió evacuar el lugar de urgencia junto al bebé de siete meses, en medio de una alarma que sonaba con fuerza y un ambiente cargado de humo.

El episodio ocurrió mientras Repetto se preparaba para una producción fotográfica junto a Timoteo. A través de sus redes sociales, la actriz había mostrado minutos antes su manicura y un recorrido por el estudio donde se realizaría el shooting, sin adelantar mayores detalles sobre la locación. La situación cambió de manera repentina cuando la alarma del edificio comenzó a sonar y obligó a suspender toda la actividad prevista.

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“Se incendió el edificio”, escribió la actriz en sus historias de Instagram, donde fue relatando en tiempo real los minutos de tensión que atravesó junto a su hijo. La evacuación se realizó por las escaleras del edificio, en medio de la desesperación generada por el sonido de la alarma y la presencia de humo en distintos sectores del lugar.

Juana Repetto relató en sus historias de Instagram que el incendio la obligó a bajar por la escalera con Timoteo

“Evacuamos corriendo con el bebé por la escalera, una alarma que sonaba fuertísimo”, relató la actriz, todavía impactada por lo ocurrido. La actriz describió, además, el estado en el que se encontraba al momento de abandonar el edificio, en medio de una gran cantidad de personas que también debieron salir de manera apresurada. “Olor, humo y yo a medio hacer, así entre las mil personas evacuadas”, agregó en el mismo mensaje.

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En el video que compartió con sus seguidores, la actriz apareció visiblemente afectada y con las manos temblando, ya en un lugar seguro y rodeada de otras mujeres que también habían sido evacuadas del edificio. Las imágenes reflejaron el impacto que le generó la situación, mientras intentaba explicar con sus propias palabras lo que acababa de suceder minutos antes.

Tras abandonar el edificio, Repetto se refugió junto a Timoteo en una cafetería cercana, donde permaneció junto a otras personas evacuadas hasta recuperar la calma. Fue en ese momento cuando la actriz decidió llevar tranquilidad a sus seguidores sobre el estado de salud de ambos. “Estamos bien”, aseguró, en un mensaje que buscó despejar la preocupación generada por las imágenes previas.

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Juana Repetto se refugió con Timoteo en una cafetería cercana y confirmó que ambos estaban bien tras la evacuación (Instagram)

La presencia del bebé en medio del operativo de evacuación se convirtió en uno de los aspectos que más tensión generó durante los minutos posteriores al inicio del incendio. Repetto tuvo que reaccionar con rapidez para poner a resguardo a Timoteo, mientras sorteaba la salida junto al resto de las personas que se encontraban en el edificio al momento de activarse la alarma.

Lo que había comenzado como una jornada de trabajo terminó convertido en una experiencia de fuerte impacto para la actriz, que dejó de lado por completo los planes iniciales de la producción fotográfica para priorizar la salida segura junto a su hijo. Una vez que la situación se normalizó, Repetto confirmó que la sesión de fotos se retomaría más tarde, tras el paso del susto inicial.

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El episodio generó preocupación entre los seguidores de la actriz, que reaccionaron de inmediato ante las imágenes y los mensajes compartidos en las historias de Instagram. Repetto fue actualizando la información a medida que la situación se desarrollaba, desde el momento en que se activó la alarma hasta la confirmación final de que tanto ella como su hijo se encontraban fuera de peligro.

Con el correr de los minutos, la tensión inicial dio paso a la calma, y la actriz pudo compartir con mayor tranquilidad los detalles de lo vivido. El operativo de evacuación, que según su propio relato involucró a unas mil personas, se resolvió sin registrar heridos ni consecuencias mayores para quienes se encontraban en el edificio al momento del incendio.

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