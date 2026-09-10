Cuánto ganan los empleados de comercio en septiembre de 2026

Los empleados de comercio cobrarán en septiembre de 2026 una escala salarial actualizada tras el acuerdo firmado por CAC, CAME, Udeca y Faecys. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los empleados de comercio cobrarán en septiembre de 2026 una escala salarial actualizada después del más reciente acuerdo firmado entre la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys). Según la información aportada sobre esa negociación y la tabla difundida por Ignacio Online, la categoría más baja del convenio, Maestranza A, figura con un total bruto de $1.303.900 para septiembre.

La revisión salarial estableció un aumento del 5,7% sobre las escalas de las remuneraciones básicas del Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75. El incremento se definió en forma de asignación remunerativa y no acumulativa, con aplicación en tres tramos de 1,9% cada uno. El primero correspondió a julio de 2026, el segundo a agosto y el tercero a septiembre.

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De acuerdo con los datos brindados, la base de cálculo tomó los valores de junio de 2026 más las sumas no remunerativas vigentes a esa fecha. El acuerdo además incluyó una asignación extraordinaria por única vez y la prórroga de la incorporación de una suma fija no remunerativa a las escalas básicas.

El esquema salarial combinó básico, incremento no remunerativo y recomposición no remunerativa

La escala de septiembre de 2026 difundida por el portal especializado Ignacio Online mostró que se mantienen las dos sumas fjas, no remunerativas, por $100.000 y $20.000, para sumar un total de $120.000.

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La revisión salarial para empleados de comercio estableció un aumento del 5,7% sobre las remuneraciones básicas del convenio 130/75. (Freepik)

Esa estructura permitió observar cómo se compuso el salario bruto de cada puesto comprendido en la grilla difundida. Los valores informados fueron los siguientes:

Mestranza

Maestranza A : $1.183.900 de básico y $1.303.900 de total bruto

Maestranza B : $1.187.292 de básico y $1.307.292 de total bruto

Maestranza C : $1.199.176 de básico y $1.319.176 de total bruto

Administrativo A: $1.196.632 de básico y $1.316.632 de total bruto

Administrativos

Administrativo B: $1.201.729 de básico y $1.321.729 de total bruto

Administrativo C: $1.206.821 de básico y $1.326.821 de total bruto

Administrativo D: $1.222.103 de básico y $1.342.103 de total bruto

Administrativo E: $1.234.836 de básico y $1.354.836 de total bruto

Administrativo F: $1.253.514 de básico y $1.373.514 de total bruto

Cajeros

Cajeros A: $1.200.875 de básico y $1.320.875 de total bruto

Cajeros B: $1.206.821 de básico y $1.326.821 de total bruto

Cajeros C: $1.214.462 de básico y $1.334.462 de total bruto

Personal auxiliar

Personal Auxiliar A: $1.200.875 de básico y $1.320.875 de total bruto

Personal Auxiliar B: $1.209.365 de básico y $1.329.365 de total bruto

Personal Auxiliar C: $1.237.383 de básico y $1.357.383 de total bruto

Auxiliar especializado

Auxiliar especializado A: $1.211.067 de básico y $1.331.067 de total bruto

Auxiliar especializado B: $1.226.346 de básico y $1.346.346 de total bruto

Vendedores

Vendedores A: $1.200.875 de básico y $1.320.875 de total bruto

Vendedores B: $1.226.349 de básico y $1.346.349 de total bruto

Vendedores C: $1.234.836 de básico y $1.354.836 de total bruto

Vendedores D: $1.253.514 de básico y $1.373.514 de total bruto

El cuadro además reflejó diferencias progresivas entre categorías, con un mismo monto en los dos componentes no remunerativos.

El acuerdo fijó tres tramos de 1,9% entre julio y septiembre

La revisión paritaria dispuso que el 5,7% se pagara de manera escalonada. El primer tramo se aplicó desde julio de 2026, el segundo desde agosto y el tercero desde septiembre. Según la información suministrada, cada tramo representó un 1,9%.

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También se informó que la suma fija no remunerativa de $120.000 vigente se incorporará a las escalas básicas convencionales en seis cuotas de $20.000. El cronograma indicado arrancó con los básicos de diciembre de 2026 y siguió con enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2027.

Las sumas no remunerativas pendientes de incorporación se liquidarán de acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera del acuerdo suscripto el 26 de marzo de 2026. El entendimiento tuvo vigencia desde el 1° de julio de 2026.

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El aumento salarial se aplicó en tres tramos de 1,9% con vigencia en julio, agosto y septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En septiembre no hay bono, pero sí suma fija

El acuerdo además dispuso una asignación extraordinaria por única vez de $50.000, de carácter no remunerativo y no acumulativo. Esa suma se dividió en dos partes de $25.000: una con el sueldo de julio de 2026 y la otra con el de agosto de 2026. Pero no se paga en septiembre.

En la información aportada también se indicó que, antes de la aplicación del nuevo entendimiento, la categoría Maestranza A tenía en junio un básico de $1.113.585 más una suma fija de $120.000, con un total de $1.233.585. Sobre ese valor se calculó el primer tramo de 1,9%, que llevó el monto de julio a $1.257.023 para esa categoría. Luego se agregaron los $25.000 correspondientes a la primera cuota de la asignación extraordinaria, con lo que el salario total estimado de julio ascendió a $1.282.023.

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Ese cálculo se presentó como una referencia previa a la publicación de las escalas oficiales. Para septiembre, en tanto, la tabla atribuida a Ignacio Online expuso los importes por categoría con detalle de básico, incremento no remunerativo, recomposición no remunerativa y total bruto.

Faecys anunció una nueva reunión para octubre y difundió la posición de Armando Cavalieri

Las partes asumieron el compromiso de reunirse en octubre de 2026 para analizar las variaciones económicas que pudieran ocurrir en el período. Además, el comunicado de CAME aclaró que los incrementos del acuerdo no resultaron vinculantes para los acuerdos salariales que pudieran suscribirse en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, aunque las sumas resultantes de los incrementos pactados constituirán el mínimo convencional vigente a partir de la homologación.

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Faecys y las cámaras del comercio volverán a reunirse en octubre de 2026 para revisar la evolución económica y el impacto sobre los salarios.

Desde Faecys señalaron que el convenio mantuvo una dinámica de monitoreo constante sobre la situación económica, con el objetivo de evitar que el poder adquisitivo quedara rezagado frente a la evolución de los precios en el primer semestre del año.

El secretario general del gremio, Armando Cavalieri, se refirió al entendimiento alcanzado. “Este acuerdo refleja la voluntad de las partes de sostener un diálogo responsable y constructivo para alcanzar consensos, aun en un contexto económico complejo que afecta a toda la actividad comercial”, indicó. Luego agregó: “La negociación colectiva sigue siendo la herramienta más valiosa para encontrar soluciones equilibradas que contemplen la realidad de los trabajadores y de las empresas”.

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Cavalieri además habló sobre la situación de los sectores más afectados dentro del comercio. “Somos conscientes de las dificultades que atraviesan distintos sectores de la economía, particularmente el comercio, donde muchas pymes y comercios de cercanía enfrentan un escenario muy complejo”, sostuvo. Después añadió: “Por eso buscamos un entendimiento que contribuya a preservar el empleo, proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y brindar previsibilidad a la actividad durante los próximos meses”.