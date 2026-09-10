Mercados: las acciones argentinas retoman las ganancias a pesar de una nueva baja en Wall Street

Las bolsas de Wall Street bajan por cuarta rueda seguida.

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Los índices accionarios de EEUU caen en un rango de 0,4% a 0,5%, mientras los precios del petróleo avanzan un 4% y los rendimientos de los bonos del Tesoro siguen subiendo. A la vez, los inversores analizaban los nuevos datos de inflación mayorista en el país norteamericano.

En cambio, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires revirtió la cída de la mañana y a las 12:10 horas asciende 1,7% en pesos, en los 3.160.000 puntos. El panel de acciones líderes de la plaza porteña encadena la cuarta sesión con ganancias.

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- restan un 0,3% en promedio, aunque el riesgo país de JP Morgan cede dos unidades para la Argentina, en los 491 puntos básicos, debido al ascenso de las rentabilidades de los bonos del Tesoro de los EEUU -en tono a los ocho puntos básicos-. El Treasury a diez años opera con una tasa de retorno de 4,916% anual.

Los precios del petróleo volvieron a dispararse este jueves y el WTI (West Texas Intermediate) superó los 100 dólares por barril, en medio de una nueva escalada militar en Medio Oriente que golpea una de las rutas más sensibles del comercio mundial de energía.

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El barril de WTI para entrega en octubre avanzaba 4,3% y cotizaba a USD 100,27, su nivel más alto desde mayo. En paralelo, el Brent del Mar del Norte, referencia internacional, subía 4,1%, hasta USD 105,30 en los contratos para entregar en noviembre, luego de haber alcanzado de forma momentánea los 105,84 dólares.

El ADR de YPF sube 3,2%, en los USD 56,16 en Nueva York, en lo más alto en dos meses. Vista Energy avanza un 4 por ciento.

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El salto de los precios coincidió con un agravamiento de la situación en el Estrecho de Ormuz, paso por el que transita cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo.

La presión sobre el mercado aumentó después de que medios estatales de Irán informaran que la Guardia Revolucionaria atacó dos buques estadounidenses, ocho petroleros y otros diez barcos que, según la versión oficial iraní, no respetaban las normas impuestas por Teherán.

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El organismo británico Operaciones Marítimas Comerciales del Reino Unido (UKMTO) señaló que varios buques mercantes en el norte del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán fueron alcanzados por disparos y quedaron inmovilizados en medio de la actividad militar en curso. Ambas zonas rodean Ormuz, una vía decisiva para el flujo global de crudo y gas.

La tensión se profundizó después de que Irán extendiera la zona de exclusión marítima en torno a Ormuz e incorporara áreas del Golfo de Omán y del Mar Arábigo a un nuevo perímetro restringido.

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Desde el inicio de la guerra con Estados Unidos, el 28 de febrero, el régimen iraní exige a los buques autorización previa y el pago de tasas de tránsito para cruzar ese corredor marítimo.

“La escalada entre EEUU e Irán impulsó con fuerza al petróleo, reavivó los temores inflacionarios y llevó los rendimientos del Tesoro a máximos de casi tres años, en una rueda de bajas generalizadas para las acciones globales, con el mercado asignando una mayor probabilidad a nuevas subas de tasas por parte de la Fed y el BCE”, describió un informe de Cohen Aliados Financieros.

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“Las tensiones geopolíticas en el Golfo Pérsico reavivaron el temor a un repunte inflacionario global”, aportó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“Wall Street extendió las pérdidas, con el S&P 500 a la baja y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años alcanzando su nivel más alto desde noviembre de 2023, después de que el Tesoro anunciara una recompra de deuda de largo plazo por hasta USD 6.000 millones, una cifra inferior a la esperada por los inversionistas.El movimiento se produjo en medio del repunte del petróleo y de mayores expectativas de que la Reserva Federal pueda elevar las tasas para contener las presiones inflacionarias derivadas de la energía”, comentó Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.

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