CEO de Nvidia exigió al G20 regular la IA basándose en riesgos reales y no teóricos

Jensen Huang afirmó que mayores exigencias del gobierno pueden afectar las ganancias del sector si retrasan nuevos modelos de IA. (Foto: REUTERS/Jonathan Drake)

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El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, pidió a los países del G20 que regulen la inteligencia artificial (IA) a partir de daños reales y no de riesgos teóricos, con el argumento de que una narrativa apocalíptica puede frenar inversiones, desalentar la adopción de esta tecnología y desviar el debate sobre cómo hacerla más segura y útil para la sociedad.

La posición del empresario fue expuesta en una reunión del G20 sobre tecnología celebrada en Chapel Hill, Carolina del Norte, junto al secretario de Comercio de Estados Unidos Howard Lutnick.

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El planteo de Huang coincidió con el mensaje del gobierno del presidente Donald Trump, al igual que de otros ejecutivos tecnológicos estadounidenses que intervinieron en la primera parte de la reunión.

La posición de Jensen Huang fue expuesta en una reunión del G20 sobre tecnología en Chapel Hill junto al secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick. (Foto: REUTERS/Jonathan Drake)

Ese bloque del sector busca una reducción de la regulación global para compañías de rápido crecimiento o, en su defecto, influir sobre las normas mientras todavía están en elaboración.

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Según explicó Michael Kratsios, asesor tecnológico de Trump, Estados Unidos intenta convencer a los países del G20 presentes de que eviten crear marcos regulatorios nuevos para la IA. La idea central es que concentren las reglas en situaciones “novedosas” vinculadas con esa tecnología.

Por qué Jensen Huang no cree en las hipótesis apocalípticas sobre la IA

En el pódcast “No Priors”, Huang cuestionó con dureza las advertencias extremas sobre la inteligencia artificial: “Creo que personas muy respetadas han causado un gran daño, pintando un panorama apocalíptico, un panorama del fin del mundo, un panorama de ciencia ficción”.

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El CEO de Nvidia advirtió que una narrativa apocalíptica sobre la IA puede frenar inversiones, desalentar su adopción y desviar el debate regulatorio. (Foto: REUTERS/Manami Yamada/Foto de archivo)

El CEO de Nvidia agregó: “Aprecio que muchos de nosotros hayamos crecido y disfrutado de la ciencia ficción, pero no es útil. No es útil para las personas. No es útil para la industria. No es útil para la sociedad. No es útil para los gobiernos”.

El ejecutivo sostuvo que esa narrativa negativa puede generar desconfianza social en un momento en el que, a su juicio, el potencial de la IA es mayor que nunca. Su propuesta es orientar el desarrollo hacia sistemas “más seguros, más funcionales, más productivos y más útiles para la sociedad”.

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Para Huang, el avance de nuevas tecnologías debe estar guiado por innovación, competencia y apertura. Su objeción apunta a que el miedo a escenarios hipotéticos termine marcando el ritmo de decisiones regulatorias con impacto directo sobre la industria.

Jensen Huang rechazó atribuir a la inteligencia artificial los despidos recientes y dijo que esa explicación es muy simplista. (Foto: REUTERS/Manami Yamada/File Photo)

Cuál es la visión de Jensen Huang sobre los despidos relacionados con la IA

El CEO de Nvidia extendió la crítica a otro de los argumentos más repetidos en la industria: la asociación entre inteligencia artificial y pérdida de empleo. En una entrevista con la emisora singapurense CNA, dijo que esa explicación es insuficiente para describir lo que está ocurriendo en el mercado laboral.

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“Creo que la narrativa que vincula la IA con la pérdida de empleos, utilizada por muchos de los directores ejecutivos que la implementan, es muy simplista”, expresó. Su argumento es que la IA generativa empezó a ser útil y a adoptarse en las empresas apenas en los últimos uno o dos años.

A partir de ese plazo, Huang cuestionó que una tecnología tan reciente pueda explicar por sí sola el volumen de despidos informado por distintas compañías. “La IA acaba de llegar. ¿Cómo es posible que ya estén perdiendo empleos?”, preguntó durante esa entrevista.

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Geoffrey Hinton ha sido uno de los expertos que ha advertido que la IA puede implicar riesgos por mal uso humano y por la posibilidad de que desarrolle metas propias fuera de control. (Foto: REUTERS)

Su posición responde a un discurso extendido en el sector tecnológico, donde la promesa de mayor eficiencia y productividad suele ir acompañada de la idea de operar con menos personal. Huang rechazó esa relación directa y sostuvo que muchas decisiones de reducción de plantilla comenzaron antes del despliegue masivo de estas herramientas.

Qué piensan otros expertos sobre los riesgos de la inteligencia artificial

La visión del jefe de Nvidia no es compartida por todos los referentes del área. Geoffrey Hinton, conocido como el “padrino de la IA”, advirtió sobre la posibilidad de que la inteligencia artificial se vuelva incontrolable y represente una amenaza existencial para la humanidad.

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El experto distinguió dos clases de riesgo: el mal uso humano, que incluye ciberataques, bioterrorismo y desinformación, y la posibilidad de que la propia IA desarrolle metas propias y escape a la supervisión humana.